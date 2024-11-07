Прямая линия: честные ответы на вопросы об аккумуляторах от главного инженера Курского аккумуляторного завода

Главный инженер Курского аккумуляторного завода Евгений Гречушников ответил на вопросы наших читателей о технологиях, эксплуатации и особенностях современных аккумуляторных батарей

«Со старым аккумулятором – это не жизнь», – говорил честный угонщик Деточкин. На носу зима и морозы. Самое время озаботиться не только заменой шин, но и проверкой аккумуляторной батареи. Как узнать, что ей действительно требуется замена? Как правильно выбрать замену? И как сделать так, чтобы она прослужила подольше? На эти волнующие многих автомобилистов вопросы ответил главный инженер Курского аккумуляторного завода Евгений Гречушников.

Сколько служат современные аккумуляторы?

Сейчас нормальным сроком службы аккумулятора считается 5 лет. Однако в зависимости от конкретных условий он может быть на несколько лет больше или меньше.

Срок службы аккумулятора будет больше, если батарею обслуживать. Важно избегать глубоких разрядов, особенно зимой, чтобы батарея не замерзла или не оставалась долго в засульфатированном состоянии. При глубокой сульфатации аккумулятор потеряет часть емкости.

Влияют на показатель и другие факторы. Например, класс аккумуляторной батареи.

Курский завод выпускает батареи классов премиум, стандарт и эконом. У премиум (торговая марка Форс) есть запас по емкости. Например, если на этикетке указано 60 А·ч, фактическая емкость составляет 62 А·ч. Аккумуляторы этого класса будут служить дольше.

На срок службы аккумулятора влияет технология. Например, в режимах повышенных циклических нагрузок, это режимы такси, режимы частых остановок в городе, пробок, дольше будут работать AGM и GEL аккумуляторные батареи, EFB аккумуляторы так же будут дольше работать. Наименьший срок службы в циклических режимах будет у обычных аккумуляторов с жидким электролитом.

Сильно на срок службы будет влиять, где эксплуатируется аккумуляторная батарея. То ли это легковая аккумуляторная батарея, то ли грузовая. На грузовиках всегда батареи выходят из строя гораздо раньше, это связано с усиленными механическими нагрузками, вибрацией. На легковых автомобилях механические нагрузки гораздо меньше

Наконец, существенное влияние оказывает режим эксплуатации машины. Частые запуски (особенно зимние), короткие поездки, работа двигателя на низких оборотах, не позволяющих полноценно зарядить батарею – всё это негативно влияет на продолжительность работы.

Как понять, что аккумулятор нужно менять?

О необходимости замены могут подсказать несколько признаков. Если АКБ больше 3-5 лет, ее необходимо чаще проверять.

Самый верный маркер – быстрый разряд, несмотря на регулярные поездки или подзарядку. Хотя в этом случае нельзя исключать утечку тока в самой машине, особенно если она старая, или на ней установлено нештатное оборудование.

Периодическое включение контрольной лампы аккумулятора на комбинации приборов тоже говорит о необходимости диагностики – как АКБ, так и генератора. Одна из причин неуверенной или слишком долгой работы стартера, может быть неисправность аккумулятора. Немедленной замене подлежит батарея с вздувшимся или треснувшим корпусом.

Можно ли устанавливать аккумулятор большей емкости?

Одним из ключевых плюсов аккумулятора с большей емкостью является улучшение запуска двигателя при низких температурах. Для примера возьмем машину с штатной емкостью АКБ 55 А·ч, вместо которой владелец поставил аккумулятор 65 А·ч. При температуре минус 30°C стартер крутит двигатель около 10 с, и сила тока разряда составляет около 600 А. У родного аккумулятора напряжение снизилось бы до 6,8 В, а мощность составила бы 4080 Вт. У батареи 65 А·ч – напряжение снизится до 7,5 В, а мощность составит 4500 Вт. Это явное преимущество в условиях низких температур.

Еще один плюс: при отказе генератора на батарее большей емкости протянете дольше.

НО, если вы сильно разрядите аккумулятор, допустим, на 50% и поленитесь зарядить его полностью от стационарного устройства, то батарею более высокой емкости генератор не сможет быстро зарядить, и батарея будет страдать от сульфатации.

Батарею емкостью 55 А·ч генератор зарядил бы, например, за сутки до практически полного состояния заряда, а на заряд батареи 65 А·ч, генератору может потребоваться несколько дней, и какую-то часть времени батарея будет оставаться в засульфатированном состоянии.

Проблемы можно избежать, если сразу зарядить аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

Какой аккумулятор выбрать: обычный с жидким электролитом, EFB или AGM?

При выборе аккумулятора нужно исходить из условий, в которых будет он эксплуатироваться.

Обычная батарея – отличный вариант, если вы следите за состоянием автомобиля, пользуетесь им в обычном режиме. Нужно только выбирать проверенных производителей, которые отвечают за качество изделия. Курский аккумуляторный завод один из старейших в России, он имеет 80-летнюю историю и огромные компетенции, производство соответствует и российским и европейским стандартам. Поэтому его продукции можно доверять с полной уверенностью. От себя советую отдавать предпочтение аккумуляторам «премиальных» классов, у таких батарей характеристики лучше и срок службы дольше.

