Новый сезон — новые «засады» на дорогах: чего опасаться в первую очередь

«За рулем» напомнил, к каким неожиданностям должен быть готов водитель осенью

В сентябре световой день сокращается очень быстро, и сумерки наступают раньше. Неудивительно, что максимальное число ДТП происходит именно осенью. За внешней красотой сентябрьских пейзажей скрываются опасности, и это не только висящее над горизонтом ослепляющее солнце или ранние сумерки.

Кстати, у вас есть сигнальный жилет? На осенней ночной дороге без него вас практически не будет видно.

Чистая оптика

В сумерках кажется, что фары чужого транспорта, особенно встречного, светят куда лучше наших собственных. Вполне вероятно, что так оно и есть. И дело не в том, что ваши фары плохо отрегулированы (хотя и такое возможно), а, скорее всего, они просто опять загрязнились: для осени это обычное дело. В общем, тряпку и воду для протирки оптики надо постоянно держать наготове. Тряпку же лучше хранить в целлофановом пакете, чтобы не провоцировать коррозию.

И не забудьте про ветровое стекло. Осенью оно особенно быстро покрывается мутным налетом. Поэтому протирать его нужно почаще, и снаружи, и изнутри, используя для этого отдельные тряпки.

Что же касается омывайки, то пора запастись зимней, которая не замерзает до -10°С, чтобы заморозки не застали вас врасплох. В конце осени купите уже незамерзайку до -30°С.

Дети на дороге

С окончанием каникул число детей на улицах увеличивается. В Госавтоинспекции рассказали, что доля зарегистрированных в 2023 году ДТП с участием детей-пешеходов составила 39% от общего количества происшествий с несовершеннолетними. На пешеходных переходах зафиксировано менее половины случаев наезда – 41%. Всего же за год было зарегистрировано более 17 тысяч ДТП с участием детей.

То есть, надо помнить, что на дороге в любой момент может появиться ребенок. Он может быть в наушниках или отвлечься на смартфон. Поэтому не надо превышать скорость даже незначительно (на нештрафуемый порог) и не стоит отвлекаться от дороги на смартфон или мультимедийную систему.

Листья на дороге

Листва под колесами существенно ухудшает сцепление с дорогой – как в дождь, так и в заморозки. Мало того, опавшая листва, скопившаяся у воздухоприемника отопителя, мешает вам и пассажирам нормально дышать. Периодически удаляйте ее.

Лужи на дороге

Со стороны форсирование лужи выглядит эффектно. Но нельзя забывать о пешеходах, которых можно случайно окатить водой, а также об аквапланировании и гидроударе.

Где осень, там и лужи. Никто не знает, какая у них глубина. Машину, влетающую в глубокую лужу на приличной скорости, может развернуть. Кроме того, на мокрой дороге возможно аквапланирование: колеса всплывают над покрытием, руль становится неожиданно «легким», подпрыгивают обороты двигателя, тормоза теряют эффективность.

А еще возможен нокаут для мотора – гидроудар. Если в цилиндры попадет вода, которая несжимаема, то вас ждет капитальный ремонт или замена мотора.

Грязь на дороге

За грязные автомобили у нас не наказывают – только за грязные номера, которые, как и лобовое стекло, осенью надо протирать чаще. Сам автомобиль тоже рекомендуется мыть почаще – можно и без шампуней. Дело в том, что абразивное воздействие быстро превращает некогда блестящее покрытие в матовое, да и коррозия не дремлет. Экономия на осенних мойках может выйти боком.

Давление в шинах

С похолоданием давление в шинах снижается (примерно на 0,1 бара на каждые 10 градусов похолодания), что влияет на управляемость автомобиля и на равномерность истирания протектора. Поэтому проверяйте давление в шинах чаще и накачивайте колеса до рекомендованного автопроизводителем давления.

Три полезных совета

Если в багажнике все еще лежат летние вещи, ненужные зимой (для пикников и купаний, например), то уберите их, а на освободившееся место положите старую теплую куртку. Если с автомобилем в дороге что-то случится, то лучше чинить его или ждать техпомощи в теплой одежде.

Если ваша АКБ уже не первой свежести, проверьте ее состояние (это можно сделать на сервисе или в магазине, где продают аккумуляторы). Надо убедиться в том, что АКБ протянет хотя бы еще одну зиму. Если ей уже несколько лет (а обычно они служат 4-5 лет), то есть смысл пойти и купить новую! Тогда вам не придется решать проблему в момент ее появления (в самый неподходящий, как правило), да и цены растут – покупка аккумулятора сегодня обойдется немного дешевле.

И, как обычно, напоминаем, что с приближением холодов очень важно перед поездкой хотя бы немного прогревать двигатель, а также коробку. Необязательно делать это во дворе: можно несколько минут двигаться на скорости до 40 км/ч и оборотах до 1500.

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