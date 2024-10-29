Масла, которым не страшны морозы

Вы хотите, чтобы движок вашей машины без проблем заводился даже в самый лютый мороз? Тогда читайте – это информация для вас.

Понятие летних и зимних моторных масел большинству современных владельцев легковых автомобилей неведомы. Сейчас используются, в основном, универсальные, всесезонные масла. Но специалисты уфимской компании Девон считают, что во многих случаях перед зимним сезоном смазку в двигателе все же стоит поменять, чтобы избежать проблем с холодным пуском и продлить ресурс мотора.

Какой такой Девон?

Вы еще не знакомы? Такое вполне возможно, ведь моторные масла для легковых автомобилей компания из Башкортостана производит относительно недавно. До этого, два десятилетия, здесь производили высококачественные смазочные материалы для серьезной техники: судовые, турбинные, компрессорные, редукторные, для металло- и деревообрабатывающих предприятий, металлургии, сельскохозяйственной техники. Всего в производственной программе предприятия более двухсот различных масел и свыше сотни типов смазок, а общий годовой объем производства превышает 120 тысяч тонн.

Кроме производственных цехов и автоматизированного склада Девон имеет собственную аккредитованную лабораторию, обеспечивающую не только выходной контроль качества, но и проверку поступающего на завод сырья. В разработку новой продукции компания вкладывает немалые собственные средства, а еще получает гранты от государства. Сегодня марка Девон представлена в 80 регионах России от Мурманска до Владикавказа и от Калининграда до Анадыря и почти в двух десятках зарубежных стран.

Вот и познакомились, теперь возвращаемся к нашей зимней теме.

Вам, северяне

Жителям теплых регионов эта тема вряд ли будет интересна: при их «морозах» заведется любой исправный мотор на любом качественном масле. А вот уже в средней полосе среди зимы температура может опуститься до 30 с лишним градусов со знаком минус. Про северные районы нашей страны и говорить нечего – зимы здесь крайне суровые. Какой продукт залить в систему смазки автомобильного двигателя, чтобы машина была на ходу в любой мороз?

Специалисты Девон предлагают обратить внимание на линейку DEVON SPEED MASTER. В ней представлены синтетические моторные масла с вязкостно-температурным диапазоном 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-20 и 5W-30. В зависимости от типа, масла соответствуют требованиям стандартов API SN или SP, ILSAC GF-6A, ACEA С3, C5, C2/C3, A3/B4, A5/B5. Такой ассортимент закрывает потребности почти всех современных двигателей, но нас сегодня в первую очередь интересуют масла с холодной вязкостью 0W – так называемые «нулевки». Именно они обязаны обеспечивать уверенный пуск мотора при температурах до -40. Кроме отличных пусковых качеств, масла SPEED MASTER, как любая «синтетика» (в их составе 5% сложных эфиров – эстеров и от 20 до 40% полиальфаолефинов) надежно защищают застывший на морозе двигатель сразу после пуска.

Если экстремальные холода в вашу местность не заходят, но изрядный мороз все же может ударить, можно остановиться на маслах с зимней вязкостью 5W. Пусковые свойства будут чуть менее выдающимися («всего» минус 35 по Цельсию), а в остальном получите тот же синтетический продукт со всеми его достоинствами: устойчивой масляной пленкой, хорошей защитой от износа, высокими антиокислительными свойствами, длительным ресурсом работы.

Тем же, кто не против сэкономить, предлагаем обратить внимание на линейку DEVON FAVORITE. Это масла на гидрокрекинговой основе, «нулевок» вы среди них не найдете, зато «зимней» вязкости 5W – сколько угодно.

Менять или не менять?

Мы ни в коем случае не призываем немедленно бежать и менять масло. Но если у вас подходит срок замены или в поддоне плещется что-то, что не обеспечивает уверенного зимнего пуска мотора в вашем климате, самое время подготовиться к зиме.

В морозных регионах можно постоянно использовать синтетическое масло с минимальной холодной вязкостью.

А как же летом ездить на «зимнем» масле? В самом деле, у нас в стране достаточно мест с резко континентальным, контрастным климатом. В ледяной Якутии лето короткое, но может быть очень жарким. Южный Урал или Северный Казахстан (это не Россия, но масла DEVON там тоже представлены) лежат, вроде бы, в теплых широтах, но лютый мороз зимой там не редкость.

Спешить с сезонной заменой в очередной раз не стоит. Современные масла, особенно синтетические, отличаются широким температурно-вязкостным диапазоном. 0W-40 работают при перепаде температур от -40 до +40 градусов. Этого вполне достаточно, мы же не в Африке живем!

Никакой самодеятельности!

В заключении – очень ВАЖНАЯ информация. Основным документом при выборе моторного масла должна быть инструкция по эксплуатации автомобиля, где указаны допуски по техническим жидкостям. Можно выбирать любое масло, любой марки (это дело веры), но только в рамках рекомендаций производителя машины. Ремонт мотора нынче дорог, а случись чего, виноват будет не автозавод, не масляная компания, а владелец, с его неуемной страстью к экспериментам. Нальет доморощенный специалист дорогущего ультрасовременного масла в изношенный мотор древнего автомобиля, и ходят потом по интернету слухи про текущие от «синтетики» сальники…

Чтобы облегчить жизнь автовладельцев, Девон предлагает таблицу применимости своих масел для основных марок автомобилей. Китайцы с их турбомоторами там, кстати, тоже есть.

P.S. Не забывает Девон и про коммерческий транспорт. В линейках синтетических грузовых моторных масел Devon Extensive LA и Devon Extensive LD есть продукты с холодной вязкостью 0W, а среди гидрокрекинговых Devon Extensive HC – самое «холодное» масло 5W.

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