Зимний сезон 2024: Viatti, надежность, технологии

на правах рекламы

А какими характеристиками должны обладать хорошие зимние шины?

Конечно, они должны быть надежными, износостойкими, обеспечивать высокий уровень устойчивости и управляемости на заснеженных или покрытых льдом дорогах. «Шип» или «липучка»? Здесь мнения разнятся и зависят от региона проживания и условий эксплуатации, но если опираться на тренды, то специалисты KAMA TYRES отмечают, что все же чаще в России покупают именно шипуемые зимние модели. А если говорить про конкретику, то в ассортименте компании высоким спросом пользуется продукция бренда Viatti.

В следующем году шинный бренд Viatti отмечает свое 15-летие, однако уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что шины этой торговой марки уверенно чувствуют себя на нашем рынке. Примечательно, что в числе премьер, представленных в 2010 году, была шипуемая легковая Viatti Brina Nordico, которая сегодня является одной из самых востребованных в модельном ряду бренда. Это связано с традиционно сильной любовью отечественных водителей к шинам с шипами. А вот в категории «липучка» чаще выбирают модель с лаконичным названием Viatti Brina.

Надежный выбор для непредсказуемой зимы

Зимние шины Viatti Brina Nordico обеспечивают комфортное и безопасное движение на зимних дорогах при любых погодных условиях, от глубоких заморозков до незапланированной оттепели. Уверенное сцепление с дорогой достигается за счет сочетания фрикционных блоков в средней части с дополнительными рядами шипов по краям протектора.

Улучшенное сцепление как на льду, так и на мокрой дороге обеспечивает частое расположение ламелей и сверхэластичные шашки. Дополнительная защита от шума при движении — в специально проработанном расположении шашек протектора, со сдвигом относительно друг друга по продольной оси. Повышенная эластичность протектора, а также ламели, часто расположенные по всей его ширине, улучшают сцепление шины как на льду и укатанном снегу, так и на мокрой дорожной поверхности.

Асимметричный рисунок протектора зимних шин Viatti Brina Nordico с увеличенным количеством шашек и оптимально просчитанной схемой расстановки шипов обеспечивают наилучшее сцепление на зимней дороге, износостойкость и снижение уровня шума.

Оптимальный выбор для жителей больших мегаполисов

Мягкая резина зимних шин Viatti Brina идеально отвечает условиям зимы в границах города, позволяя сохранять привычный комфорт активного вождения как в снег, так и в слякоть. Модель предназначена для комфортной езды по дорогам при температуре от - 45° до +10 °С.

Надежность и высокая скорость при прохождении поворотов, а также ощутимое смягчение ударов при движении через ямы, стыки асфальта и прочие неровности дорожного полотна обеспечиваются технологией переменного распределения жесткости боковины. Надежность и устойчивость автомобиля на крутых поворотах и при совершении маневров (низкий уровень шума при этом сохраняется!) обеспечивается асимметричным рисунком с увеличенным количеством шашек, имеющих оптимально подобранный угол наклона стенок.

Улучшенное сцепление зимних шин Viatti Brina как с заледеневшей, так и c покрытой снежной кашей дорогой дает частое расположение ламелей по всей ширине протектора и повышенная эластичность шашек.

Оптимально и сопротивление слэшпленингу: зимние шины Viatti Brina в буквальном смысле разрезают растопленный снег и моментально выгоняют его из зоны контакта покрышки с дорогой за счет скошенных шашек в плечевой зоне протектора.

Какие шины в итоге выбрать на зимний сезон 2024? Здесь отталкиваетесь от своих предпочтений и условий, где планируется их использовать. Однако помните, что с прошлого года водителей, проигнорировавших сезонный шиномонтаж, может ждать штраф. Так, согласно постановлению правительства РФ от 27.05.2023 No 837, нельзя будет ездить на летней резине зимой (декабрь, январь, февраль).

Реклама|ООО «Торговый дом «Кама», ИНН 1651024807| erid F7NfYUJCUneLuWzjueFv