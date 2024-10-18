12 очень нужных жидкостей для вашего автомобиля

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Эта автохимия для холодного сезона значительно облегчит жизнь и вам, и машине.

Уже первые осенние похолодания способны принести дискомфорт автомобилистам, тем более если те придут вместе с дождями. В этой статье мы расскажем, как можно облегчить себе жизнь в два клика, купив весьма полезную автохимию на Мегамаркете.

Кстати, на Мегамаркете есть удобная ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО КЛИКУ: товары придут в ближайший к вам даркстор, а оттуда курьер доставит их в удобное для вас время от 15 минут.

Техногенная грязь

Многие автомобилисты моют машины осенью очень редко или не моют совсем – из-за дождей грязи на дорогах столько, что кузов тут же пачкается, стоит проехать лишь несколько километров. Это справедливо, но дело в том, что грязь на дорогах не совсем обычная. В ее состав входит техногенная пыль, состоящая из мельчайших частиц асфальта и шин, продуктов сгорания топлива, въедливой асбестовой и металлической взвеси, летящей на дорогу с тормозных колодок. В контакте с водой эти загрязнения активно взаимодействуют с краской и металлом, проникая в микротрещины.

Вывод – нельзя давать осенней грязи время на то, чтобы попасть глубоко в лакокрасочное покрытие и сталь и там укорениться. Поэтому мойка осенью – не ради наведения чистоты (хотя и не без этого!), а ради профилактики защиты кузова. То есть мыть автомобиль надо бы почаще и, желательно, с автошампунем, который проникнет в микротрещины лакокрасочного покрытия вслед за техногенной пылью и удалит ее.

Кстати, чтобы увеличить интервалы между мойками и лучше защитить кузов, стоит обработать его полиролями и прочими гидрофобными средствами. Подойдет для этих целей и воск, который предлагается на мойках самообслуживания, но он на кузове держится недостаточно долго, и его нужно наносить после каждой мойки.

Кроме того, гидрофобные покрытия облегчают удаление инея и наледи, которые покрывают автомобиль по утрам после ночных заморозков. Скребок для льда без усилий счистит все ненужное. Кстати, пора уже обновить и щетку для снега: но не берите массивные и большие инструменты – орудовать ими на тесных парковках тяжело и неудобно. Лучше взять легкую и компактную щетку без дополнительного скребка на ней, который будет только мешать смахивать снег с кузова.

Еще одна жидкость, которая вам пригодится, если автомобиль не особо новый, – это преобразователь ржавчины. Очаги коррозии могут разрастаться в геометрической прогрессии из-за реагентов и соли, которые коммунальщики скоро начнут сыпать на дороги. Чтобы после зимы небольшие участки ржавчины не превратились в настоящие язвы или даже дыры, стоит обработать их преобразователем. В результате получится защитная корка, а позже вы сможете зачистить этот участок, загрунтовать и покрасить.

Лед и иней

Пора слить летнюю омывающую жидкость из бачка и заправить его зимней омывающей жидкостью, чтобы во время заморозков не остаться с грязными стеклами. Кроме того, незамерзайка быстро растопит образовавшийся на лобовом стекле иней. Также можно купить концентрат омывайки и развести его в зависимости от температуры на улице.

Еще надо посмотреть на размораживатель стекол автомобиля, который пригодится тем, у кого нет обогрева лобового стекла и кому не хочется орудовать скребком для льда. Также стоит запастись размораживателем замков. Только храните его не в салоне машины или в багажнике, а дома или на работе – там, где вы проводите много времени. Суть в том, что с приходом морозов аккумуляторная батарея автомобиля может вдруг отказать, и, чтобы оказаться в салоне, придется открывать дверь по старинке ключом. Но из-за перепадов температур конденсат, попавший в замок, может замерзнуть, и вы рискуете сломать ключ, пытаясь его провернуть.

У льда и инея есть еще одна неприятная особенность – приклеивать уплотнители дверей к кузову машины. При открытии уплотнитель может порваться и в салон начнет неприятно задувать, а с ветром будут прорываться шумы и грязь. Поэтому уплотнители дверей (и багажника) следует обработать силиконовой смазкой, которая сделает резинки эластичнее и предотвратит их примерзание к стеклу.

Стоит задуматься и о предотвращении запотевания стекол изнутри. Вместо того, чтобы постоянно протирать их чистой тряпкой во время остановок (делать это на ходу, конечно же, опасно), обработайте все антизапотевателем.

Холодный запуск

В России производители считают условия эксплуатации автомобилей сложными. Даже в октябре случаются морозы, а значит менять масло в двигателе надо чаще. Мотористы рекомендуют делать это каждые 5-7 тысяч км. То есть, по сути, два раза в год, и лучше как раз осенью и весной.

Вы наверняка слышали о новом понятии «зимнее моторное масло». Это не выдумки, оно действительно есть. Просто у некоторых автомобилей оно является штатным (рекомендуемым автопроизводителем). Так что обратите внимание на маркировку моторных масел: масла 0W обеспечивают проворачиваемость коленвала двигателя до пусковых оборотов при температуре до -35°С, 5W – до -30°С, 10W – до -25°С, 15W – до -20°С.

Важно знать и о прокачиваемости заливаемого в мотор масла. Масла 0W просачиваются по каналам ко всем парам трения при температурах до -40°С, 5W – до -35°С, 10W – до -30°С, 15W – до -25°С.

Теперь вы можете подобрать масло в зависимости от климатических условий вашего региона – то, которое не допустит масляного голодания деталей двигателя.

Также проверьте антифриз. По мнению автопроизводителей, он способен служить до 5 лет или 50 тысяч км пробега. Но те же мотористы рекомендуют менять его чаще. В холодную погоду свежий антифриз помогает двигателю быстрее прогреваться.

Обратите внимание на цвет антифриза – не изменился ли его оттенок по сравнению с новым, а также не появились ли в жидкости посторонние примеси.

Владельцам автомобилей с турбодизельными двигателями стоит купить присадку для дизтоплива (антигель). Вдруг вы случайно или вынуждено заправитесь «летней соляркой».

Выводы

Вся упомянутая в нашей статье автохимия давно доказала свою полезность, и сомневаться в оправданности ее покупки не приходится. Кроме того, получить купленные на Мегамаркете товары можно прямо на дом благодаря услуге ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО КЛИКУ – вам не придется самим идти до пункта выдачи заказов по осенней непогоде, товары придут в ближайший даркстор, а оттуда курьер доставит их в удобное для вас время от 15 минут.

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