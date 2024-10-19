Неочевидно, но эффективно: спасаем кузов от коррозии

Читатель «За рулем» рассказал, как уберечь скрытые полости авто от мусора

На многих автомобилях имеются широкие щели между передним крылом и расположенной рядом панелью моторного отсека. Через щели в полость попадают листья и мусор.

При этом дренажные отверстия снизу слишком малого размера, что вызывает накопление грязи изнутри крыла. Туда попадает и вода, что приводит к постоянной сырости и возникновению коррозии.

Место установки сетки для защиты полостей от попадания мусора

Для решения этой проблемы на своей Шкоде Октавии А7 использовал москитную сетку, а также двухстороннюю липкую ленту толщиной около 2 мм. Сначала приклеил один слой ленты по контуру, потом приклеил сетку и сверху наклеил еще один слой ленты, на которой оставил верхний слой защитной пленки.

Такая не слишком эстетичная, но недорогая и простая конструкция держится уже второй год и предотвращает попадание мусора.

А. Фоменко, г. Подольск

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