Лючок бензобака не открывается в мороз? Вот простая доработка
Владею кроссовером VolkswagenTiguan с 2017 года. В первую же зиму заметил, что после снега или ледяного дождя проблематично открыть лючок бензобака, что обусловлено достаточно большим зазором по периметру крышки.
Чтобы избавиться от проблемы, еще в 2018 году наклеил на крышку лючка обычный уплотнитель для дверей с клейкой основой.
С того времени никакого снега внутри полости лючка рядом с пробкой не наблюдаю. После любого снегопада крышка не примерзает. Правда, приходится чуть-чуть сильнее на нее надавливать при открывании – по сравнению с лючком без уплотнителя.
Полагаю, что данный совет применим не только к этой модели автомобиля.
А. Шевченко, г. Москва
Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.