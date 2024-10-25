17 полезных покупок к… зимним шинам

Пора переобуваться и при этом экономить и облегчать себе жизнь.

Зима, как всегда, придет неожиданно. И в этом году – тоже. Поэтому давайте готовиться к ней, хоть это и непривычно, сегодня, как только дочитаете эту статью. Для этого нам, автомобилистам, понадобятся зимние шины, но не только они. Идей для покупок вещей, облегчающих жизнь, у нас немало, и все нужное можно купить в одном месте – на Мегамаркете.

Кстати, на Мегамаркете действует удобная ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО КЛИКУ: товары придут в ближайший к вам даркстор, а оттуда курьер доставит их в удобное для вас время от 15 минут.

Зимние, всесезонные и… летние

Пришло время выбирать и покупать зимние шины – продавцы затоварили склады и ждут заказов. И, надо сказать, выбор этой осенью отменный: говорить о дефиците не приходится. Есть шипованные и фрикционные модели всех типоразмеров от десятков брендов и по самым разным ценам – от 2,2 тыс. рублей за шину.

Для желающих сэкономить и имеющих возможность этого (например, жителей южных регионов) в продаже есть всесезонные шины, на которых можно ездить круглый год, не меняя. Среди них найдутся и «зубастые» внедорожные модели.

А тем, кто привык планировать покупки по выгодным ценам, сообщаем: сезон скидок на летние шины начался, и этим неплохо бы воспользоваться. Выгода сегодня составляет заманчивые 7-10% – к весне цены заметно вырастут, а скидки исчезнут.

Шиномонтаж и диски

Очень удобно иметь колеса в сборе – и летние, и зимние, чтобы в дальнейшем не платить за шиномонтаж по два раза в год, а просто перекидывать колеса самостоятельно или в любом автосервисе за умеренную плату и быстро.

Для самостоятельной замены летних колес в сборе на зимние вам понадобятся только более-менее ровная площадка, домкрат и баллонный ключ. Для равномерности затяжки болтов (или гаек) можно вместо баллонника (или в дополнение к нему) купить динамометрический ключ – с регулировкой момента затяжки, а также торцевые головки. Тогда вы будете уверены, что все болты или гайки на колесах затянуты одинаково.

Чтобы получить колесо в сборе, диски и шины можно купить отдельно, подобрав тот дизайн, который вам больше нравится. Но лучше на зиму взять стальные штампованные диски – они легче легкосплавных (пусть терминология вас не обманывает), что сэкономит топливо. И подобрать к ним красивые колпаки на колеса. К литью можно найти центральный колпачок с логотипом автомобиля. Если бюджет позволяет, то можно купить и кованые диски.

При этом диски для зимнего комплекта шин можно купить меньшего диаметра (минимального среди рекомендованных производителем вашего автомобиля), а шины – с высоким профилем (тоже сверьтесь с рекомендациями автопроизводителя). Тогда вы сэкономите трижды – на последующих шиномонтажах, на шинах и на дисках.

И не обязательно покупать сразу все четыре колеса (или шины). Этой осенью можно купить два – на одну ось, а весной или следующей осенью – еще два таких же. Закон требует установку одинаковых шин только на одной оси, а не на всех.

Давление и датчики

Проверьте, как там себя чувствует ваш насос и, если есть опасения, что в морозы или в сырую погоду он может подвести, то купите новый компрессор. Кстати, манометры компрессоров часто врут и показывают давление воздуха в колесе некорректно. Правильное давление, значение которого для своего автомобиля вы увидите на наклейке или табличке в проеме двери водителя, очень важно для равномерного истирания шин и их долгой службы. Поэтому купите отдельный манометр.

Зимние шины имеют более эластичный состав резиновой смеси, из-за чего их борта мягче и порой кажется, что колесо полуспущено. Проверять для самоуспокоения давление в шинах не придется, если поставить набор датчиков давления в шинах.

Есть датчики, которые крепятся в колесе вместо золотника во время шиномонтажа и передают радиосигнал на специальное устройство в салоне автомобиля или на медиасистему, или на смартфон. Есть датчики наружного монтажа с радиосигналом (они менее точные). И есть механические датчики, для снятия показаний с которых надо подходить к колесу.

Ряд электронных датчиков внутреннего монтажа показывает, в том числе, температуру шины. Важное уточнение – как правило, запаса заряда в элементе питания датчиков хватает на пять-семь лет. И к слову – это отличный подарок автомобилисту, а у нас впереди Новый год.

Чехлы и ремкомплект

Готовясь к зимнему сезону, стоит проверить и крепеж колес – болты или гайки, а заодно посмотреть, все ли декоративные колпачки, если они есть, держатся прочно.

Также проверьте, не пора ли сменить чехлы или мешки для хранения шин. Герметичность их очень важна, так как нежелательно допускать испарения вредных веществ с внутренней поверхности шины – это, к тому же, снижает срок ее службы: протектор будет достаточно глубокий, но эластичность ухудшится. При хранении колес в сборе (на дисках) это неактуально – внутренняя поверхность шин защищена от внешних воздействий и не испаряет яды. Также решите вопрос, как вы будете хранить шины (стопкой – плохое решение). Например, выберите подходящую вам систему хранения.

Проверьте также ошиповку и, при необходимости, восстановите потерянные в прошлом сезоне шипы. Для этого вам будет достаточно вот такого ремкомплекта. Заодно, эстетики ради, можно почернить шины, чтобы придать им вид новых.

Очень важно также обновить ремкомплект для шин. Зимой заменить спущенное колесо сложнее, и не исключены ситуации, когда это окажется просто невозможно. Поэтому проще, если вы найдете место прокола, залатаете его, не снимая колеса, и затем доберетесь потихоньку до шиномонтажа.

Еще проще – «залатать» шину изнутри, впрыснув в нее через золотник специальный спрей. Затем накачиваем колесо и едем: во время движения спрей внутри сам найдет дыру и закупорит ее собой.

Вывод

Список покупок получился обширным, но, согласитесь, все пункты в нем весьма полезны и облегчают жизнь, позволяя впоследствии экономить.

И не забудьте про удобную услугу Мегамаркета – ДОСТАВКУ КУРЬЕРОМ ПО КЛИКУ: вам не придется самим идти до пункта выдачи заказов по осенней непогоде, товары придут в ближайший даркстор, а оттуда курьер доставит их в удобное для вас время от 15 минут.

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