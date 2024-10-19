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Неочевидно, но эффективно: спасаем кузов от коррозии

Читатель «За рулем» рассказал, как уберечь скрытые полости авто от мусора

На многих автомобилях имеются широкие щели между передним крылом и расположенной рядом панелью моторного отсека. Через щели в полость попадают листья и мусор.

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При этом дренажные отверстия снизу слишком малого размера, что вызывает накопление грязи изнутри крыла. Туда попадает и вода, что приводит к постоянной сырости и возникновению коррозии.

Место установки сетки для защиты полостей от попадания мусора
Место установки сетки для защиты полостей от попадания мусора

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Для решения этой проблемы на своей Шкоде Октавии А7 использовал москитную сетку, а также двухстороннюю липкую ленту толщиной около 2 мм. Сначала приклеил один слой ленты по контуру, потом приклеил сетку и сверху наклеил еще один слой ленты, на которой оставил верхний слой защитной пленки.

Такая не слишком эстетичная, но недорогая и простая конструкция держится уже второй год и предотвращает попадание мусора.

А. Фоменко, г. Подольск

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Ревин Алексей
Фото:А. Фоменко
Количество просмотров 34
19.10.2024
Фото:А. Фоменко
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+5