«За рулем» в ноябре: ресурс китайского вариатора для Весты; обзор платных парковок РФ; выбираем кроссовер – новый и б/у
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №11/2024 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Импорт упадет – а на чем ездить?
- Большегрузы-убийцы: как найти управу
- Руки на руль! Запретят ли водителю держать любые устройства?
- «Большой Duster» и другие новинки
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Веста с новыми опциями
- Geely Cityray: как Atlas, но дешевле
- Что принесло обновление кроссоверам Jetta VS5 и VS7
- Ставка на комфорт: вэн GAC M8
- Knewstar 001 – что за зверь?
ЗР АКТИВ
- Обзор платных парковок России
- Беспилотные грузовики на М-11 – а если авария?
- Почему бензин и дизтопливо продолжают дорожать
- Своя машина – или прокат, самокат, общественный транспорт?
ЗР ТЕСТ
- Семейные кроссоверы 4х4: новые Haval F7 и Geely Atlas против Chery Tiggo 8 Pro Max
ЗР ЭКСПЕРТ
- Бустеры и компрессоры «в одном флаконе»
- Аккумуляторы: обычный или AGM?
- Радиаторы отопителя для Лады Гранты
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Suzuki Jimny; Opel Zafira; FAW Besturn X80
- Разбираем китайский вариатор WLY для Лады Весты
- Вторые руки: Skoda Kodiaq
- Xiaomi SU7 – как устроен и как собран?
- Подержанный премиальный кроссовер – «немец» или «японец?
- Парк ЗР. Наша Лада Веста накануне своего 10-летия; пикап Great Wall Poer KingKong
А также:
- РАФ-977 среди своих современников
- Полная история лимузина ЗИЛ-114 – гордости советского автопрома
- Вездеход Бурлак умеет всё
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.11.2024
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