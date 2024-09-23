Для «китайцев» и не только

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Моторное масло специально для китайских автомобилей уже давно представлено на рынке. А теперь появилось и трансмиссионное.

Про глобальные изменения на российском автомобильном рынке говорить не надо – теперь балом правят китайские производители, которые предлагают широчайший выбор марок и моделей легковых автомобилей различных классов. И почти все китайские машины – средоточие самых современных моторных и трансмиссионных технологий: турбонаддув, непосредственный впрыск топлива в цилиндры, преселективные роботизированные коробки передач, вариаторы. Однако россияне все еще недоверчиво смотрят на эти инновации в китайском исполнении. Как вся эта красота будет работать в российских условиях? Каков реальный ресурс форсированных малокубатурных двигателей, двойных сцеплений и стальных цепей? И, конечно, задаются вопросом: что заливать в агрегаты, чтобы работали они долго и счастливо?

А вот на рынке автомобильных масел ситуация совсем иная, нежели в продажах автомобилей. Сюда, конечно, пришли производители из стран, не поддерживающих санкции, но не они делают тут погоду. Все-таки Россия – великая нефтегазовая держава и освоила не только добычу полезных ископаемых, но и технологии их переработки. Чего-чего, а смешивать моторные и трансмиссионные масла у нас умеют. И когда мировые гранды «освободили» рынок, отечественные производители ГСМ, от мелких, до самых крупных, заняли свободные места. Стали появляться новые марки и модели масел и, конечно, посыпались предложения жидкостей, предназначенных специально для китайских автомобилей. Одним из первых, если не первым, «китайское» моторное масло представил ЛУКОЙЛ.

И дело тут не в особом даре предвиденья. Просто крупнейшая нефтегазовая компания должна иметь широкий ассортимент продукции. Машины из Поднебесной начали продаваться у нас вовсе не два года назад, а намного раньше. Пусть продажи их тогда были достаточно скромными, но масло, наиболее подходящее для большинства современных китайских моторов, нужно было разработать. Его и начали делать, благо научный и технический потенциал огромной фирмы позволяет заниматься созданием сложных и высокотехнологичных продуктов не для массовых продаж, а даже для узких рыночных ниш… Кто же знал, что эта ниша скоро станет львиной долей российского авторынка. Появился спрос – продукт уже готов. Надо больше – сделаем больше. Именно этот подход отличает компании-лидеры от более мелких производителей, которые идут за ними.

Специальное «китайское» моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 соответствует классу SP по классификации API. Оно неспроста имеет в своем названии буквы CN – China. Они говорят об основном назначении продукта – его рекомендуется заливать в современные двигатели автомобилей из Поднебесной. Хотя никто не запрещает использовать масло и для других моторов, которые допускают такую вязкость и требуют соответствия классам SN, SN Plus, SP или классам ниже. Синтетическая базовая основа и специально разработанный пакет присадок (фирменная технология DuraMax®) обеспечивают надежную защиту деталей двигателя и препятствуют образованию высокотемпературных отложений на поршнях и турбокомпрессоре, что важно для форсированных двигателей. Благодаря разработке под спецификацию API SP масло предотвращает появление LSPI. Напомним, что за этой аббревиатурой скрывается очень вредное и разрушительное для мотора явление – преждевременное воспламенение топливно-воздушной смеси. Им страдают движки с непосредственным впрыском бензина в цилиндры, а у китайцев таких предостаточно. Масло подходит для двигателей, оснащенных системой старт-стоп, его широкий температурно-вязкостный диапазон позволит без проблем запустить мотор в лютый мороз и защитить его в летний зной. А еще масла самой современной категории API SP повышают ресурс газораспределительного механизма и цепи его привода. Про совместимость с системами нейтрализации выхлопных газов и говорить нечего – это еще масла класса SN умели. В ходе тестов на автомобиле HAVAL F7Х с двухлитровым турбомотором LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 отработал с запасом. После 17 тысяч километров пробега масло сохранило свои эксплуатационные свойства.

С моторным маслом разобрались, а что залить в коробку? Если ваш китайский автомобиль оснащен роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями (а такая комплектация встречается очень часто), смело лейте полностью синтетическую маловязкую жидкость LUKOIL DCTF FE – она специально создана для таких роботов. Ее основные преимущества: уверенная работа коробки при низких температурах, повышенная защита деталей от износа и экономия топлива. На китайских авто применяются такие коробки, как, например, GETRAG или SAGW (национальный китайский производитель) и чаще с мокрым сцеплением. Именно под них жидкость от ЛУКОЙЛ и разрабатывалась. Поэтому не удивляйтесь, если при очередном техническом обслуживании официальный дилер заправит умный робот именно ею.

Уже сегодня смазочные материалы ЛУКОЙЛ используют для заправки агрегатов китайских машин на конвейере, применяют при их плановом техническом обслуживании. Автомобили продолжат совершенствоваться, требования к маслам будут и далее ужесточаться. И к «китайским» тоже – автопроизводители из этой страны очень быстро внедряют у себя все мировые технические новинки. Ведущие отечественные нефтяные гиганты будут создавать все более совершенные автомобильные масла, работать на перспективу, пытаться заглянуть вперед. Это сложно, дорого, но совершенно необходимо для ЛУКОЙЛа, играющего на рынке одну из первых скрипок. Ведь лидером быть не только почетно и выгодно, но и очень хлопотно.

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