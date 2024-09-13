Как же это всё отмыть?! — Вот что нужно для чистоты в машине

на правах рекламы

Да, после лета вашему автомобилю требуется генеральная уборка!

«Чистота – залог здоровья», гласил советский лозунг. С этим и сейчас трудно спорить. Автомобиль же является одним из самых негигиеничных мест, в которых вам приходится бывать. Даже ваш собственный. Общественный транспорт и тот чище, как ни странно. Самым же грязным местом в автомобиле, согласно исследованиям, является рулевое колесо – оно в четыре раза грязнее, чем унитаз.

Но довольно страшилок! Вы и так знаете, насколько важно поддерживать чистоту в автомобиле. Особенно после жаркого лета с его насекомыми, пыльцой и бактериями. И не забудем как следует очистить кузов автомобиля, который пострадал от микрокапель битума, мелкого песка, солнечных лучей…

Такая генеральная уборка не будет стоить вам больших денег: ведь все можно купить в любое время на Мегамаркете.

Кстати, сейчас там для читателей «За рулем» проходит акция: по промокоду МЕГАШТУЧКИ вы получите скидку 1000 рублей на первый заказ от 5000 рублей.

Очищаем кузов

Начнем с обычной мойки. Чтобы сэкономить, можно заехать на мойку самообслуживания. Но тут нет гарантии, что там используется активная пена должного качества. К слову, стоимость автошампуней для бесконтактной мойки может различаться в четыре раза. Эффективность, надо полагать, тоже. То есть пена на «самомоях» порой не справляется даже со слоем застарелой пыли на автомобилях.

Чтобы улучшить результат, можно, покрыв кузов автомобиля пеной, растереть ее губкой с крупными порами (в мелкие поры набивается песок, который затем царапает лакокрасочное покрытие). И не забывайте, что пена для бесконтактной мойки агрессивнее обычного автошампуня, и вам понадобятся резиновые перчатки. После мойки кузов необходимо высушить при помощи микрофибры – она лучше удаляет влагу и на поверхности не будет разводов.

Для глубокой очистки кузова попробуйте специальную глину. Она устраняет с лакокрасочного покрытия любые загрязнения, даже въевшиеся. Это битумные пятна, застывшая смола деревьев, окисная пленка, нагар, частицы песка и металла…

С ее помощью также можно чистить стекла и диски автомобиля. Только выбирайте глину средней жесткости или деликатную, так как после жестких составов поверхность потребует полировки (именно перед полировкой эти составы и применяют).

Вы также можете использовать специальные средства для очистки кузова, стекол и зеркал от битумных пятен, водного камня (белый налет кальция на поверхности) и прочих загрязнений.

После такой тщательной мойки стоит подготовить кузов к новым испытаниям и покрыть его кварцевым или керамическим защитным составом. Стекла лучше обработать антидождем, а фары – полиролями. Оба средства вы найдете в этом разделе Мегамаркета. Не забудьте очистить также шины и диски, в том числе от последствий износа тормозных колодок (черного налета), при помощи специальных составов.

Чистим радиаторы и меняем фильтры

За лето радиаторы охлаждения автомобиля забиваются сильнее, чем зимой. В мелких сотах застревают насекомые и пух, которые постепенно обрастают пылью и мешают воздуху охлаждать рабочие жидкости. Чистить надо все радиаторы – двигателя, кондиционера и коробки передач (если он есть). Для удаления загрязнений тоже есть эффективные составы. Более того, можно купить приспособление для очистки и правки сот радиатора.

Пока вы не закрыли капот автомобиля, поменяйте воздушный фильтр двигателя и салона (последний может находиться в районе бардачка перед передним пассажиром и меняться из салона). Это самые простые операции, справиться с которыми может любой. К концу лета фильтры уже наверняка забились – не стоит доводить до их прорыва.

Уборка в салоне

Это не такое муторное занятие, как может показаться. Сегодня в продаже есть множество средств, которые быстро и легко очищают поверхности: нанес и вытер (или пропылесосил).

В продаже есть даже готовые наборы химии для очистки салона автомобиля с губками и салфетками. Любые средства можно купить и отдельно: полироли для пластика, очистители обивки и потолка, стекол, кожи… Все они собраны в одном разделе на Мегамаркете. Не забудьте и про салфетки для уборки. Чтобы добраться в сложнодоступные места, вам могут понадобиться разнообразные щеточки.

После лета стоит почистить и кондиционер. Для этого тоже есть отдельное средство. Пользоваться им легко: заведите автомобиль, включите кондиционер, закольцуйте подачу воздуха, чтобы он забирался не снаружи, а из салона, активируйте баллончик очистителя и поставьте его на пол. Затем выходим из машины и закрываем дверь – минут через 15 процесс очистки завершится, и вы можете открыть двери автомобиля, чтобы проветрить салон.

Теперь в вашем автомобиле приятно пахнет, и для полного счастья не хватает только ионизатора с увлажнителем, благодаря которым воздух в машине будет всегда словно после грозы.

Остался последний штрих, про который мы часто забываем. Это уплотнители и ограничители дверей. Чтобы в салон проникало меньше пыли и посторонних звуков, уплотнители должны как следует прилегать к поверхностям. Для этого их эластичность нужно поддерживать. Возьмите любую смазку на основе силикона и тщательно протрите все уплотнители.

Ограничители дверей, которые после лета уже наверняка сухие, как песок в пустыне, обработайте литиевой смазкой. Она защитит механизмы от коррозии, а скрипы пропадут. Двери же будут легче открываться, но при этом надежно фиксироваться. Этой же смазкой можно обработать штыри газ-лифтов двери багажника и капота.

Заключение

Мы составили чек-лист химии для генеральной уборки, которую рекомендуем проводить после лета и после зимы. Но это не значит, что в остальное время ничего в автомобиле чистить не нужно. Протирать пыль и пылесосить салон автомобиля рекомендуется регулярно – от этого зависит ваш иммунитет. Поэтому не выкладывайте из машины купленные сегодня средства и смело ими пользуйтесь.

И не забудьте, что сейчас на Мегамаркете для читателей «За рулем» действуют скидки: 1000 рублей на первый заказ от 5000 рублей по промокоду МЕГАШТУЧКИ.

Реклама ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» (агрегатор) (ОГРН: 1167746803180), юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6

Erid F7NfYUJCUneLuWKQJ3BM