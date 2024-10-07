Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем» 2024

Самые популярные бренды автокомпонентов и расходных материалов выбирают российские автомобилисты.

Зачем голосовать?

Один человек может ошибаться. К мнению десяти стоит прислушаться. А голос десятков тысяч потребителей – руководство к действию для производителей и отличное подспорье для начинающих автомобилистов, кто еще не сделал свой выбор. Мы начинаем очередное, ежегодное голосование с целью определить лучших из лучших на российском рынке автотоваров. Сделать выбор вам предстоит в шести номинациях:

1. АЗС (голосование открыто!)

2. АКБ (голосование пройдет 11-13 октября)

3. Шины (голосование пройдет 14-16 октября)

4. Автохимия (голосование пройдет 17-19 октября)

5. Моторные масла (голосование пройдет 21-23 октября)

6. Автоэлектроника (голосование пройдет 24-26 октября)

Год назад своим опытом поделились более 100 тысяч россиян. Вы готовы увеличить это число? Тогда рассказываем, как стать участником самого строгого народного жюри.

Как голосовать?

Процедура голосования двухэтапная. На первом этапе из предложенного списка нужно выбрать три лучшие, проверенные лично вами марки. Не нашли в лонг-листе своего фаворита? Можете добавить его – такая возможность тоже есть. Лонг-листы составлены на основе данных аналитического партнера премии – исследовательской компании – Институт Человека РОМИР, которая провела анализ рынка автокомпонентов в России на основе данных своей Потребительской панели, объединяющей 40 тысяч респондентов, репрезентативно представленных по всей стране.

РОМИР исследовал электронные чеки респондентов за последний год, которые ежедневно сканируют свои товары. Для определения рейтинга популярности марок в каждой из перечисленных выше категорий была использована частота покупок по всей России. Данные профессионального исследования были дополнены за счет брендов, предложенных экспертами «За рулем».

Первый этап голосования стартует 7 октября 2024 года. По его результатам будут составлены шорт-листы в каждой из номинаций, в которые войдет 5-7 лидеров. Их вы увидите на сайте 31 октября 2024 года.

На втором этапе выбора все повторится. Голосование по номинациям, выбор лучших. Только указать нужно будет единственный бренд и добавить «своих» уже не получится. Начнется это действо 1 ноября, а итоговые результаты можно будет узнать 19 декабря 2024 года.

В обоих случаях голосование будет проходить по номинациям. Если вы пропустили выбор в одной из групп, будет возможность перейти по ссылке и все же отдать свой голос – нам ценно каждое мнение!

Где голосовать?

Ждем вас на сайте «За рулем» и в наших аккаунтах в социальных сетях. Проголосовать очень просто, и сделать это можно быстро. Никаких анкет участника, личных данных и прочей подобной бюрократии. Мы не собираем информацию о людях, мы определяем лучшие бренды автотоваров в России. Точнее, определяете вы, поэтому голос каждого российского автомобилиста, независимо от пола, возраста, места жительства, уровня доходов, очень ценен.

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