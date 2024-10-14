Как производители запчастей справляются с новыми вызовами рынка? Узнали у MARSHALL

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Представители MARSHALL рассказали, какие изменения рынка повлияли на бренд больше всего — и что нового привнесли в их работу.

Единственное, что в современном мире постоянно, — это перемены. Пандемия закончилась, но мир не стал прежним. Главной суперсилой бизнеса сегодня остается умение быстро реагировать на изменения. В MARSHALL давно в этом убедились: компания появилась на российском рынке в 2006-м, и сегодня это один из крупнейших поставщиков запчастей в стране.

Еще сильнее выросла потребность в надежных деталях

С начала 2022 года рынок запчастей изменился из-за международных санкций и колебаний валюты. Но за 18 лет существования MARSHALL мы убедились: без сложностей не бывает развития. Чтобы справляться с вызовами, мы сфокусировались на качестве товаров и наличии. Сегодня это особенно важно: цены на автомобили растут, а значит будет расти и срок владения ими. Российским водителям все сильнее нужны надежные детали.

В MARSHALL запчасти найдутся для каждого: в каталоге более 15 тысяч товаров и 60 категорий запчастей для грузовых, легковых автомобилей и спецтехники — и эти цифры постоянно растут. Так, легковое направление бренда появилось в 2020-м году и уже покрывает 80% потребностей рынка. Это запчасти для тормозной системы, подвески, трансмиссии, системы охлаждения, а также фильтры, ступицы, подшипники и ремни. Они подходят для большинства популярных европейских, азиатских, российских и американских автомобилей. К концу 2024 года в легковом ассортименте будет уже свыше 7500 позиций.

Конечно, для нас важно не только количество. Мы заботимся о качестве, поэтому тщательно контролируем производственные процессы и проводим лабораторные испытания. Результат: за 18 лет рекламаций всего 0,03%. Мы уверены в наших запчастях, поэтому даем гарантию в 2 года или 40 000 км. Также у нас есть особые условия на отдельные товары: например, пожизненная гарантия на пружины; на весь срок службы — для фильтров (определяется производителем автомобиля); 100 000 км — на ремни.

Чтобы быть готовыми к любым изменениям, мы стараемся быстро реагировать на запросы рынка. Расширили ассортимент запчастей для китайских марок и представили новую линейку MARSHALL PLUS с улучшенными характеристиками. Колодки и накладки этой серии уже доступны для грузовиков. До конца года мы выпустим колодки MARSHALL PLUS для легковых автомобилей, а в начале 2025 года — легковые тормозные диски этой усовершенствованной линейки.

Появляется все больше локальных производств

Запчасти и комплектующие MARSHALL выпускаются на 63 площадках по всему миру. Мы накопили достаточный опыт в разработке собственной продукции и запустили локальное производство на одноименном заводе фильтров MARSHALL Filter Technologies в Великом Новгороде.

Новый завод находится в особой экономической зоне «Новгородская» и производит воздушные и салонные фильтры для грузовых и легковых автомобилей, а также спецтехники. Предприятие работает по принципу контрактного производства. Завод оснащен современным оборудованием 2023 года выпуска, мощность которого позволяет изготовить более 900 000 единиц товара в год.

Время стало еще более ценным ресурсом

Современные покупатели уже вряд ли готовы ждать, и скорость доставки — важное преимущество для продавца. Чтобы наши клиенты могли заказать товары из наиболее удобной для них точки страны и не терять ценное время на долгую доставку, в MARSHALL распределили 9 складов по всей России — от Санкт-Петербурга до Владивостока. Их общая площадь — 35 тыс. кв.м.

В 2023-м мы открыли новый склад — РЦ «Белые столбы» в Москве. Просто представьте: площадь распределительного центра — 21 000 кв. м, что сопоставимо с размерами Красной площади! Такой внушительный склад хранит более 5 тысяч тонн запчастей. Ежедневно мы отгружаем около 40 000 единиц товара и выполняем более 500 заказов. Работаем круглосуточно, чтобы наши партнеры получали детали точно в срок.

Покупатели все больше ценят свое время, поэтому переходят в онлайн. По данным НАФИ, в начале 2024-го более 2/3 россиян совершали покупки на маркетплейсах.

MARSHALL был одним из первых производителей запчастей, начавших развивать электронную торговлю. А сегодня специалисты компании готовы делиться накопленным опытом с другими производителями и выступают экспертами на конференциях, посвященных e-commerce. И не случайно: MARSHALL входит в топ-5 продавцов на OZON, а более 350 тыс. положительных отзывов на платформе отлично расскажут о качестве товаров. Наш клиентский отдел ответит на любые вопросы или быстро и легко решит проблемы с товаром.

В фокусе маркетинга — индивидуальный подход

Сегодня успех компании все сильнее зависит от того, насколько она хорошо знает покупателей и способна быть с ними на одной волне. Маркетологи активно исследуют потребителей, а затем превращают эти знания в уникальные и персональные предложения. MARSHALL — не исключение.

Мы проводим выгодные индивидуальные акции для клиентов, а также заботливо помогаем продвигать наши запчасти. Оснащаем торговые точки необходимыми POS-материалами — яркими стендами, буклетами, каталогами и техплакатами. Создаем заметную наружную и внутреннюю рекламу и стильный мерч, который не стыдно подарить друзьям и носить в повседневной жизни. Наши менеджеры могут забрендировать и легковой автомобиль, и огромную фуру, и даже целое здание. А тренеры по продукту, эксперты в запчастях, с удовольствием проведут вебинары или приедут в любой российский город, чтобы познакомиться с партнерами лично и провести очное обучение.

Сегодня компании все охотнее обмениваются знаниями и опытом. Однако для MARSHALL это далеко не тренд, а привычные реалии. К примеру, мы уже давно организовываем клиентские мероприятия, на которых партнеры могут больше узнать о наших продуктах, неформально пообщаться друг с другом, поделиться идеями развития — а взамен получить яркие впечатления от насыщенной деловой и развлекательной программы. Мы особенно ценим эти встречи, ведь наши основные клиенты — это опытные и заметные игроки рынка: федеральные и региональные дистрибьюторы, крупные оптовые компании.

И хотя у нас нет собственных розничных магазинов, в этом году мы нашли способ быть ближе к нашим конечным покупателям. Мы дебютировали в одном из самых масштабных чемпионатов по дрифту — RDS Europe 2024. Болели за команду MARSHALL RACING всей компанией. Максимально погрузились в атмосферу автоспорта — присутствовали на каждом мероприятии, проводили конкурсы и мастер-классы. И это того стоило: с помощью незабываемых эмоций и впечатлений лучше познакомились с нашими потребителями.

Подстроиться под изменения бывает непросто, но именно они помогают улучшать качество товаров, доступность и скорость и находить новые точки соприкосновения с покупателями.

Оставайтесь с MARSHALL и узнавайте о нас больше!

Официальный сайт – https://marshall.parts/

Легковое направление – https://cars.marshall.parts/

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