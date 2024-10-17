Новый бренд масла на нашем рынке: 4 главных вопроса

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Подделки, высокие цены, нестабильное качество – вот что часто встречается на нашем рынке сегодня. Но есть вариант решения – масло Tamashi.

Российский рынок моторных масел трансформировался за последние 2 года. Уход известных мировых брендов привел на рынок множество новых брендов среднего ценового сегмента, а также на полки магазинов попало много контрафакта.

И если представительства ушедших брендов несли гарантийные обязательства и пресекали распространение контрафакта, защищая свою продукцию, то теперь это делать некому. Появилось немало новых брендов, про уровень защиты масел которых потребителю ничего не известно, как и о том, есть ли у них представительства в РФ.

В результате на обновившемся рынке масел сложно ориентироваться. Покупатель элементарно не может разобраться, чья продукция заслуживает доверия: масло – не шины, свойства которых можно понять уже через несколько сотен километров.

Нет и массовой доступности, которая в «эпоху долива» имеет огромное значение. Если раньше, даже путешествуя, можно было остановиться у любого магазина автозапчастей или на АЗС, купить там, скажем, литр масла Shell (такое же, как залитое в двигатель вашего автомобиля) и долить его, то теперь нужного масла может не оказаться ни в одном магазине в округе. Но если оно и найдется, то как узнать, что это не контрафакт.

Рассказываем о новом для России премиальном (но доступном по цене) масле и разбираемся, почему стоит обратить внимание на марку Tamashi.

1. Откуда взялось качество по приемлемой цене?

Tamashi – это новое название для нашего рынка, но за брендом стоит многолетний опыт производства высококачественных масел на тех же производственных площадках, где прежде делались продукты топовых международных компаний. Использование современного проверенного оборудования, а также идентичных рецептур на основе исключительно импортных компонентов высочайшего качества ставит масла Tamashi в один ряд с более дорогими аналогами.

Конкурентные цены стали результатом соглашений VERTEX с независимыми блендинговыми площадками, способными повторить оригинальную рецептуру смазочных материалов от Vertex Group. В результате из-за возможности выбора производственных площадок организации удаётся поддерживать высокий уровень качества и сохранение рецептур.

2. Что такого хорошего есть у масел Tamashi?

Соответствие отраслевым стандартам : масла Tamashi соответствуют основным международным требованиям API (Американский институт нефти), ACEA (Ассоциация европейских автопроизводителей) и JASO (Организация автомобильных стандартов).

масла Tamashi соответствуют основным международным API (Американский институт нефти), ACEA (Ассоциация европейских автопроизводителей) и JASO (Организация автомобильных стандартов). Стабильное качество: регулярные лабораторные испытания и контроль на всех этапах производства гарантируют неизменное качество продукции. Также проводятся ресурсные испытания масел Tamashi, подтверждающие их высокое качество.

Широкий ассортимент: в линейке Tamashi представлены масла для различных типов двигателей и условий эксплуатации.

Доступность на рынке: онлайн и оффлайн.

3. Что гарантируют масла Tamashi?

Отсутствие подделок. Популярные бренды всегда сталкивались с этой проблемой, а сегодня автолюбителю стало совсем непросто понять, что именно ему привезет курьер с маркетплейса. На сегодняшний день не было зафиксировано ни одной подделки масел Tamashi, а система защиты гарантирует, что их не будет и впредь.

Неизменность рецептур. Многие известные производители масел часто меняют их рецептуру без анонсирования этого. Причины – самые разные: от желания сэкономить до проблем с поставщиками. Такие тихие перемены негативно сказываются на характеристиках продукта. Масла Tamashi имеют стабильную рецептуру, что гарантирует предсказуемое поведение двигателя.

Многие известные производители масел часто меняют их рецептуру без анонсирования этого. Причины – самые разные: от желания сэкономить до проблем с поставщиками. Такие тихие перемены негативно сказываются на характеристиках продукта. Масла Tamashi имеют стабильную рецептуру, что гарантирует предсказуемое поведение двигателя. Массовая доступность. Благодаря производству в России и активной дистрибуции масла Tamashi можно купить в любом городе, а также на маркетплейсах, таких как Ozon , Wildberries , Мегамаркет, Яндекс Маркет и прочих.

Совместимость с любым автомобилем. Благодаря широкой линейке подобрать масло Tamashi рекомендованной производителем именно вашего автомобиля вязкости не составляет труда. Есть масла для и для старых безнаддувных двигателей, и для современных турбированных моторов.

Защита двигателя. Соответствие отраслевым стандартам гарантирует, что масло будет сохранять свои заявленные свойства на протяжении всего интервала использования, продлевая ресурс двигателя и защищая его от болезни всех современных двигателей – раннего зажигания (LSPI).

4. Небольшой ликбез – какие функции выполняет масло Tamashi?

Смазка важна – она снижает трение деталей и увеличивает ресурс двигателя. Для этого масло образует на поверхностях устойчивую пленку. По сути, трущиеся детали уже не касаются друг друга непосредственно. И ключевую роль здесь играет пакет присадок.

Охлаждение – тоже важная задача масла, поскольку оно контактирует непосредственно с поршнями и кольцами. Способность масла охлаждать исключает возможность появления задиров на стенках цилиндров.

Защита двигателя. Промывка двигателя маслом непосредственно во время работы не дает образоваться отложениям в узких маслопроводных каналах современных моторов – вся грязь доставляется к фильтру и там остается. Это исключает масляное голодание.

Компрессия в двигателе невозможна без правильного масла. Оно становится уплотнителем зазоров колец. И не пропускает газы даже под большим давлением.

Двигатель негерметичен – в него все равно попадает влага, но благодаря качественному маслу детали внутри не ржавеют и не окисляются, будучи покрытыми устойчивой масляной пленкой.

И, наконец, масло приводит в движение разные системы в двигателе за счет давления – как гидравлическая жидкость (например, гидронатяжитель цепи ГРМ, систему управления величиной открытия клапанов и т.д.). Даже у воды сопротивление сжатию колеблется в зависимости от состава и количества солей в ней. Масло же более сложный продукт, и его состав важен для безотказной и стабильной гидравлики.

Заключение

Tamashi – это надежный выбор для тех, кто ценит качество и гарантии подлинности. Купить его можно буквально везде – как для долива, так и для полной замены.

Благодаря использованию передовых технологий и строгому контролю качества, масла Tamashi, предназначенные для европейского, американского, японского, корейского, российского и китайского автопарков, обеспечивают надежную защиту двигателя и оптимальную производительность автомобиля.

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