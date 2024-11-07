Почему пьяных тянет за руль — научное объяснение

«За рулем» объяснил, что на самом деле происходит в голове пьяного водителя

В редакцию «За рулем» пришло письмо с простым, но очень интересным вопросом, однозначного ответа на который нет: «Почему пьяных тянет за руль?».

Вопрос интересный, так как среди пьяных водителей попадаются самые разные люди: и знаменитости, и граждане со званиями и заслугами (не будем тыкать пальцем).

Порой вождение в пьяном виде объясняется примерно так: «…был сумасшедший стресс на службе, после которого просто необходимо было немножко принять. Но мне такая доза, что слону дробина…»

Но давайте обратимся к науке и приведем выжимку из нескольких психологических и социологических трудов.

Почему люди садятся пьяными за руль

Причины, побуждающие людей садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, разнообразны. Социологи и психологи выделяют несколько основных.

Желание испытать острые ощущения. Алкоголь снижает чувство страха и ответственности, создавая иллюзию вседозволенности.

Алкоголь снижает чувство страха и ответственности, создавая иллюзию вседозволенности. Чувство безнаказанности. Некоторые водители считают, что их не поймают или что им все сойдет с рук.

Некоторые водители считают, что их не поймают или что им все сойдет с рук. Социальное давление. Компания, желание произвести впечатление, подражание друзьям могут подтолкнуть человека к необдуманному поступку.

Компания, желание произвести впечатление, подражание друзьям могут подтолкнуть человека к необдуманному поступку. Культура потребления алкоголя. В некоторых социальных кругах употребление алкоголя воспринимается как норма, а вождение в нетрезвом виде – как допустимое поведение.

В некоторых социальных кругах употребление алкоголя воспринимается как норма, а вождение в нетрезвом виде – как допустимое поведение. Пренебрежительное отношение к правилам. Нежелание соблюдать ПДД, чувство собственной исключительности – все это повышает риск совершения опасных маневров.

Нежелание соблюдать ПДД, чувство собственной исключительности – все это повышает риск совершения опасных маневров. Отсутствие альтернатив. Отсутствие развитой сети общественного транспорта, особенно в отдаленных районах, может вынуждать людей садиться за руль даже после употребления алкоголя.

Отсутствие развитой сети общественного транспорта, особенно в отдаленных районах, может вынуждать людей садиться за руль даже после употребления алкоголя. Низкий уровень доходов. Невозможность оплатить такси или воспользоваться услугами трезвого водителя заставляет людей рисковать своей жизнью и жизнью других.

Психология пьяного водителя

За руль людей, чаще всего, тянет при средней степени опьянения. Это состояние куража в совокупности с желанием доказать что-то окружающим и самому себе.

При этом, сев за руль, человек не замечает, что управление автомобилем дается ему с трудом. Наоборот, он ощущает необычайную легкость, из-за чего появляется самоуверенность: «Я же говорил, что в пьяном виде я вожу лучше, чем в трезвом». В итоге такой водитель начинает рисковать и лихачить, что и приводит к ДТП с серьезными и даже трагическими последствиями.

А вот что происходит на самом деле. Психологи называют это проблемами с управлением вниманием. Управление вниманием – это способность удерживать информацию в кратковременной памяти. Без нее человек в принципе не может выполнить хоть какую-то задачу (даже пуговицу застегнуть) – он постоянно забывает, что делал только что, и поэтому не понимает, что следует делать теперь, чтобы достигнуть результата (связка в случае с пуговицей «просунуть-потянуть» неподъемна).

При проблемах с управлением вниманием человек также неспособен учиться или не повторять ошибок.

Выпив, человек притупляет свое управление вниманием и не может удерживать новую информацию в памяти и пару секунд. Поэтому информация эта не попадает и в долгосрочную память. То есть, мозг человека никак не связывает то, что видит перед собой сейчас, с тем, что видел секунду назад. Отсюда и неадекватные реакции или полное их отсутствие у пьяных водителей.

Наказание за пьяную езду

Законодательство Российской Федерации предусматривает достаточно жесткие меры наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Штраф за вождение в пьяном виде (или за отказ от медосвидетельствования, что приравнивает водителя к пьяному водителю) составляет 30 тысяч рублей, сверх того – лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

Повторная поездка в пьяном виде за рулем приводит к заведению уголовного дела по статье 264.1 УК РФ – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

«За рулем» объяснил, что показания алкотестера – не основание для лишения прав.

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