Мост на Сахалин: он очень нужен!

Эксперт «За рулем» рассказал о перспективах автосообщения с островом Сахалин

Еще не завершена магистраль М-12, которая соединит Тюмень, Екатеринбург, Казань и Москву, а на повестке дня уже новая дорога мечты – с мостом на Сахалин. Ведь Сахалинская область – единственный регион, у которого нет дорожной связи с остальной частью страны.

История с экономикой

Строго говоря, на повестке она с конца XIX века. Отделенность Сахалина от Большой земли беспокоила и советские власти. В 1950 году Совмин постановил проложить железную дорогу на остров. Выбирали из трех вариантов – насыпь, мост или тоннель. И даже начали строительство тоннеля от мыса Лазарева к мысу Погиби, в самом узком месте пролива Невельского. Останки прекращенных после смерти Сталина работ можно увидеть и сегодня. Но собственно тоннель так и не начали рыть.

В России тема обсуждалась регулярно. В 2013 году появилось технико-экономическое обоснование двунаправленного железнодорожного моста длиной 5959 м. Для придания ему смысла нужна была новая железнодорожная ветка – от БАМа до станции Ныш на Сахалине, это около 600 км.

В 2017 году министр транспорта Максим Соколов (ныне – глава АВТОВАЗа) сообщил, что проектирование моста вот-вот начнется. Основным препятствием была и остается высокая стоимость проекта – около 600 млрд рублей. Крымский мост обошелся вдвое дешевле – в 228 миллиардов.

МЫ С ТОБОЙ ДВА БЕРЕГА Единственный способ попасть на автомобиле с Сахалина на Большую землю – паром. Круглогодично и ежедневно работает грузопассажирская переправа Ванино-Холмск. Дистанция – 260 км, время в пути – 12–20 часов, в зависимости от погоды. Путь от Южно-Сахалинска до Хабаровска зачастую занимает больше суток. Сейчас на ходу три дизель-электрохода (Сахалин‑8, 9, 10) вместимостью 28 вагонов либо 37 больших грузовиков. Два парома принимают также до 100 пассажиров (Сахалин‑10 – нет). Все три судна старые, «десятое» спущено на воду в 1992 году, и созрели для замены. Расписание рейсов ориентировочное – отправляются они «по заполнению». И сильно зависит от погоды, при штормах паромы не ходят иногда по нескольку дней кряду. Легковые автомобили перевозят как грузы, из расчета 5565,60 рублей за погонный метр. Дорого, но иного пути нет, а у других морских перевозчиков такие же тарифы. Автомобильный мост был бы спасением: 100 литров бензина – это 5565 рублей за всю машину, а не за метр ее длины.

От теории к практике

Пока что мост официально не прописан ни в одной из стратегических программ. И непонятно, будет он чисто железнодорожным или автомобильным тоже. Скорее всего, все-таки железнодорожным. Но очевидно, что идея приобретает практические очертания.

Экономическая значимость моста для Дальневосточного региона ясна. Конечно, он оживит доставку грузов и даст толчок развитию бизнеса и созданию рабочих мест – как минимум в Хабаровском крае и на самом Сахалине.

Хотя есть и сомнения. Традиционный для Приморья водный транспорт до сих пор успешно решал все задачи, и нужно ли развивать что-то другое – тут мнения экономистов расходятся. Многие считают, что разумнее вложиться в развитие автодорожной сети, поскольку Хабаровский край и Сахалин – огромные территории, почти лишенные нормальных автодорог.

Плотность дорог на Сахалине низкая, а с твердым покрытием – еще ниже, 33 км на 1000 км². Причем за них ­считают и вот такие дороги.

РЕГИОН 65 При населении 460 тысяч человек в Сахалинской области высокий уровень автомобилизации. По оценкам Росстата, свыше 340 машин на тысячу жителей – больше, чем в Москве или Самарской области. Это прямо связано со скудно развитым общественным транспортом, во многие места иначе как на автомобиле не доберешься. Парк на 80% состоит из японских автомобилей с правым рулем, приобретенных в подержанном виде. Средний возраст автопарка – 20,6 лет. По этому показателю Сахалин с Забайкальским краем в 2022 году делили «пятое место снизу». Цены на топливо в Южно-Сахалинске: 55 рублей за АИ‑92, 57 – за АИ‑95, 73 – за ДТ.

