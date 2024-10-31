Протестировали «бустер + компрессор» — сильно удивились!

«За рулем» рассказал, какой универсальный бустер-компрессор не стоит покупать

Универсальное устройство, обещающее пустить двигатель при подсевшей батарее, а при необходимости поработать автономным компрессором – хорошо ли они справляются с заявленными задачами? Или «бустер + компрессор» не стоит даже того, чтобы приберечь его для подарка не слишком приятному человеку? Проверить это в новом номере журнала «За рулем» решили эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Приобрели несколько разных устройств типа «ПЗУ и встроенный компрессор» и подвергли трем испытаниям: накачка двух колес с зарядкой между ними, нагрузка восемью параллельно включенными лампами дальнего света (для определения резервной емкости) и запуск ДВС с отключенной штатной батареей. Что же получилось? Некоторые результаты оказались обескураживающими.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Девайс Multi-Function Jump Starter с наклейкой «ПЗУ для автомобиля с встроенным компрессором» облегчил испытания тем, что вообще отказался работать. Не включается, не заряжается – брак!

Вторым в списке непригодных оказалось изделие Multi-Function Jump Starter ТМ18В. Кое-как справившись с накачкой одного колеса за нескончаемые 17 мин 40 с, оно уже не осилило второе такое же, а на следующий день, несмотря на зарядку, полностью растеряло свои ампер-часы. Такой прибор тоже не нужен.

Multi-Function Jump Starter ТМ18В

Но и к другим участникам испытаний возникли вопросы – более или менее серьезные.

Конечно, универсальные инструменты и приборы, как правило, хуже специализированных. Однако на «универсалов» всегда есть устойчивый спрос! Мы пробуем выяснить, оправдан ли он. Возможно, все же стоит приобрести удобную «полезняшку», которая компактно лежит в багажнике, а при необходимости и двигатель заведет, и колесо накачает, и еще на зарядку смартфона останется?

Испытания универсальных устройств «бустер + компрессор» – в ноябрьском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Бустер + компрессор» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина, журнал «За рулем», №11 за 2024 год.

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