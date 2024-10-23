Прямая линия: задавайте вопросы о рулевом управлении

Что может привести к отказу рулевого управления в автомобиле? Можно ли ехать, если не работает ГУР?

Разобраться в нюансах работы ГУР, ЭУР, неисправностях рулевой рейки, вопросах подбора запчастей поможет технический эксперт компании ПРАМО Александр Конов.

Присылайте ваши вопросы в редакцию «За рулем» на электронную почту [email protected] .

Постарайтесь сформулировать их как можно подробнее – так эксперту будет проще сориентироваться в вашей конкретной ситуации.

Ответы будут опубликованы в журнале «За рулем» и на сайте www.zr.ru.

О компании ПРАМО

ПРАМО – крупнейший оптовый поставщик запасных частей для техники отечественного производства: легковых автомобилей, грузового транспорта, автобусов, тракторов, сельхозтехники, дорожно-строительной техники и спецтехники (ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и др.).

ПРАМО занимается оптовой реализацией запасных частей уже более 20 лет. Ее преимущества – оперативная обработка заказов. Комплектование и доставка заказов в любую точку страны осуществляется с помощью сети офисов и складов компании в регионах России. География продаж включает в себя все регионы РФ, Белоруссию, Казахстан, Армению.