Подбор запчастей — даже по госномеру: как интернет-магазин ARMTEK помогает находить все нужное легко и быстро

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Любой, даже самый аккуратный владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта.

Какие-то детали выходят из строя в процессе эксплуатации, какие-то имеют свой срок службы и нуждаются в периодической замене — а результат один: мы ищем, где купить все необходимое. И все чаще обращаемся за помощью к интернету. Как же не ошибиться, выбирая и приобретая автозапчасти в интернет-магазинах?

Первое, на что следует обратить внимание, — точность подбора. Очень важно, чтобы приобретаемая запчасть подходила к вашей модели и марке автомобиля — вплоть до года выпуска, типа кузова или других малозначимых на первый взгляд нюансов. Именно для этого сайты интернет-магазинов обычно предлагают подбор по VIN-номеру — уникальному идентификатору автомобиля, к которому привязана вся информация о совместимых с ним запасных частях.

С одной стороны, это достаточно удобно: вводим номер — получаем результат. Но ситуации бывают разные: под рукой может не оказаться техпаспорта, в котором записан VIN, заучить наизусть все 17 символов, из которых он состоит, тоже задача не из легких, да и одна ошибка при вводе может свести на нет все усилия. Поэтому, чтобы не превращать поиск запчастей в сложное расследование, хорошо иметь в своем распоряжении более чем одну рабочую схему.

Именно по этому пути развивает свой интернет-магазин ARMTEK — один из ведущих поставщиков автозапчастей и автомобильных товаров, который вот уже 30 лет осуществляет импорт и дистрибуцию необходимых компонентов для эксплуатации, ремонта и обслуживания легковой и грузовой автомобильной техники в Россию, Беларусь и Казахстан.

В этом году интернет-магазин отмечает свой первый день рождения — 1 год с момента запуска. К этой дате компания разработала для своего сайта инновационную систему поиска, максимально расширив ее возможности. Теперь она позволяет вести подбор запчастей не только по VIN-номеру, марке и модели авто, но также по необходимому артикулу самой детали и даже по госномеру — все необходимые данные система получит сама из постоянно обновляемой базы.

Отдельный интерфейс с настраиваемыми фильтрами и полноценным подбором по марке и модели авто предусмотрен и для таких востребованных расходников, как моторные и трансмиссионные масла.

При желании можно поступить еще проще: воспользоваться функцией онлайн-подбора. Вы заполняете заявку, а специалисты ARMTEK самостоятельно подбирают все необходимое в соответствии с запросом и высылают варианты комплектующих, доступные для приобретения или заказа в интернет-магазине.

Что еще влияет на успешность поиска? Разумеется, широта ассортимента. Причем важно, чтобы нужная деталь действительно имелась в наличии на складе или, по крайней мере, была доступна под заказ в кратчайшие сроки. В этом отношении крупные дистрибьюторы имеют гораздо больше преимуществ по сравнению с мелкими продавцами. Во-первых, они могут себе позволить держать обширный и регулярно пополняемый складской запас, чтобы быстро выполнять поступающие заказы «из наличия». А во-вторых, у них есть налаженные каналы поставок, что гарантирует доступность любых необходимых запчастей.

Так, интернет-магазин ARMTEK предлагает впечатляющий по широте ассортимент из более чем 60 млн артикулов от 5,5 тыс. ведущих поставщиков. При этом компания пристально следит за актуальностью этого перечня, добавляя в него новые марки и модели автомобилей. Например, на фоне всплеска популярности авто китайского производства ARMTEK добавил в свой каталог соответствующий раздел, который регулярно пополняется и расширяется. Широта ассортимента также отмечена профессиональным сообществом: ARMTEK получил независимую премию «Золотой ключ. Выбор СТО» в категории «Лучшая ассортиментная политика».

Еще один важный аспект выбора запчастей через интернет — удобство сервиса. Мы уже привыкли, что онлайн-магазины позволяют получать любые нужные товары в буквальном смысле не выходя из дома, с доставкой, гарантией возврата и прочими явными преимуществами. Автомобильный рынок тоже реагирует на эти запросы. Во всяком случае, в лице компании ARMTEK: чтобы клиенты интернет-магазина могли получить заказанные товары в максимально комфортном для себя режиме, она предлагает обширную сеть самовывоза, которая объединяет более чем 118 пунктов на базе собственной розничной сети. А подключение пунктов выдачи Яндекс Доставка и СДЭК позволило охватить даже самые отдаленные точки на карте страны — всего доступно более 15 000 пунктов по всей России.

Отдельно стоит отметить, что все представленные в ассортименте ARMTEK запчасти сертифицированы, а гарантийные обязательства компании за реализованный товар распространяются на срок до 24 месяцев. Вернуть приобретенные запчасти можно и в том случае, если по какой-то причине они не подошли.

Ответом на пристальное внимание к качеству сервиса становится заслуженное доверие потребителей: в 2023 году компания ARMTEK стала победителем в категории «Сеть магазинов автозапчастей №1» на белорусском рынке по итогам престижной международной премии «Номер один» .

И, наконец, еще одна особенность, благодаря которой покупка автозапчастей через интернет зачастую оказывается более выгодной по сравнению с другими вариантами, — ценовая гибкость и возможность получить скидку. Например, сейчас интернет-магазин ARMTEK отмечает свой первый день рождения и в честь этого события дарит подарок всем посетителям: до 10 октября по промокоду ARMTEK1 они получат скидку в размере 20% на более 40 тыс. артикулов запчастей от более чем 70 мировых брендов.

Итак, выбирать запчасти в интернете может быть не только удобнее, но и надежнее и выгоднее по сравнению с традиционными офлайн-форматами. Главное, знать, на что обращать внимание — и куда обращаться!

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