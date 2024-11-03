Лючок бензобака не открывается в мороз? Вот простая доработка

Читатель «За рулем» придумал хороший способ герметизации лючка бензобака

Владею кроссовером VolkswagenTiguan с 2017 года. В первую же зиму заметил, что после снега или ледяного дождя проблематично открыть лючок бензобака, что обусловлено достаточно большим зазором по периметру крышки.

Чтобы избавиться от проблемы, еще в 2018 году наклеил на крышку лючка обычный уплотнитель для дверей с клейкой основой.

Приклеенный по периметру крышки лючка дверной уплотнитель

С того времени никакого снега внутри полости лючка рядом с пробкой не наблюдаю. После любого снегопада крышка не примерзает. Правда, приходится чуть-чуть сильнее на нее надавливать при открывании – по сравнению с лючком без уплотнителя.

Полагаю, что данный совет применим не только к этой модели автомобиля.

А. Шевченко, г. Москва

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Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.

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