Если автомобиль будет эксплуатироваться в режиме высоких циклических нагрузок, то предпочтении стоит отдать батареям, выполненным по технологии EFB или AGM, последние существенно дороже, для простых машин их покупка не имеет особого смысла. Прослужат дольше, но не факт, что это оправдает разницу в цене. А вот для автомобилей с системой старт-стоп или предпусковыми подогревателями такие аккумуляторы необходимы. Если, конечно, этими функциями вы пользуетесь.

AGM (Absorbent Glass Mat) означает, что электролит внутри не жидкий, а абсорбированный, им пропитаны микропоры сепаратора. Такая батарея способна отдавать более высокие токи, ее активная масса не оплывает, она не боится глубоких разрядов и может работать хоть на боку, хоть перевернутой. Технология EFB (Enhanced Flooded Battery) появилась в качестве более дешевой альтернативы AGM. Электролит тут жидкий, и служат они меньше, чем AGM, но и повышенные нагрузки переносят существенно лучше традиционных аккумуляторов.

Популярный вопрос, вызывающий много споров: каким напряжением заряжать «кальциевый» аккумулятор?

Чтобы поставить точку в этом споре, мы провели реальный эксперимент.

Мы взяли батареи премиального сегмента – Форс емкостью 60 А·ч. Одну батарею заряжали при напряжении 14,8 В, вторую — при 16 В с ограничением тока 15 А в течение 20 часов. Перед зарядкой обе батареи были частично разряжены, напряжение на них составляло 12,9 В, а плотность электролита — 1,28 г/см³ (полностью заряженное состояние соответствует плотности 1,3 г/см³).

Заряд при напряжении 16 В показал быстрый старт с высокой силой тока (15 А). Однако уже через час ток снизился, и основная емкость была принята батареей в этот период. Дальнейший заряд происходил медленно, при малом токе (около 1 А), и продолжался 20 часов. При таком высоком напряжении наблюдался значительный разогрев батареи, до 43оС. В случае сильного разряда аккумулятора этот нагрев мог бы достигать и 60оС, что привело бы к интенсивному выделению газов и разложению воды в электролите.

В конечном итоге батарея полностью зарядилась, приняв 22,33 А·ч, что почти в два раза превышает снятую емкость. Однако такой «избыточный» заряд привел к разложению воды и поддержанию батареи в полностью заряженном состоянии.

Заряд при напряжении 14,8 В также начался с высокой силы тока (15 А), но уже через полчаса он начал снижаться. Оставшуюся часть зарядного процесса сила тока была на уровне менее 1 А, что указывает на более медленный и щадящий процесс. По окончанию заряда батарея приняла 11,86 А·ч. Почти точно столько, сколько было потеряно во время разряда (11 А·ч). Батарея была заряжена практически на 100%, однако процесс заряда был менее агрессивным, а нагрев батареи не превышал 35оС.

Эксперимент показал, что для заряда кальциевой батареи напряжение 14,8 В является более безопасным и достаточным для полного восстановления емкости аккумулятора, хотя требуется немного больше времени. Зарядка при напряжении 16 В приводит к более быстрому и форсированному процессу, но сопровождается повышенным разогревом и избыточным выделением газов, и разложением воды, что может сократить срок службы батареи.

Проверка аккумулятора на емкость в лабораторных условиях – в ваннах с водяным охлаждением

Во многих источниках указано, что плотность в заряженной батарее составляет 1,27-1,28 г/см³. Показатель у нового курского аккумулятора выше – 1,3 г/см³. Не ускоряет ли это процесс коррозии электродов?

Чем выше плотность электролита, тем быстрее будет происходить коррозионный процесс – это верно. Особенно это касается условий эксплуатации в регионах с тропическим климатом, где плотность электролита мы снижаем до 1,22-1,24 г/см³. Однако в наших широтах плотность электролита на максимальном уровне в 1,30 г/см³ не оказывает никакого негативного влияния. Это подтверждено результатами испытаний. Кроме того, Курский аккумуляторный завод использует специальный сплав для положительного электрода, который устойчив к ускоренным коррозионным процессам.

Аккумулятор разрядился «в ноль», как его зарядить?

Если аккумулятор подвергся глубокому разряду, то электролит превратился практически в воду, если вы померяете плотность электролита, она будет на уровне 1,05 г/см³. или может быть 1,01 г/см³. Такой электролит имеет очень низкую электропроводность, и если начинать заряжать разряженную батарею обычными режимами, то будет наблюдаться сильный разогрев из-за высокого сопротивления и будет происходить газоводеление. Газоводеление будет начинаться раньше, чем нужно, потому что вода будет разлагаться. Кроме того, такая батарея сильно засульфатирована, у неё тоже будет высокое сопротивление активной массы.

В таких случаях рекомендуется не использовать стандартные режимы заряда. Лучше попытаться восстановить такую батарею маленькой силой тока. Применить режим заряда постоянным током. Например, для батареи емкостью 60 Ач взять силу тока 1 А, и заряжать такую батарею до стабилизации напряжения. При заряде кальциевой батареи постоянной силой тока обычно в конце заряда напряжение поднимается до 16 В и стабилизируется на этом уровне. Батареи из малосурмянистых сплавов заряжаются до напряжения на уровне 15-15,5 В.

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