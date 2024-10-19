Неочевидно, но эффективно: спасаем кузов от коррозии
На многих автомобилях имеются широкие щели между передним крылом и расположенной рядом панелью моторного отсека. Через щели в полость попадают листья и мусор.
При этом дренажные отверстия снизу слишком малого размера, что вызывает накопление грязи изнутри крыла. Туда попадает и вода, что приводит к постоянной сырости и возникновению коррозии.
Для решения этой проблемы на своей Шкоде Октавии А7 использовал москитную сетку, а также двухстороннюю липкую ленту толщиной около 2 мм. Сначала приклеил один слой ленты по контуру, потом приклеил сетку и сверху наклеил еще один слой ленты, на которой оставил верхний слой защитной пленки.
Такая не слишком эстетичная, но недорогая и простая конструкция держится уже второй год и предотвращает попадание мусора.
А. Фоменко, г. Подольск
Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.