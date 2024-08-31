Секретная миссия странных фургонов: Чайки для Вьетнама
Доктора вызывали?
Об этих машинах не писали ни в прессе СССР, ни в отраслевых автомобильных справочниках. Те, кто случайно встречал такие автомобили, понятия не имел о предназначении огромных черных универсалов на базе недоступных простым смертным правительственных автомобилей.
Первыми подобными машинами стали универсалы завода имени Лихачева. Их на основе ЗИЛ-114 построили в начале 1970-х годов, когда здоровье генсека Леонида Брежнева заметно ухудшилось. Именно для его кортежа предназначались черные, без характерных опознавательных знаков реанимобили.
В огромной санитарной машине было место для лежачего больного и четырех, помимо водителя, пассажиров. По сути – целой медицинской бригады. В автомобиле стояли дефибриллятор, кардиоскоп и кардиостимулятор, баллоны с кислородом и азотом.
Универсалы-«санитарки» на основе ЗИЛ-114, которые на московском заводе собирали единицами вплоть до 1988 года, – отдельная история. А поскольку престарелым и не очень здоровым был не только генеральный секретарь, но и большинство его соратников, аналогичные машины в больших количествах стали делать и на базе Чайки ГАЗ-13. Но не в Горьком, а в Риге.
Незнакомый РАФ
Первый заказ на санитарные Чайки на рижский завод, выпускавший хорошо известные в СССР микроавтобусы, пришел в середине 1970-х годов – вскоре после того, как в Москве построили первые аналогичные машины на основе ЗИЛ-114.
Для 4-го Главного управления Минздрава СССР, обслуживающего руководителей СССР и прочее советское и партийное начальство, рижанам предстояло разработать, а потом и выпускать санитарный универсал.
Сам Горьковский завод смог отбиться от хлопотного правительственного заказа. Специалисты РАФ тоже были от него не в восторге: работа муторная, невыгодная, заказчик – предельно капризный. Но отказаться от правительственного задания не удалось. Рижский завод выбрали, поскольку он славился высококлассными модельщиками, способными делать сложные кузовные детали.
Работы по созданию черных «санитарок», получивших индекс ГАЗ-13С, на базе горьковских седанов периодически выполняло бюро спецавтомобилей РАФ. Оно же много лет занималось всеми нестандартными моделями (в частности, микроавтобусами-электромобилями). Перед московской Олимпиадой-80 в этом же бюро создали почти полтора десятка специальных модификаций РАФ-2203. В том числе машины для сопровождения олимпийского огня, обслуживания велогонок и иные.
Рижские модельщики разработали на базе ГАЗ-13 пятидверный кузов. Поначалу – с увеличенной высотой крыши. Но такую переделку посчитали слишком сложной и хлопотной.
Серийные седаны Чайки в Латвию, где их и превращали в универсалы, пригоняли своим ходом. Оригинальные детали, включая заднюю дверь санитарного отсека, делали тоже в Латвии.
Двигатель V8 рабочим объемом 5,53 л мощностью 195 л.с., трехступенчатая автоматическая коробка передач и все иные агрегаты оставались серийными. Поэтому дополнительных тестов в Риге не проводили, что уже радовало инженеров и испытателей. Запасное колесо, по аналогии с санитарными Волгами ГАЗ-22Б и 22Д, в рижской Чайке стояло вертикально за левой задней дверью. Медицинским оборудованием «санитарки» ГАЗ-13С начиняли уже в Москве.
Полет Чайки на Кубу
Санитарные Чайки ГАЗ-13С делали по разовым заказам примерно по пять машин в год. Всего построили и отправили в Москву пару десятков автомобилей.
Первый заказ на «санитарку» на базе Чайки следующего поколения ГАЗ-14 пришел, как воспоминали очевидцы, в 1983 году. Этой версии присвоили даже специальное обозначение ГАЗ-РАФ-3920.
Конструкция была аналогичной той, что разработали для ГАЗ-13С. Но длину носилок удалось увеличить с 2100 мм до 2300 мм. Это было особенно важно, поскольку того, для кого предназначали первые автомобили, отличал большой рост – 182 см (это был Юрий Андропов).
Пару таких Чаек окрасили в нестандартный белый цвет и отправили на Кубу для Фиделя Кастро – тоже уже не молодого и не совсем здорового. Эти автомобили оснастили также кондиционерами. Климатические испытания ГАЗ-РАФ-3920 провели на Волжском автозаводе.
Как минимум еще два ГАЗ-РАФ-3920 сделали и в стандартном черном цвете и вновь по заказу 4-го Главного управления Минздрава СССР. Но еще раньше РАФ получил уж совсем необычный заказ.
Секретный катафалк
В Ригу вернули два ГАЗ-13С, которые теперь предстояло переделать в фургоны. Но вовсе не хозяйственные. И с кондиционерами, совершенно необходимыми для особо важной и секретной, причем еще и зарубежной, миссии.
Поначалу рижане получили категорическое указание использовать отечественные кондиционеры. Но поскольку прилично работать они никак не желали, в машины поставили кондиционеры Toshiba. Кстати, аналогичные приборы стояли в багажники серийных Чаек ГАЗ-14.
Обе Чайки после кратких испытания отправили во Вьетнам. Туда же «добровольно-принудительно» полетели рижские специалисты.
Секретная миссия странных фургонов состояла в том, чтобы в случае войны с Китаем, с которым у Вьетнама в те годы были очень напряженные отношения, вывезти тело основателя и первого президента социалистического Вьетнама Хо Ши Мина из мавзолея, созданного в Ханое по аналогии с мавзолеем Ленина в Москве. Перевезти тело следовало в секретное горное хранилище.
Перевозка тела должна была происходить при строго определенной температуре. Для этого в машины и поставили японские кондиционеры, благодаря которым температура в Чайке могла держаться на уровне 16°С.
Один автомобиль числили основным, второй – запасным. Советские специалисты помогли построить для Чаек специальный гараж и обеспечили проведение учений. Ночью машина, естественно без тела основателя социалистического Вьетнама, но под охраной бронетранспортера, доехала до горного хранилища, куда и предстояло вывезти ценный груз в случае войны. Учения прошли успешно. Советских специалистов даже наградили медалями. Интересно, сохранились ли уникальные вьетнамские фургоны до наших дней?
В России несколько универсалов сохранились и заслуженно считаются редчайшими и очень дорогими раритетами.
- «За рулем» рассказал о посланиях, скрытых в номерных знаках советских машин.
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