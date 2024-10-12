6,7 литра, 350 л.с. и… капот! Изучили новые КАМАЗы

«За рулем» рассказал о новом семействе военных грузовиков группы КАМАЗ

Армейские Мустанги колесной формулы 6×6 и 8×8 давно уже стали классикой Камского автозавода. Разумеется, эти машины КАМАЗ с индексами 5350, 6350 и их модификации получают модернизированную защиту кабин с учетом опыта, приобретенного в ходе СВО.

Но вот в прошлом году наша столица грузовиков бескапотной компоновки выдает модель с капотом.

Двухосный КАМАЗ-4385 с бортовой платформой и люком. Экипаж – 2 человека, грузоподъемность – 2800 кг, размер платформы для груза — 3570×2450 мм.

Непривычно! Причем речь идет не о единичном опытном экземпляре, а о регулярно пополняемом семействе двухосных и трехосных полноприводных машин. Их официальное название – бронированные автомобили многоцелевого назначения для работы в условиях огневого противодействия противника.

За несколько тяжеловесной формулировкой скрываются грузовики с усиленной защитой от мин, осколков и пуль стрелкового оружия. За рубежом этот класс колесной техники широко распространен под названием MRAP. Оптимальная компоновка для обеспечения требуемого уровня защиты – капотная.

Таким образом, новинки группы КАМАЗ с индексом 4385 и 5385 являются серийными отечественными MRAP.

Полный привод с боестойкими шинами

Под капотом армейских машин из Набережных Челнов установлены 6,7-литровые рядные шестицилиндровые турбодизели КАМАЗ-610.10 мощностью 350 л.с. Они выдают максимальный крутящий момент в 1078 Н.м при 1600 об/мин.

Трансмиссии, разумеется, полноприводные. У машин с индексом 4385 – четыре ведущих колеса, у модификаций 5385 – шесть.

Двухосный КАМАЗ-4385. Бронированная дверь прикрыта противокумулятивной сетью. На крыше видны мортирки системы постановки дымовой завесы.

В составе трансмиссии – однодисковое диафрагменное сцепление, механическая девятиступенчатая коробка передач и двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом.

Запас топлива хранится в двух топливных баках емкостью 170 литров каждый и обеспечивает запас хода не менее 1200 км.

Бронированные грузовики семейства способны развивать скорость 100 км/ч, преодолевать броды глубиной до 1,75 метра, рвы до 0,6 метра и подъемы до 31 градуса.

Все модификации комплектуют боестойкими шинами, способными при повреждениях сохранить автомобилю подвижность на дистанции до 50 км.

Помимо брони, грузовики могут быть оснащены козырьками для защиты верхней части кабины, противокумулятивными экранами спереди и по бортам, мортирками для постановки дымовых завес, конструкциями для быстрого крепления маскировочных сетей, средствами РЭБ.