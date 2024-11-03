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Лючок бензобака не открывается в мороз? Вот простая доработка

Читатель «За рулем» придумал хороший способ герметизации лючка бензобака

Владею кроссовером VolkswagenTiguan с 2017 года. В первую же зиму заметил, что после снега или ледяного дождя проблематично открыть лючок бензобака, что обусловлено достаточно большим зазором по периметру крышки.

Чтобы избавиться от проблемы, еще в 2018 году наклеил на крышку лючка обычный уплотнитель для дверей с клейкой основой.

Приклеенный по периметру крышки лючка дверной уплотнитель
Приклеенный по периметру крышки лючка дверной уплотнитель

С того времени никакого снега внутри полости лючка рядом с пробкой не наблюдаю. После любого снегопада крышка не примерзает. Правда, приходится чуть-чуть сильнее на нее надавливать при открывании – по сравнению с лючком без уплотнителя.

Полагаю, что данный совет применим не только к этой модели автомобиля.

А.Шевченко, г. Москва

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Ревин Алексей
Фото:А. Шевченко
Количество просмотров 3248
03.11.2024 
Фото:А. Шевченко
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+65