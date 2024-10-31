Букмекерство и автоспорт: реально ли заработать на ставках с нуля?

«За рулем» выяснил, как монетизировать свою страсть к гонкам

Рекламу ставок часто можно встретить в интернете, особенно, если вы являетесь заядлым болельщиком или любите смотреть фильмы онлайн. Но задумывались ли вы о том, что ставки на спорт – реальный источник пассивного дохода в непростое время? Мы решили выяснить, как это работает и сколько на этом можно заработать. Делимся наблюдениями в нашем материале.

Почему именно ставки?

По данным Минфина РФ, в 2023 году объем букмекерского рынка в России достиг 1,2 трлн рублей. Это практически в шесть раз больше по сравнению с 2019-м, когда расходы в данной области оценивались в 210 млрд рублей. Что это означает? Что рынок ставок на спорт в последние годы уверенно растет.

Если вы ищете, где заработать в интернете, поймать и оседлать этот тренд стоит уже сейчас.

Ставки на спорт – это вообще легально?

Абсолютно. Деятельность лицензированных букмекерских контор полностью прозрачна и тщательно контролируется федеральной налоговой службой (ФНС). Такие организации обязаны регистрироваться в Едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ), а все денежные переводы осуществляются только через специально созданный Единый центр учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). На этой платформе регистрируется каждая ставка и выплата по ней.

В настоящий момент в ЕРИА зарегистрированы 14 букмекерских контор. Все они – крупные компании с большим уставным капиталом. У них есть лицензия ФНС, а их деятельность полностью легальна. Проверить наличие у компании лицензии перед началом ставок крайне важно. Ведь в случае регистрации на сайте нелегальной конторы ваши персональные данные могут утечь в даркнет. А дальше мошенники могут распорядиться ими на свое усмотрение.

Так что совет один – создавать аккаунт и делать ставки нужно только на сайте проверенной букмекерской конторы с лицензией и хорошей репутацией. Выбрать такую можно на специализированной платформе для поклонников спортивных пари – например, на сайте Legalbet. Здесь вы найдете рейтинг букмекеров, свежие новости отрасли, прогнозы и не только. Для новичков есть раздел «Школа ставок», где игроков обучают ставкам на спорт. Например, знакомят с тем, как пользоваться личным кабинетом букмекерской конторы.

Коллеги пишут об индустрии беттинга со всех сторон: игрокам помогают разобраться в особенностях ставок на спорт и выбрать надежного и легального букмекера. Профи тоже не в накладе, ведь для них Legalbet – это площадка для обсуждений и возможность быть в курсе последних новостей бизнеса.

На что можно ставить?

В теории, делать ставки можно на любой вид спорта, однако среди бетторов (от англ. bettor – человек, делающий ставки) особенно популярны следующие виды спорта:

футбол

бокс

автоспорт

Ставки на мировые состязания по автоспорту вызывают у игроков повышенный интерес. Во-первых, это чрезвычайно зрелищные турниры, а во-вторых, здесь крутятся просто гигантские деньги. Получить дозу адреналина и отхватить свой «кусок пирога» – вот, к чему стремиться каждый уважающий себя беттер.

Вряд ли мы удивим вас, если скажем, что лидирующие позиции в рейтингах букмекеров занимает «Формула – 1». «Королева автоспорта» и тут впереди планеты всей.

Среди основных соревнований также:

Ралли «Дакар» (Dakar) – ежегодный ралли-марафон, который проводится в Южной Америке. Считается самой сложной гонкой в мире для любых видов транспортных средств.

NASCAR – аббревиатура расшифровывается как «национальная ассоциация гонок серийных автомобилей» (National Association of Stock Car Auto Racing). Это самое популярное гоночное первенство в США.

FIA World Endurance Championship – чемпионат мира по гонкам на выносливость. Состязание состоит из восьми гонок, проводимых по всему миру, включая 24 часа Ле-Мана, продолжительностью не менее 6 часов.

24 часа Ле-Мана ( 24 Heures du Mans ) – автомобильная гонка на выносливость, проходящая ежегодно с 1923 года недалеко от города Ле-Ман во Франции.

Чемпионат мира по ралли (World Rally Championship, WRA) – раллийный турнир, проводимый Международной автомобильной федерацией (FIA). Состоит из 12-15 этапов. Проводится в различных странах мира в течение года.

IndyCar – главная серия гонок на автомобилях с открытыми колесами в Штатах. В состязании участвуют спортсмены из более чем 11 стран мира.

Не обязательно выбирать что-то из этого списка. Вы можете ставить на те состязания, которые интересны лично вам. Ведь ставки – это не только бизнес, это еще и развлечение.

Сколько реально заработать на ставках?

Доходы профессиональных беттеров в спортивных ставках засекречены. Но, по слухам, заработок от такой деятельности у некоторых доходит до 1,5 млн рублей в год, а то и более. Впрочем, не только у профи есть шанс сорвать большой куш. Любой игрок может разово получить огромный выигрыш. Это как в казино, где можно поставить все на «красное» и сразу удвоить свои деньги. Но уповать исключительно на удачу – не лучшая идея. Если вы задались целью заработать на ставках, нужна стратегия.

Как разбогатеть на ставках?

Вопрос из разряда «как достичь успешного успеха». Чудес не бывает. И чем раньше вы это поймете, тем скорее начнете управлять своим азартом. А в беттинге это – один из ключевых моментов. Давайте начистоту: пополнить первую сотню Forbes за счет ставок на автоспорт вам вряд ли удастся. Но вот обзавестись стабильным источником пассивного дохода – почему бы и да.

Как вы понимаете, если бы существовал какой-то универсальный секрет заработка на ставках, половина нашей страны уже были бы миллиардерами. Беттинг – это хобби на стыке профессии. И чтобы делать ставки качественно и «точно в цель», потребуется время на изучение рынка и банальное развитие интуиции/опыта/насмотренности (кому как больше нравится).

О чем мне нужно знать прежде, чем сделать первую ставку?

Монетизировать чуйку – звучит заманчиво, не так ли? Если вы согласны с этим утверждением, у вас полно единомышленников. Согласно статистике, порядка 15,3 млн человек в стране хотя бы раз в год делают ставки на спорт – это примерно каждый седьмой совершеннолетний россиянин. Оно и понятно: лишние деньги никогда не лишние. Однако прежде, чем делать ставку, убедитесь, что вы:

Изучили стратегию команд и поведение пилотов – чем больше вы знаете о тех, на кого вы будете ставить, тем более взвешенным будет ваше решение при выборе ставок. Так что не поленитесь ознакомиться с историей и результатами команд и пилотов. Выясните, как они ведут себя на различных трассах и в разных условиях.

Проанализировали трассу и погодные условия – трасса может серьезно влиять на исход гонки, а, следовательно, и на ваш выигрыш. То же самое касается погодных условий.

Изучили статистику – статистика и результаты предыдущих гонок позволяют определить тенденции и предсказать возможные исходы. Однако помните, что успех в прошлом еще не гарантирует победы в будущем. С другой стороны, как раз в этом и весь интерес.

Выяснили, как зарегистрироваться на сайте букмекера.

Если все пункты соблюдены, настало время действовать. Ставки на спорт могут быть не только увлекательным, но и прибыльным занятием. Главное помнить: ничто не мешает вам следить за гонкой с горящими глазами. Но делать ставку нужно всегда только с холодной головой.

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