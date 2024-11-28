Лечим врожденную болезнь мотора Renault на Ларгусе: просто просверлите пробку
Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2012
- В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета – 156 500 км
Наш Ларгус – из ранних, с мотором Renault K4M. На нем оболочка троса дроссельной заслонки подходит к дроссельному узлу под некоторым углом. Из-за этого перекашивается втулка троса (синего цвета), создается дополнительное сопротивление, ход педали газа становится тяжелым, провоцируется износ троса и оболочки.
Пару лет назад с помощью просверленной пробки от бутылки, вставшей широкой частью враспор в ресивер, я обеспечил соосность троса и оболочки. Дополнительно смазав трос, получил легкий ход и высокую долговечность.
Делюсь советом только сейчас, когда появилась уверенность, что это действительно эффективно.
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