Японское масло Totachi EuroDrive: три решения для европейских двигателей

Существует расхожее мнение, что японские масла не подходят для европейских автомобилей.

Однако моторные масла Totachi EuroDrive опровергают этот миф. Когда на банке указаны допуски от таких брендов, как Mercedes-Benz и Volkswagen, это не просто красивый логотип — за этим стоят серьезные испытания и соответствие высоким требованиям автопроизводителей. Поэтому, если вы владеете «немцем» и сомневаетесь в выборе масла, стоит обратить внимание на Totachi EuroDrive.

Что скрывается внутри Totachi EuroDrive ?

Моторные масла Totachi EuroDrive — это не очередной продукт, а результат высокотехнологичной разработки. Он создан на основе синтетических базовых компонентов, таких как PAO и Ester, в сочетании с современным пакетом присадок. Эти масла разработаны специально для европейских автомобилей, которым требуется надежность при любых условиях. Двигатели таких марок, как Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, а также Porsche, предъявляют повышенные требования к моторным маслам, и Totachi EuroDrive полностью им соответствует.

Кроме того, масла Totachi EuroDrive соответствуют международным стандартам API и ACEA и даже превосходят их. Они имеют официальные допуски от таких автопроизводителей, как Volkswagen и Mercedes-Benz. (Ссылки на листы одобрений от Mercedes-Benz можно посмотреть здесь и здесь.) Если у вас в руках такой продукт, будьте уверены: он подходит для европейских автомобилей, от Renault до Jaguar.

Противоизносная защита с технологией ZFM

Технология ZFM (Zero Friction Molecular), применяемая в маслах Totachi EuroDrive, основана на молибден-полисульфидном комплексе. Он формирует прочную смазочную пленку на металлических поверхностях двигателя. Эта пленка обладает высокой адгезией и исключительной стойкостью к нагрузкам и температурам, что позволяет существенно снизить трение между движущимися частями даже в условиях граничной смазки, когда детали работают почти на сухую.

Износ — одна из главных проблем в двигателестроении. Даже самые ровные поверхности деталей имеют микроскопические шероховатости, создающие дополнительные точки трения, которые могут привести к перегреву и повреждениям. С Totachi EuroDrive мотор работает плавнее и изнашивается медленнее, что снижает потребность в обслуживании и продлевает срок его службы.

Преимущества использования масел Totachi EuroDrive включают уменьшение угара и снижение расхода топлива, что особенно актуально при росте цен. Высокие окислительные свойства способствуют чистоте двигателя, предотвращая образование шлама. Это снижает риск засорения масляных каналов, улучшает циркуляцию масла и защищает детали двигателя от преждевременного износа.

Три линейки — одно качество

В серии моторных масел Totachi EuroDrive три линейки: EuroDrive, EuroDrive PRO и EuroDrive ECO. У каждого продукта свое предназначение, и для правильного выбора стоит заглянуть в сервисную книжку вашего автомобиля. Важно учитывать не только вязкость масла, но и соответствие стандартам, которые требуют автопроизводители: будь то API SP/SN/SM или ACEA C2/C3. Теперь давайте разберемся, в чем же отличия.

Моторные масла Totachi производятся с использованием технологии ZFM и соответствуют самым высоким стандартам качества, включая JASO DH-1, DH-2, DL-1; API CI-4, CJ-4, CK-4, FA-4; ACEA E6, E7, E9, а также API SP/SN/SM и энергосберегающие масла категорий ILSAC GF-4, GF-5, GF-6A, GF-6

Totachi EuroDrive PRO

Моторные масла Totachi EuroDrive PRO разработаны для современных автомобилей, оснащенных системами фильтрации выхлопных газов (DPF, GPF и TWC), которые нуждаются в особой защите. Например, дизельные фильтры DPF улавливают сажу, а бензиновые GPF — твердые частицы. Чтобы фильтры не засорялись, смазочные материалы должны содержать минимум сульфатной золы. Масла Totachi EuroDrive PRO соответствуют этим требованиям, защищая не только двигатель, но и системы фильтрации, продлевая их срок службы.

Totachi EuroDrive ECO

Серия масел Totachi EuroDrive ECO подойдет тем, кто стремится снизить выбросы CO₂ и экономить топливо. EuroDrive ECO создан для городских автомобилей и компактных моделей, таких как Volkswagen Polo и Ford Focus. Специальный состав масла защищает системы очистки выхлопных газов, такие как DPF и GPF, а также помогает сократить расход топлива.

Totachi EuroDrive

Эта линейка подходит для большинства автомобилей прошлых поколений, которым требуется качественная защита без особых требований к выбросам. EuroDrive оптимально подходит для таких моделей, как Volkswagen Passat, Mercedes-Benz W124 и BMW 3-й серии E46. Этот продукт соответствует стандартам API и ACEA и обеспечивает надежную защиту двигателей.

Totachi EuroDrive : масло, которому можно доверять

Моторное масло Totachi EuroDrive — это уверенность в стабильной и долгой работе двигателя. Японские технологии, адаптированные под европейские стандарты, обеспечивают надежность и спокойствие за рулем.

Если вы не уверены, какие смазочные материалы лучше всего подходят для вашего автомобиля, Totachi предлагает удобный онлайн-сервис подбора масла. Просто введите марку, модель и год выпуска вашего автомобиля, и система быстро подберет вариант, соответствующий всем требованиям производителя. С Totachi выбор моторного масла становится простым и надежным!

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