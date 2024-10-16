3,8 с до «сотни», полный привод, 500 км на одной зарядке — красавчик же!
В разгар лета пошли разговоры о том, что с 1 июля в России запрещают продажи Зикров. Но как можно запретить то, чего никогда не было? Электромобили Zeekr никогда не продавались у нас официально!
Затем появились слухи о том, что Зикры просто будут блокировать – в частности, возможности медиасистемы. Вот только ею и так нельзя пользоваться полноценно – для этого нужно влезать в софт.
Кажется, что вокруг Зикров – одни проблемы. Но чем же они так притягивают покупателей? Выясним на примере модели 001 с двумя электромоторами общей отдачей 544 силы.
Под горячую дверь
Стоит коснуться кнопки на дверной ручке, как дверь услужливо откроется сама. В теории. На практике есть нюансы. Ведь если будет препятствие, то открываться она не должна, дабы не садануть соседний автомобиль, стену или, что еще хуже, меня. Но я отойти не успел, за что и получил по одному месту.
А как же законы робототехники «не обижать человека»? Впрочем, о массовости сбоев в работе автоматических дверей я не слышал. Возможно, в этом Зикре виной тому впаянный инородный слот с сим-картой – частично это подтверждалось «потерей» ключ-карты.
А ведь без вмешательства в электронику не будут доступны все блага китайского электромобиля, и возможность посмотреть ролики с Ютуба на центральном дисплее здесь далеко не главное. Подробно мы рассказывали об этом тут.
Кустарная русификация не дойдет до всех дисплеев – тот, что на втором ряду, останется с иероглифами. Но куда меньше задний ряд дружелюбен посадкой: подушка стоит слишком низко, а ступни нельзя убрать под передние сиденья.
Зато Zeekr 001 умеет делать реверанс при загрузке багажника, спуская пневмобаллоны задней подвески и уменьшая погрузочную высоту. Приятная штука, хотя вряд ли кто-то в здравом уме будет возить габаритные и тяжелые вещи на премиальном электромобиле. Тем более что закрепить этот груз не получится, а летать он точно будет.
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