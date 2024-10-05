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Как стать вдвое сильнее – простой прием

«За рулем» объяснил, как удвоить силу рук, если нужно что-то разорвать

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Водитель (пусть это будет хрупкая дама!) двумя руками пытается разорвать пополам веревку (или, скажем, большую чистую тряпку, чтобы не пачкать ее всю целиком). Сил не хватает. Есть ли смысл прикручивать конец этой веревки или тряпки к забору, чтобы разорвать ее, потянув за другой конец обеими руками сразу?

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Грубо говоря, если каждая рука тянет с силой в 100 Н, то никакой забор помочь не сможет: откуда взяться лишней силе? И всё же ее легко удвоить!

Действительно, какое усилие разрыва приложено к тряпке двумя руками? Конечно, 100 Н: ведь одна рука при этом просто сопротивляется другой – действие равно противодействию.

А вот если примотать-таки тряпку-веревку к забору и потянуть двумя руками сразу, то сопротивляться будет уже забор – и не одной руке, а обеим, то есть усилию в 200 Н. И это дает реальный шанс порвать тряпку на куски!

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Справедливости ради отметим, что рвать двумя руками тряпку, привязанную к забору, легче еще и потому, что можно будет использовать наклон корпуса и усилие ног. Но к задаче это не относится.

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«За рулем»
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 6
05.10.2024
Фото:freepik / freepik
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