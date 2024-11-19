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Насколько опасен такой обгон грузовика другим грузовиком

Сможете ли вы предугадать маневр: имеет ли право водитель обгонять другой грузовик, как это только что сделал легковой автомобиль.

Можно ли в этой ситуации начать обгон водителю ГАЗели с максимальной разрешенной массой 3,5 т?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
6 ноября
Можно ли в этой ситуации начать обгон водителю ГАЗели (максимально разрешенная масса – 3,5 т)?
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Митрошин Дмитрий
Количество просмотров 21
19.11.2024 
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