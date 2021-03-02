Проверено «За рулем»: сигнальный жилет

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На ночной дороге светоотражающий жилет различим на расстоянии минимум 150 метров. Этого хватит, чтобы остановиться с любой разрешенной скорости. При идеально чистых фарах дистанция видимости увеличивается до 250 метров.
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Практически во всех странах Европы светоотражающий жилет стал обязательным больше десяти лет назад. Причем в некоторых государствах таких жилетов в автомобиле должно быть не меньше, чем посадочных мест, - вне зависимости от того, сколько в нем человек.
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- Оказавшись в темное время суток или в условиях плохой видимости на проезжей части, совершая дорожные работы или просто являясь участником дорожного движения, важно иметь на одежде отражающие полосы или просто надеть светоотражающий жилет.
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Фото: «За рулем» и depositphotos