Топ-10 главных дорожных строек 2024 года

«За рулем» составил список самых долгожданных трасс России

Упомянуть все дорожные перемены нереально, но можно составить краткий список важнейших объектов, где ведут активные работы. Часть их завершится до конца года, остальные придется подождать.

№1

М‑12 «Восток». Близок к завершению участок Дюртюли – Ачит, 275 км. Таким образом, скоростная магистраль доберется до Екатеринбурга. Платными на ней будут участки, проложенные заново. Реконструированные старые дороги останутся бесплатными.

№2

М‑7 «Волга» не заброшена с появлением дублера, ее продолжают совершенствовать. В частности, серьезная реконструкция идет в Башкортостане – с новыми мостами и развязками. Ревизии подлежит участок с 1169-го по 1231-й км.

№3

М‑8 «Холмогоры». Реконструкция одновременно идет на нескольких участках: дорогу расширяют близ Москвы, а также до четырех полос между Петровском и Ростовом Великим. Хотя трасса давно нуждается в обновлении от Ярославля до Вологды: сейчас это двухполоска по частоколу поселений.

№4

М‑5 «Урал» расширяют на нескольких участках, строят многоуровневые развязки. К концу года откроют обход поселка Октябрьский. В следующем году завершат реконструкцию на участке 1564-1609 км с 19‑километровым обходом города Сим.

№5

Р‑255 «Сибирь». Возможно, уже в октябре откроют 43‑километровый четырехполосный обход Усолья-Сибирского и поселка Тельма – часть обхода Ангарска.

№6

«Северный обход» Твери длиной 64 км – часть платной дороги М‑11 – движение открыто.

№7

В разгаре строительство «Северного обхода» Омска длиной 67 км. Сдача объекта планируется в 2026 году, но некоторые участки откроют для движения раньше.

№8

Дорогу А‑289 Краснодар – Славянск – Темрюк – Крымский мост превращают в четырехполосную на всём протяжении – это 119 км. Работы близки к завершению. Одновременно идет реконструкция А‑290 Новороссийск – Керчь со строительством обхода Анапы.

№9

Р‑217 «Кавказ». Идет реконструкция пробочного участка 718-738 км в обход Хасавюрта: три развязки, пять путепроводов, мост и пять скотопрогонов. Также в активной фазе стройка 33‑километровой кольцевой дороги Дербента.

№10

Весной в селе Высокое начали прокладку тоннеля – это первый этап обхода Адлера и скоростной трассы М‑4 «Дон» – Сочи. В 2026 году намерены открыть первый 10‑километровый участок Высокое – Кудепста.

Что важнее для России – строить новые магистрали или улучшать старые? Об аргументах сторонников двух противоположных подходов мы скоро расскажем – заходите почаще!