Выбираем запчасти для авто: как не нарваться на контрафакт

Эксперты проверили запчасти с маркетплейсов на соответствие требованиям оригинальной конструкторской документации.

Российский рынок запчастей и расходников переживает не лучшие времена. На фоне ухода из России официальных поставщиков брендированных запчастей и материалов активизировались производители контрафакта. Не лучшую роль играют и разрастающиеся маркетплейсы, на которых потребитель зачастую в погоне за выгодой забывает о качестве детали — лишь бы она была новой, а уж о ее аутентичности задумывается во вторую очередь.

Масштабы бедствия впечатляют. По данным газеты «Коммерсант», ссылающейся на данные исследования международной сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze, с поддельными автодеталями сталкивалось 40% опрошенных автомехаников. Чаще всего подделывают масла и горюче-смазочные материалы — на это пожаловались более половины участников опроса, тогда как в прошлом году подделки в этом сегменте замечала треть сотрудников сервисов. Более 30% респондентов рассказали о фальсификатах среди фильтров и свечей зажигания.

В поле зрения производителей контрафакта попадают прежде всего запчасти, требующие периодической замены, а значит, наиболее востребованные. Ясно, например, к чему может привести заливка некондиционного масла в двигатель. Хорошо, если о том, что вам попалась подделка, вам «сообщит» лампа давления масла. Хуже будет, если из-за плохих смазывающих свойств в процессе работы двигателя на повышенных оборотах появятся задиры на коренных или шатунных шейках, заклинит поршень. Тогда придется перебирать весь мотор.

В случае использования поддельных элементов тормозной системы возникает угроза не только технике, но и самой жизни водителя и его пассажиров. Взять хотя бы такие расхожие детали, как тормозные колодки или диски. Фальшивый диск вследствие перегрева может деформироваться и застопорить вращающееся колесо. Если это произойдет на скорости — не помогут никакие ABS. В зависимости от того, будет это левое или правое переднее колесо, автомобиль может вылететь на встречку или в кювет. А поддельные тормозные колодки? Изготовленные из безвестного несертифицированного материала накладки не способны обеспечить должного замедления. А ведь и упаковка на вид была фирменная, и детали установились по месту…

Изготовители контрафакта совершенствуются. Они уже не ограничиваются подделкой более-менее простой продукции. Известны случаи, когда под видом оригинальных предлагались некачественные, но уже такие технически сложные в изготовлении детали, как головки блока цилиндров, шестерни распределительного вала или целая коробка передач!

В качестве своеобразного подтверждения, ГК «Современные транспортные технологии» — крупнейший российский автомобильный торговый дом, специализирующийся на коммерческой технике — рассказывает о сравнительных заводских испытаниях, где эксперты проверили сразу несколько запчастей от сторонних производителей на соответствие требованиям оригинальной конструкторской документации.

Первой на проверку отправилась оригинальная головки блока цилиндров вместе с аналогом от стороннего производителя. Детали предназначались для знакомого многим бензинового двигателя Evotech от классической Газели. Заводские специалисты оценивали детали по геометрическим параметрам, смотрели на отдельные элементы, вроде камеры сгорания, клапанов, седел клапанов, пружин и т. д., кроме того, проверялись характеристики основного материала головки. По большинству замеренных параметров к неоригинальной детали возникли вопросы. Если, например, по герметичности клапанов аналог прошел проверку, то при анализе геометрических размеров выявились расхождения. В частности, диаметры отверстий во втулках клапанов оказались завышены, вследствие чего будет увеличен зазор в паре «клапан-втулка», что негативным образом отразится на надежности и ресурсе головки блока цилиндров. Эксперты отметили, что объем камеры сгорания на неоригинальной головке оказался больше стандартных значений, и в случае использования такой детали двигатель, потенциально, будет выдавать меньшие показатели по мощности и крутящему моменту.

Не соответствовал заводским параметрам материал, из которого изготовлены седла выпускного клапана. Вместо жаропрочного чугуна в аналоге использовался некий металлопорошок. В результате твердость седла выпускного клапана занижена как минимум в два раза, что неблагоприятно влияет на надежность и ресурс — это преждевременный износ, прогар седел и клапанов.

Контрольным же испытанием стала работа деталей на стенде. Головки установили на двигатель и заставили поработать по 400 часов каждую. Оригинальная деталь, разумеется, испытание выдержала. У неоригинальной головки уже после 200 часов износ втулок впускных клапанов в несколько раз превысил предельно допустимые значения.

Следующими проверялись шестерни распределительного вала от трех разных производителей. Каждая запчасть смогла «отличиться». К примеру, на двух из них угловые положения метки сопряжения шестерен и отметчика были смещены относительно стандартных значений. Это означает, что при установке такой детали расчетные фазы газораспределения могут сбиться, в результате чего мощность двигателя снизится, да и сам ритм работы будет нестабильным. На всех трех шестернях отметчик имеет увеличенную против расчетной высоту, поэтому при монтаже возникает риск вредного контакта с датчиком фазы из-за отсутствия зазора с последующей поломкой датчика и переходом в аварийный режим работы.

К материалам, из которого изготовлены шестерни, тоже возникли вопросы: аналоги были отлиты из материала Армамид ПА СВ30-1 (группа Полиамид 6) с заниженными прочностными и физико-механическими свойствами — по сравнению с применяемым при изготовлении оригинальной шестерни материалом, что оказывает отрицательное влияние на ресурс и надежность.

Но, пожалуй, наибольшим откровением стала экспертиза коробки передач для классической Газели, ведь под видом новой детали в коробке оказался восстановленный узел! При разборе коробки эксперты обнаружили, что многие компоненты, в частности, вторичный вал, штоки переключения передач уже были в употреблении — на деталях были заметны следы износа и выработки. Да к самой конструкции узла возникли вопросы, так как некоторые элементы, например, ступица 3-4 передач, изготовлены по старым технологиям.

При этом коробка преподносится как абсолютно новая — с полноценным паспортом изделия и гарантийным талоном. Разумеется, в документах нет информации о том, что в составе изделия применены бывшие в употреблении детали. Сколько «проживет» такая коробка, остается только гадать. При этом деталь не дешевая! Вдобавок, во время практических испытаний на стенде инженеры отметили повышенный шум и затрудненное включение передач.

Как же противостоять потоку контрафакта? Что делать рядовым потребителям? Ведь для них никто не будет в индивидуальном порядке проводить экспертиз и испытаний. Полагаем, вся надежда на крупные технические центры с хорошей репутацией, а также фирменные магазины. Они закупают оригинальные запчасти, которые в нынешних реалиях являются самым правильным выбором.