Популярный кроссовер российской сборки избавили от большого недостатка

Эксперт «За рулем» рассказал, как поменялся новый Haval F7 в сравнении со старым

У второго поколения кроссовера Haval F7 не будет версии кросс-купе F7х (во всяком случае, пока) и полного привода в паре с движком 1.5. Но он и сам имеет близкий к купеобразному профиль, а также у него появились двухэтажная оптика, выдвижные ручки, продвинутые медиавозможности и – главное – новые силовые установки.

Как он теперь едет? В этом в новом номере журнала «За рулем» разбирается эксперт Кирилл Милешкин. Помимо прочего, он упоминает такой момент: новый Haval F7 уже освоили на тульском заводе, и огрехов сборки не обнаруживается. А еще – рассказывает про поведение «перепрошитой» коробки.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Сразу заметно, что машину избавили от больших задержек при переключении между режимами D и R в коробке. Но на ходу у «семерки» проявляется нюанс, типичный для большинства китайских машин с роботами. Похоже, электроника бережет сцепления, из-за чего после нажатия на газ всегда следует небольшая пауза.

Переключение между экономичным, стандартным и спортивным режимами ее последовательно сокращает. Мне больше всего понравилась настройка Sport. Динамики двухлитровому мотору (на 1.5 я пока не ездил) хватает, за обгоны на трассе можно не волноваться.

На мелких и средних дефектах покрытия подвеска стелет мягко. Перед крупными лучше притормаживать, а по грунтовкам ездить без раллийных замашек. По сравнению с предшественником жесткости и ударов при срабатывании на отбой стало меньше, но полностью от них машину не избавили.

А что будет на более серьезном бездорожье, как с управляемостью и шумоизоляцией?

Что поменялось в интерьере и какой показала себя новая мультимедийка? А также – все об обновленном пакете адаптации Haval F7 для России – там тоже есть о чем рассказать!

Обо всем этом – в октябрьском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Медиамагнат» Кирилла Милешкина, «За рулем» №10, 2024 год.

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