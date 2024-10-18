Менять масло в механике? — о чем не говорят автопроизводители

«За рулем» рассказал, менять ли масло в механической коробке и какое заливать

Многие читатели «За рулем» интересуются, какое масло заливать в коробку передач в современных условиях ограничения поставок продукции ведущих мировых производителей. А еще чаще спрашивают, надо ли менять масло вообще, ведь об этом в инструкциях ко многим автомобилям нет ни слова. С этого и начнем.

Масло в коробке – не вечное

Условия работы масла в коробке передач значительно отличаются от условий работы масла в двигателе. В большинстве типов коробок отсутствуют высокие температуры. Хотя справедливости ради надо напомнить, что если в коробке встречается гипоидная передача, то это не совсем так. При продольном расположении двигателя для «поворота» валов на 90 градусов нужна гипоидная пара, и тогда, в точке контакта зубьев шестерен, местные температуры могут достигать 300°С и более.

Масло в коробке передач постепенно загрязняется продуктами износа трущихся частей. Причем если стальные частицы отлавливают магниты, которые устанавливаются в любую современную коробку, то продукты износа цветных металлов, а также различных пластмасс «гуляют» по коробке. При этом фильтра, подобного устанавливаемым в АКП и вариаторах, у механики нет.

Мало того, коробка еще и «дышит». Воздух внутри коробки при нагреве расширяется и выходит наружу через сапун, который есть на любом агрегате. А при остывании засасывается наружный воздух, содержащий частицы пыли. Когда таких циклов происходит много, то масло изрядно загрязняется абразивными частицами пыли.

Когда менять масло в механической коробке

Инструкции ко многим автомобилям не предполагают замену масла в механической коробке передач. Мало того, у некоторых коробок нет даже сливной пробки.

У ряда коробок концерна GM для слива масла из коробки приходится отворачивать множество болтов и демонтировать небольшой поддончик.

А если замену инструкция и рекомендует, то очень редко. По опыту эксплуатации многих автомобилей в редакции «За рулем» можно посоветовать менять масло не реже чем раз в 60 тысяч километров.

У коробок передач переднеприводных автомобилей АВТОВАЗа замена масла довольно удобна.

Если хотите получить приемлемый ресурс механических коробок передач производства АВТОВАЗа для передне- и полноприводных машин, то следует поменять масло сразу после обкатки, и далее – не реже чем каждые 30 тысяч километров.

У Chevrolet Aveo, прошедшей 170 тысяч километров в нашей редакции, ни разу не меняли масло, как и сказано в инструкции. При разборке обнаружили повышенный износ многих деталей и выкрошившиеся подшипники.

Какое масло заливать в механическую коробку

Повсеместно используемая американская классификация трансмиссионных масел включает зимние 70W, 75W, 80W и 85W и летние 80, 85, 90, 140, 250. При этом наиболее распространены всесезонные масла с двумя индексами. Чаще всего используются масла 75W-80 и 75W-90. Но надо строго следовать инструкции и заливать масло с предписанной автопроизводителем вязкостью.

Что касается категории масел, обозначаемых GL-4 и GL-5, то они определяют возможность работы в разных условиях нагрузки и при большей или меньшей величине контактных нагрузок, а также возможность проскальзывания зубьев.

Масла GL-4 применяются, в основном, в коробках передач, содержащих только цилиндрические косозубые шестерни. Такую схему имеют все переднеприводные автомобили с поперечным расположением двигателя, а также задне- и полноприводные с продольным расположением мотора. Если же в конструкции коробки передач есть гипоидное зацепление, что бывает при продольном расположении мотора и переднем приводе, то применять нужно масло с большими противозадирными свойствами – GL-5.

Выбора между GL-4 и GL-5 не существует – нужно строго следовать инструкции. Только любители тюнинга могут попробовать для эксперимента залить GL-5 в простую коробку со всеми параллельными валами, но не факт, что станет лучше. Использовать ли синтетическое масло или более простое, зависит от толщины вашего кошелька. Но надо заметить, что тут лучше не экономить, тем более что емкость коробок обычно невелика и замены относительно редки, даже с учетом наших рекомендаций.