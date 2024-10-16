3,8 с до «сотни», полный привод, 500 км на одной зарядке — красавчик же!

На тестах «За рулем» побывал самый популярный новый электромобиль в России – Zeekr 001.

В разгар лета пошли разговоры о том, что с 1 июля в России запрещают продажи Зикров. Но как можно запретить то, чего никогда не было? Электромобили Zeekr никогда не продавались у нас официально!

Затем появились слухи о том, что Зикры просто будут блокировать – в частности, возможности медиасистемы. Вот только ею и так нельзя пользоваться полноценно – для этого нужно влезать в софт.

Кажется, что вокруг Зикров – одни проблемы. Но чем же они так притягивают покупателей? Выясним на примере модели 001 с двумя электромоторами общей отдачей 544 силы.

Zeekr 001. Цена в России от 5 300 000 ₽.

Под горячую дверь

Стоит коснуться кнопки на дверной ручке, как дверь услужливо откроется сама. В теории. На практике есть нюансы. Ведь если будет препятствие, то открываться она не должна, дабы не садануть соседний автомобиль, стену или, что еще хуже, меня. Но я отойти не успел, за что и получил по одному месту.

А как же законы робототехники «не обижать человека»? Впрочем, о массовости сбоев в работе автоматических дверей я не слышал. Возможно, в этом Зикре виной тому впаянный инородный слот с сим-картой – частично это подтверждалось «потерей» ключ-карты.

Один из главных героев салона – большой «телевизор». Количество приложений ограничено лишь фантазией и наличием доступа к Сети. Управление климат-контролем – только через медиасистему.

У создателей интерьера какая-то нездоровая любовь к алькантаре. Впрочем, качество сборки – от профессионалов.

А ведь без вмешательства в электронику не будут доступны все блага китайского электромобиля, и возможность посмотреть ролики с Ютуба на центральном дисплее здесь далеко не главное. Подробно мы рассказывали об этом тут.

Кустарная русификация не дойдет до всех дисплеев – тот, что на втором ряду, останется с иероглифами. Но куда меньше задний ряд дружелюбен посадкой: подушка стоит слишком низко, а ступни нельзя убрать под передние сиденья.

К проработке передних «ковшей» вопросов нет. Как и к эргономике рабочего места.

Подушка второго ряда расположена низко, из-за чего бедра не имеют нормальной опоры. Для пассажиров второго ряда есть свой отопитель, а также регулировки и обогрев сидений. Плюс возможность управлять аудиосистемой.

Зато Zeekr 001 умеет делать реверанс при загрузке багажника, спуская пневмобаллоны задней подвески и уменьшая погрузочную высоту. Приятная штука, хотя вряд ли кто-то в здравом уме будет возить габаритные и тяжелые вещи на премиальном электромобиле. Тем более что закрепить этот груз не получится, а летать он точно будет.

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