Главные дороги

Если посмотреть на карту, приличная дорога в этих краях найдется только одна – участок А‑376 от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре (400 км) и его ответвление до Ванино (330 км). Но прилично выглядит она лишь на карте.

В 2019 году трассу перевели в федеральное подчинение, и только тогда ее стали системно ремонтировать. Каждый год рапортуют о приведении в нормативное состояние очередных 30–60 км, закончить первый цикл восстановительных работ намереваются к 2030 году. Местами дорогу «капиталят», перепахав до основания, так что о быстром и комфортном перемещении от Хабаровска до Ванино пока можно не мечтать. Ванино – это порт, откуда ходят регулярные паромы в Холмск на Сахалине. То есть дорога – часть транспортной артерии, соединяющей остров с материком.

От Комсомольска до портового Николаевска-на-Амуре ведет дорога без названия, грунтовка с отдельными вкраплениями асфальта, около 600 км в коматозном состоянии – с размытым и промятым покрытием, с провалами на деревянных мостах, с брошенными автобусами. Экспедиция общественного движения «Дорожный надзор» признала ее опасной для жизни. Никаких планов по ее глобальному ремонту нет.

На Сахалине главная дорога – А‑392 из Холмска в Южно-Сахалинск и далее А‑391 в Корсаков, суммарно 130 км. Местами разбитая, местами – шоколад. Вообще на Сахалине федеральные дороги не так плохи, как принято считать, поскольку с 2021 года их активно реконструируют. В том числе и А‑393 – от Южно-Сахалинска до поселка Оха на северной оконечности острова. Правда, из 834 км дороги реконструкции подлежит лишь малая часть, закончится она нескоро, асфальт предусмотрен далеко не везде.

БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ Помимо трассы М‑12 «Восток», которую планируют довести аж до Владивостока, идут работы еще на нескольких масштабных ­объектах. 1 Положено начало 152‑километровой четырехполосной трассе Джубга-Сочи стоимостью 1,4 трлн рублей. Обходная дорога сократит путь из Горячего Ключа в Сочи на пять часов. 2 Мост через Лену длиной 4,6 км (Ленский мост), объем финансирования – 130 млрд. Обеспечит круглогодичную наземную связь с большой землей – сейчас у Якутска таковой нет. 3 КАД‑2 вокруг Санкт-Петербурга, стоимость – свыше 150 млрд рублей. Протяженность около 110 км, от 4 до 6 полос. Завершить планируют в 2027 году. Скорее всего, будет платной. 4 Продолжается реконструкция трассы А‑298 Сызрань-Саратов‑Волгоград длиной 324 км. Актуальный этап – 46‑километровый четырехполосный обход Саратова с 12 путепроводами и 15‑километровым мостом через Волгу. ­Стоимость – 135 млрд рублей.

Нужно или нет?

Николаевск-на-Амуре – важный, но небольшой город с населением 18 тысяч человек. Нужно ли прокладывать к нему по незаселенной местности именно асфальтовую дорогу – вопрос. Но качественный «грейдер» явно не повредит, иначе за державу обидно. Железной дороги в Николаевске нет, основной путь сообщения с «континентом» – водный.

Если решат, что мосту на Сахалин нужна и автомобильная часть, то появится маршрут, альтернативный дорогим и нестабильным паромным переправам. Да, получается крюк примерно в 1000 км, зато – дорога.

Построить сам мост, возможно, не самая сложная задача. Придется заново проложить 400 км дорог на материке и полностью восстановить 150 км умершей лесовозной дороги Ныш-Погиби на Сахалине, которую протоптали, когда готовились к строительству тоннеля. Всё это – в условиях сложного рельефа и климата, высокой сейсмической опасности. Объем и стоимость работ страшно представить, но другого способа накрепко соединить Сахалин с основной частью России, наверное, нет.

А потом займемся Камчаткой.