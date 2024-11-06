Автоэлектрика в вопросах и ответах

Хотите запустить двигатель, а под капотом – тишина? В чем причина: отказал стартер, не работает генератор, пора менять АКБ?

Как точно определить неисправность и сэкономить на ремонте, советует эксперт компании ЭЛТРА Александр Конов.

Двигатель внезапно отказался заводиться. Как без автотестера определить: проблема в стартере или в севшем аккумуляторе?

Причиной внезапного отказа могут быть и контакты электрической цепи. Поэтому сначала проверяем крепление клемм аккумулятора и проводов к стартеру, а также целостность гибкой «массы», соединяющей двигатель с кузовом.

Затем одновременно на короткое время включаем все энергоемкие потребители: фары, стеклоочиститель, электростеклоподъемники – суммарно они потребляют энергии столько же, сколько и стартер. Если всё работает, проблема не в батарее.

Поворачиваем ключ в положение «Старт» и смотрим за падением напряжения в сети. Если яркость фар или подсветки приборов не «проседает», питание на включение стартера не поступает – неисправность может быть в контактной группе замка зажигания.

Если же питание поступает, а стартер не срабатывает, причина, наверняка, в нем.

Генератор без специального оборудования диагностируется примерно так же. Проверяем натяжение приводного ремня и крепление проводов, после чего на 1200-1500 оборотах двигателя одновременно включаем мощные потребители. Если напряжение в сети на секунду проседает, а потом восстанавливается, генератор зарядку выдает. Но чтобы понять, насколько она достаточна и стабильна, уже нужен тестер.

Имеет ли смысл самостоятельно ремонтировать стартер или генератор?

Это зависит не только от вашей квалификации электрика, но также от имеющегося оборудования и наличия запчастей. Например, если произошло межвитковое замыкание обмотки статора, без специального оборудования вы просто не открутите винты крепления ее полюсов.

Кроме того, предназначенные для одной модели и модификации автомобиля стартеры и генераторы от разных производителей вовсе не обязаны быть одинаковыми по своей внутренней конструкции. Не факт, что купленный в магазине, скажем, щеточный узел подойдет к вашему генератору.

Так что ремонтировать стартер или генератор лучше в специализированной мастерской – главное, чтобы для него выпускались запчасти. Для стартеров и генераторов ELTRA и ПРАМО предлагается широкая номенклатура запчастей, поэтому мастерские берут их в ремонт, а потребитель знает, что, единожды купив наше изделие, его всегда можно будет починить.

Если же говорить об экономической целесообразности, качественно выполненный крупный ремонт стартера или генератора по цене сопоставим со стоимостью нового. Поэтому если агрегат отработал долго, его зачастую выгоднее бывает заменить, нежели ремонтировать.

В чем разница между брендами ELTRA и ПРАМО?

Стартеры и генераторы марки ELTRA выпускаются в России в городе Ржеве. Производство организовано по полному циклу – от заготовок металла до полностью готового изделия. ELTRA – это продукция, которая поставляется на конвейеры автозаводов и в оригинальные запчасти, а также на вторичный рынок.

Под маркой ПРАМО стартеры и генераторы поставляются с ведущих фабрик Китая. Это продукция с выгодным соотношением цены и качества и с таким же трехлетним сроком гарантии, что и на продукцию ELTRA.

Большинство моделей наших стартеров и генераторов могут быть только марки ЕLTRA или только ПРАМО. Некоторые модели выпускаются под двумя брендами. Если есть альтернатива, изделие ПРАМО будет на 5–10% дешевле аналога от ELTRA.

Стартеры для современных автомобилей сравнимы по размеру и массе с электробритвой. Они что – одноразовые и неремонтопригодные?

Легкость и компактность современных стартеров достигается за счет применения редуктора, которого раньше не было.

Редуктор позволяет сделать электромотор стартера менее мощным. А значит, более легким, компактным и потребляющим меньше энергии. Поэтому редукторный стартер проще менять, а успешный запуск двигателя меньше зависит от состояния аккумулятора.

В редукторных стартерах вместо обмотки статора почти всегда применяются постоянные магниты, которые, в отличие от обмотки, не боятся намокания и межвиткового замыкания. А за счет меньшей металлоемкости редукторный стартер получается на 20–30% дешевле безредукторного аналога.

Так что редукторная конструкция однозначно более прогрессивная и эффективная. Если для данной модели автомобиля появляется такой стартер, он и в запчастях вскоре вытесняет безредукторного предшественника. Но для потребителей с консервативными взглядами компания ЭЛТРА иногда сохраняет в производстве безредукторную модель параллельно с редукторной.

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