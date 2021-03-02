Проверено «За рулем»: сигнальный жилет — журнал За рулем

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Проверено «За рулем»: сигнальный жилет

Пока что сотрудник ДПС не может оштрафовать вас за отсутствие светоотражающего жилета. Но если вы без жилета будете находиться ночью на загородной трассе вне автомобиля, получите штраф 500 рублей, а при ДТП в тех же условиях — 1000 рублей.

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На ночной дороге светоотражающий жилет различим на расстоянии минимум 150 метров. Этого хватит, чтобы остановиться с любой разрешенной скорости. При идеально чистых фарах дистанция видимости увеличивается до 250 метров.

Дешевле и безопаснее приобрести сигнальный жилет в интернет-магазине «За рулем». Самый простой жилет обойдется в 250 рублей. А если вы хотите упакованный в пластиковую сумку жилет удобного размера 2XL с логотипом «За рулем» на спине, приготовьте 300 рублей.

Практически во всех странах Европы светоотража­ющий жилет стал обязательным больше десяти лет назад. Причем в некоторых государствах таких жилетов в автомобиле должно быть не меньше, чем посадочных мест, - вне зависимости от того, сколько в нем человек.

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Фото: «За рулем» и depositphotos

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