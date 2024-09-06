Личный опыт — как сэкономить на ТО Лады, Renault и Nissan
Прислано через бот-предложку в Телеграм
Двигателиь К4М с рабочим объемом 1,6 л разработан фирмой Renault с прицелом на бюджетные автомобили. Шестнадцатиклапанный К4М встал на конвейеры в Турции и Испании в 1999 году. А с 2013 года его собирали у нас на АВТОВАЗе.
Мотор K4M весьма распространенный. Он устанавливался на такие модели, как Renault Logan, Sandero, Duster, Nissan Almera, Terrano, Лада Ларгус и другие.
Личный опыт
Наш подписчик Павел в Телеграм с помощью бота-предложки прислал нам рассказ о том, как ему удалось сэкономить на ремонте своей Лады Ларгус:
— Автомобиль Лада Ларгус 2015 года. При проведении планового технического обслуживания механик заметил течь моторного масла из заглушек распредвалов (большая и маленькая заглушка).
Работу по замене заглушек выполнил своими силами: прогрел до рабочей температуры двигатель. Заглушил двигатель. Отсоединил шланг с вакуумного усилителя. Снял воздуховод. Затем отвёрткой вставив в центр каждой из заглушек извлëк их.
Новые заглушки рекомендуют ставить аккуратно забивая их молотком. Я установил новые заглушки от руки: очищаем посадочные места заглушек от грязи ветошью. Затем наносим слой моторного масла равномерно по окружности заглушки. Далее, надеваем чистые перчатки и наносим масло по окружности в посадочное место заглушки. Наживляем большую заглушку. Затем равномерно надавливая пальцами по окружности запрессовываем заглушку. Аналогично запрессовываем малую заглушку.
P.S. Проехал 400 км подтëков масла нет!
Сколько можно сэкономить?
Такая операция в специализированном сервисе будет стоить не меньше 1000 руб. А ведь работа несложная. Есть и другие операции по ремонту и обслуживанию, на которых может сэкономить владелец. Рекомендуем заглянуть в на гид по ремонту.
Комментарий эксперта
Алексей Ревин, редактор «За рулем»:
— Моторы серии К — это рабочие лошадки, выхаживающие при минимальном, но качественном уходе по 300 000 – 400 000 км без капитального ремонта. Однако их характеристики далеки от совершенства. Литровая мощность у аналогичных моторов от многих других производителей ощутимо выше. К примеру, мотористы корейских марок Hyundai и Kia на своем двигателе серии G4FC снимают с того же рабочего объема 123 и более лошадиных сил.
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