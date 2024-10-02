Трансмиссия в вопросах и ответах

На вопросы читателей «За рулем» о работе узлов и агрегатов, которые передают крутящий момент от двигателя к колесам, ответил эксперт компании ПРАМО Александр Конов.

Чаще всего читатели «За рулем» интересовались вопросами обслуживания коробок передач, сцепления и его гидропривода, карданной передачи, ШРУСов.

Ниже – ответы технического эксперта компании ПРАМО Александра Конова.

Технический эксперт компании «ПРАМО» Александр Конов

– Износились накладки ведомого диска сцепления, но мастер-приемщик рекомендует заменить сцепление комплектом – с корзиной и выжимным подшипником. Это «развод» на деньги или сцепление действительно надо менять комплектом?

– Менять какой-то компонент сцепления отдельно имеет смысл, лишь когда он пришел в негодность раньше остальных. Например, накладки диска были сожжены буксованием в грязи.

Для таких случаев в ассортименте ПРАМО есть отдельные компоненты сцепления – ведомые диски, корзины и выжимные подшипники. Геометрические и физические параметры полностью соответствуют «оригиналу». Это значит, что сцепление будет работать корректно, даже если установить, например, выжимной подшипник или ведомый диск ПРАМО, а корзина останется оригинальной.

При этом компоненты сцепления ПРАМО обходятся существенно дешевле не только «оригинала», но и на 10–20% дешевле неоригинальных аналогов.

Если же ведомый диск на легковом автомобиле отработал, скажем, 100–150 тысяч км, «на подходе» также будут выжимной подшипник и корзина. В последней изнашиваются части лепестков, на которые давит выжимной, оси качания лепестков и нажимной диск, толщина которого становится неравномерной.

С учетом трудоемкости и стоимости работы по замене любого из компонентов сцепления (для этого обычно надо снимать коробку передач), отработавшее длительный срок сцепление выгоднее менять комплектом.

– Накладки ведомого диска еще не изношены, но пружины демпфера уже прослабли и издают клацающие звуки, а машина стала трогаться с места рывками. Что может быть причиной?

– Если вы не стартовали с каждого светофора с резким броском сцепления, причина наверняка в качестве установленного ранее диска.

Если материал фрикционных накладок не обеспечивает плавного включения сцепления, ударные нагрузки каждый раз будут идти на демпфер, постепенно «спрессовывая» и ослабляя его пружины. Либо некачественный материал пружин лишен «мышечной памяти».

Во фрикционных накладках ведомых дисков ПРАМО имеются включения медных и латунных волокон, которые помимо повышения термостойкости и коэффициента трения обеспечивают плавное включение сцепления – это снижает ударные нагрузки на демпфер. А в материал пружин наших дисков добавляется марганец, повышающий их сопротивляемость усталостным нагрузкам. Демпфер остается работоспособным даже после полного износа накладок диска.

– Для моего автомобиля в продаже есть как необслуживаемые крестовины с пожизненным запасом смазки, так и с пресс-масленкой. Какие из них предпочтительнее?

– Если необслуживаемая крестовина изготовлена из качественных материалов, имеет надежные сальники, в нее заложена качественная смазка, на чистых дорогах она служит долго.

Однако на российских дорогах с большим количеством воды, соли и песка я считаю предпочтительными крестовины с возможностью пополнения и обновления смазки.

В обслуживаемые крестовины ПРАМО на заводе закладывается консистентная смазка фирмы Sinopec, обладающая высокими защитными свойствами, устойчивая к вымыванию и рассчитанная на длительный срок службы. До пополнения смазки она обеспечивает хорошую защиту подшипников крестовин, а если при проведении ТО также используется качественная смазка, крестовины служат долго.

– Почему в комплекте со ШРУСами поставляются тюбики с малым количеством смазки? И надо ли добавлять еще?

– Не с малым количеством, а с оптимальным. Если пыльник ШРУСа набить смазкой «по горло», ее излишки будут выдавливаться из-под хомутов, запуская «в обратную» воду с грязью, либо раздувать пыльник, что может привести к его разрыву. Оптимальное количество смазки составляет примерно треть от объема пыльника.

Что действительно важно при выборе ШРУСа – узла высоконагруженного и технологически сложного, так это качество его изготовления и качество прилагаемой смазки.

Например, внутренние и наружные обоймы, а также сепараторы и шарики ШРУСов ПРАМО изготовлены из высокопрочной стали, прошедшей индукционную закалку, а все контактные поверхности тщательно отшлифованы. Прилагаемая к ШРУСам ПРАМО смазка изготовлена с применением сульфида молибдена – она эффективно работает в высоконагруженных парах трения с малой контактной поверхностью. А внешняя поверхность ШРУСов подвергается фосфатированию, что препятствует образованию коррозии, являющейся мостиком для проникновения влаги под пыльники.

Для справки. Компания ПРАМО – крупнейший оптовый поставщик запасных частей для техники отечественного производства: легковых автомобилей, грузового транспорта, автобусов, тракторов, сельхозтехники, дорожно-строительной техники и спецтехники (ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и пр.).

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