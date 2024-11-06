«Валдай 12»: начало большого пути

В российском сегменте среднетоннажных грузовиков пополнение — нижегородцы выпустили на рынок «Валдай 12», автомобиль грузоподъемностью до восьми и полной массой до двенадцати тонн.

Событие, со многих точек зрения, знаковое. Для авторынка — это появление новой свежей «крови», обновление автопарка. Ведь, по данным «Автостата», в сегменте среднетоннажников на рынке преобладают возрастные машины старше 10 лет, их более 80%. Для Горьковского автозавода — это еще один шаг к укреплению позиций в производстве данной категории автотранспорта, в которой предприятие, бесспорно, лидирует. На нижегородскую марку приходится четверть российского парка среднетоннажных грузовиков. С точки зрения экономики, грузовики полной массой до 12 тонн востребованы в свете роста межрегиональных связей и развития междугородных перевозок. Наконец, будущим владельцам «Валдай 12» открывает новые перспективы по удобству и практичности в доставке грузов, в том числе на дальние расстояния, установке на шасси всевозможных надстроек специального назначения.

Так что же представляет собой этот грузовой автомобиль?

Маленькие хитрости большого грузовика

«Валдай 12» имеет полную массу 11 990 кг. Ещё каких-то 10 килограмм – и все: потребуется регистрация автомобиля в системе «Платон», взимающей дань за проезд по российским дорогам с машин разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн.

Уклонившись от дополнительных транспортных поборов, «Валдай 12» оставил себе прочную и практичную раму лестничного типа с постоянным сечением лонжеронов и сварными поперечинами. Новая рама и продуманная система крепления надстроек позволяют смонтировать на автомобиль любой тип надстройки без риска для несущей конструкции шасси. Клиентам предлагается 4 варианта колесных баз в серийном исполнении – 3310, 3860, 4710 и 5310 мм, а также удлиненную до 6310 мм по спецзаказу. В результате в зависимости от длины в серийном фургоне «Валдай 12» помещается до 20 европалет, а полезный объем грузового отсека достигает 60 м³.

Проверенный и надежный дизель из семейства ЯМЗ-530 мощностью 170 л.с. работает в паре с новой 6-ступенчатой коробкой собственной разработки Горьковского автозавода.

Агрегат получился тяговитый, обеспечивающий хорошую динамику и уверенное поведение автомобиля в различных дорожных условиях. Уже упомянутая 6-ступенчатая КПП с повышающей передачей позволяет экономично эксплуатировать автомобиль в городе и на шоссе.

Безусловно сильные стороны «Валдая 12» – маневренность (угол поворота управляемых колес достигает 50 градусов!) и плавность хода, которая достигается применением очень длинных и мягких малолистовых рессор в передней подвеске и пневмобаллонов в задней подвеске.

Не секрет, что плавность хода важна не только для комфорта водителя, но и для сохранности груза. Кроме того, пневматическая подвеска «Валдая 12» создает дополнительные удобства и при проведении погрузочных работ, позволяя точно отрегулировать уровень пола кузова-фургона или бортовой платформы под высоту пандуса.

Эффективность торможения — прерогатива вентилируемых дисковых тормозов, установленных на всех колесах. Они стабильнее барабанных при эксплуатации и обеспечивают более эффективный теплоотвод. И что еще важно – их проще и дешевле обслуживать.

В базовой комплектации есть и вспомогательный моторный тормоз, позволяющий значительно продлить срок службы тормозных колодок.

Высокий запас прочности заложен в конструкцию «Валдая 12» изначально: это позволяет водителю не сомневаться в приспособленности машины к российским условиям эксплуатации.

Уверенность в том, что автомобиль с честью выйдет из любой дорожной ситуации, подкрепляют гарантийные обязательства завода — три года или 200 тысяч км пробега.

Кабина: чтобы дни в дороге проходили гладко

Большая площадь остекления, полезные емкости для мелочей, полки под потолком, карманы в дверях, двухдиновая мультимедийная система на центральной консоли, кондиционер, регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка, подрессоренное водительское кресло со множеством регулировок — такой встречает водителя кабина «Валдая 12».

Но главная ее особенность — наличие спального места. А если есть, где отдохнуть, то можно отправляться в дальнюю поездку. На использование «Валдая» в междугородных перевозках и рассчитывали создатели автомобиля. Помимо водителя, в кабине могут находиться еще двое пассажиров – например, грузчик и экспедитор.

Теплоизоляция и автономный подогреватель в дополнение к кондиционеру позволяют «Валдаю 12» быть вторым домом водителя, куда бы ни забросила его шоферская судьба, и доставлять грузы по всей России от южных широт до северных морей.

Технические характеристики грузовика Валдай 12

Кабина Трехместная со спальным местом Грузоподъемность шасси, кг 7480 Снаряжения масса, кг 4510 Полная масса, кг 11 990 Габаритные размеры шасси, мм 9155 х 2410 х 2400 Колесная база, мм 5310 Колея спереди/сзади, мм 1830/1848 Радиус разворота, м 9 Дорожный просвет, мм 190 Объем топливного бака, л 200 Размер шин 265/70R19,5 Подвеска Передняя — зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором; задняя — зависимая пневматическая с телескопическими амортизаторами и стабилизатором Рулевой механизм Типа «винт – шариковая гайка» с гидроусилителем Тормоза Рабочие — дисковые вентилируемые с пневмоприводом и ABS, стояночный — пружинные энергоаккумуляторы на задних колесах, вспомогательный (горный) — моторный Двигатель ЯМЗ-53445: дизельный 4-цилиндровый Рабочий объем, л 4,43 Мощность, л.с. (кВТ) 170 (125) Степень сжатия 17,5 Максимальный крутящий момент, Н⋅м 664 при 2300 об/мин Сцепление однодисковое, сухое с гидроприводом Коробка передач механическая 6-ступенчатая

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