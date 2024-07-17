Назван способ проехать Крымский мост без пробок

В ГАИ рассказали, как быстрее проехать Крымский мост и не попасть в пробки

Госавтоинспекция Кубани опубликовала рекомендации, как быстрее проехать Крымский мост и не попасть в пробки перед пунктами досмотра.

«Наш совет — постоянно мониторьте ситуацию и используйте навигатор. Лучше переждать заторовую ситуацию в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха (особенно если в автомобиле находятся дети)», – сказано в публикации.

Также в ГАИ рекомендуют планировать поездки на ночь, когда пробок перед мостом почти нет. Также длинных очередей не было со вторника по четверг на прошлой неделе (за исключением 16 июля). Очереди начинают появляться после полудня по пятницам.

16 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани собралось 1290 автомобилей. Время ожидания составляло более трех часов.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Telegram-канал ГИБДД Кубани