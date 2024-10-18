Мощный дизель, вечная коробка, просторный салон – ретротест знакомого, но очень редкого автобуса

Венгерский Ikarus 280 – народный и заслуженный автобус Советского Союза.

Те, кто жил в советские времена, наверняка помнят типичную городскую зимнюю утреннюю сцену. На автобусной остановке толпа, люди переминаются с ноги на ногу от мороза и ожидания. И вот, к радости спешащих на работу, приближается длинный Ikarus, давно получивший народное прозвище «гармошка». Шансов залезть в такой автобус куда больше, чем в короткий ЛиАЗ.

Конечно, никто из пассажиров не знал официальной полной вместимости венгерской «гармони» – а это 110 человек. А если б и узнал, посмеялся: кто в час пик этих пассажиров считал? Сколько умещалось, столько и ехало!

Правда, стекла у подъехавшего автобуса часто бывали заиндевелые, значит, печка в салоне опять не работает. Но это не страшно, советский пассажир не избалован, минут 15–20 можно проехать и так.

От печки

Огромный – длиной 16,5 м и снаряженной массой 12 500 кг – Ikarus 280, несомненно, лучший автобус такого класса в социалистическом лагере. Да и сегодня понятно: машина сделана с уважением и к водителю, и к ремонтникам, а в общем – и к пассажирам. Не только в том смысле, что лучше ехать, чем стоять.

Рабочее место в Икарусе советские водители числили эталонным. Самые яркие и заметные кнопки – управления дверьми. Слева от водителя – ручка стояночного тормоза.

Посередине – манометры пневмосистемы.

Всего 37 сидячих мест – это хорошо. Больше шансов попасть в машину в час пик. Мягкая подвеска на пневмобаллонах, в инструкции забавно названных пневморессорами, обеспечивает гуманное отношение к пассажирам даже на выбоинах асфальта.

В качестве бонуса для детей – поворотная площадка между тягачом и полуприцепом. Мальчишкам особенно нравилось стоять и крутиться на ней в поворотах, а заодно слушать необычный, особенно сильный зимой скрип резины гофрированного чехла, за который автобус и прозвали «гармошкой».

Ikarus 280 стал самым вместительным автобусом в СССР.

Вот только пресловутая печка… В Икарусе 280, как и в иных венгерских моделях, мощный автономный отопитель. Котел стоит под местом водителя в одной из технологических ниш по левому борту и, кстати, легко доступен ремонтникам. Радиатор расположен в салоне под сиденьем ближе к кабине водителя, на прицеп работает специальный фен. Всё на месте. А в автобусе часто было холодно.

В советских реалиях эффективный автономный отопитель салона работал далеко не всегда.

Одна из причин состояла в том, что далеко не все водители хотели тратить на отопление лишнюю солярку. Вторая – печки просто воровали. Ими, в частности, отапливали частные гаражи, что было особо актуально для тех, кто зарабатывал ремонтом личных автомобилей. Грела печка прекрасно. Правда, солярку действительно потребляла со злобным аппетитом. Таковы уж были реалии времен молодости Икаруса 280.

В ПАССАЖИРАХ – ДЛИННЕЕ Семейство Ikarus 280 выпускали в 1973–2003 годах. Большинство городских машин длиной 16 500 мм и в разных комплектациях оснащали дизелями RABA-MAN мощностью 192–250 л. с. Небольшие партии машин делали с иными моторами. Всего изготовили 60 993 автобуса.

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