Топ-10 главных дорожных строек 2024 года
Упомянуть все дорожные перемены нереально, но можно составить краткий список важнейших объектов, где ведут активные работы. Часть их завершится до конца года, остальные придется подождать.
№1
М‑12 «Восток». Близок к завершению участок Дюртюли – Ачит, 275 км. Таким образом, скоростная магистраль доберется до Екатеринбурга. Платными на ней будут участки, проложенные заново. Реконструированные старые дороги останутся бесплатными.
№2
М‑7 «Волга» не заброшена с появлением дублера, ее продолжают совершенствовать. В частности, серьезная реконструкция идет в Башкортостане – с новыми мостами и развязками. Ревизии подлежит участок с 1169-го по 1231-й км.
№3
М‑8 «Холмогоры». Реконструкция одновременно идет на нескольких участках: дорогу расширяют близ Москвы, а также до четырех полос между Петровском и Ростовом Великим. Хотя трасса давно нуждается в обновлении от Ярославля до Вологды: сейчас это двухполоска по частоколу поселений.
№4
М‑5 «Урал» расширяют на нескольких участках, строят многоуровневые развязки. К концу года откроют обход поселка Октябрьский. В следующем году завершат реконструкцию на участке 1564-1609 км с 19‑километровым обходом города Сим.
№5
Р‑255 «Сибирь». Возможно, уже в октябре откроют 43‑километровый четырехполосный обход Усолья-Сибирского и поселка Тельма – часть обхода Ангарска.
№6
«Северный обход» Твери длиной 64 км – часть платной дороги М‑11 – движение открыто.
№7
В разгаре строительство «Северного обхода» Омска длиной 67 км. Сдача объекта планируется в 2026 году, но некоторые участки откроют для движения раньше.
№8
Дорогу А‑289 Краснодар – Славянск – Темрюк – Крымский мост превращают в четырехполосную на всём протяжении – это 119 км. Работы близки к завершению. Одновременно идет реконструкция А‑290 Новороссийск – Керчь со строительством обхода Анапы.
№9
Р‑217 «Кавказ». Идет реконструкция пробочного участка 718-738 км в обход Хасавюрта: три развязки, пять путепроводов, мост и пять скотопрогонов. Также в активной фазе стройка 33‑километровой кольцевой дороги Дербента.
№10
Весной в селе Высокое начали прокладку тоннеля – это первый этап обхода Адлера и скоростной трассы М‑4 «Дон» – Сочи. В 2026 году намерены открыть первый 10‑километровый участок Высокое – Кудепста.
Что важнее для России – строить новые магистрали или улучшать старые? Об аргументах сторонников двух противоположных подходов мы скоро расскажем – заходите почаще!
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