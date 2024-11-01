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«За рулем» в ноябре: ресурс китайского вариатора для Весты; обзор платных парковок РФ; выбираем кроссовер – новый и б/у

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №11/2024 – это:

ЗР МОМЕНТ

  • Импорт упадет – а на чем ездить?
  • Большегрузы-убийцы: как найти управу
  • Руки на руль! Запретят ли водителю держать любые устройства?
  • «Большой Duster» и другие новинки

ЗР ПРЕМЬЕРА

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ЗР АКТИВ

  • Обзор платных парковок России
  • Беспилотные грузовики на М-11 – а если авария?
  • Почему бензин и дизтопливо продолжают дорожать
  • Своя машина – или прокат, самокат, общественный транспорт?

ЗР ТЕСТ

  • Семейные кроссоверы 4х4: новые Haval F7 и Geely Atlas против Chery Tiggo 8 Pro Max

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Бустеры и компрессоры «в одном флаконе»
  • Аккумуляторы: обычный или AGM?
  • Радиаторы отопителя для Лады Гранты

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Suzuki Jimny; Opel Zafira; FAW Besturn X80
  • Разбираем китайский вариатор WLY для Лады Весты
  • Вторые руки: Skoda Kodiaq
  • Xiaomi SU7 – как устроен и как собран?
  • Подержанный премиальный кроссовер – «немец» или «японец?
  • Парк ЗР. Наша Лада Веста накануне своего 10-летия; пикап Great Wall Poer KingKong

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На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 3887
01.11.2024
Фото:
«За рулем»
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