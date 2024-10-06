Обслуживаем «китайца»: фирменные расходники или можно сэкономить?

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Эксперт «За рулем» рассказал, сколько стоят неоригинальные запчасти на Geely

Менять моторное масло в новом седане Geely Emgrand надо каждые 10 тысяч км. Для атмосферного движка 1.5 (122 л.с.) нужно четыре литра «моторки» 0W‑20 класса SP (по классификации API) и выше. На крышке заливной горловины красуется логотип Shell. Если следовать этой не очень скрытой рекламе, то понадобится 12 тысяч рублей. Отечественный Лукойл обойдется примерно в 5 тысяч рублей.

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А можно ли сэкономить по другим статьям планового обслуживания? В этом вопросе на страницах нового номера журнала «За рулем» детально разбирается эксперт Александр Виноградов. Вот несколько пунктов его исследования.

Цены на расходные запасные части и материалы Geely Emgrand, ₽*

  • Моторное масло 0W-20: оригинал – 11 800, дешевый аналог – 2200, дорогой аналог – 12 400
  • Масляный фильтр: оригинал – 1700, дешевый аналог – 300, дорогой аналог – 800
  • Воздушный фильтр: оригинал – 1300, дешевый аналог – 500, дорогой аналог – 1400
  • Салонный фильтр: оригинал – 1500, дешевый аналог – 300, дорогой аналог – 1000
  • Свечи зажигания (комплект): оригинал – 3700, дешевый аналог – 2800, дорогой аналог – 8200
  • Передние тормозные колодки: оригинал – 9800, дешевый аналог – 3800, дорогой аналог – 16 000.

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В общем, расходники для Эмгранда можно найти какие угодно, на любой вкус и кошелек. Среди аналогов найдутся вполне достойные варианты, которые стоят своих денег. Переплачивать ли по сравнению с «оригой»? Решать вам. Но от откровенного «низа рынка» уж точно следует держаться подальше.

Как обслуживать новый китайский автомобиль своими силами, при этом максимально (но разумно!) сэкономив?

Об этом читайте в октябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

* По состоянию на июнь 2024 года

Заметка подготовлена по материалам статьи «Без заморочек» Александра Виноградова, опубликованной в журнале «За рулем» №10 за 2024 год.

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Иннокентий Кишкурно
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«За рулем»
Количество просмотров 6
06.10.2024
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«За рулем»
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