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Лечим врожденную болезнь мотора Renault на Ларгусе: просто просверлите пробку

Лада Ларгус из парка «За рулем» подвергся модернизации

Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5

  • Изготовитель – АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2012
  • В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
  • Пробег на момент отчета – 156 500 км
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Наш Ларгус – из ранних, с мотором Renault K4M. На нем оболочка троса дроссельной заслонки подходит к дроссельному узлу под некоторым углом. Из-за этого перекашивается втулка троса (синего цвета), создается дополнительное сопротивление, ход педали газа становится тяжелым, провоцируется износ троса и оболочки.

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Пару лет назад с помощью просверленной пробки от бутылки, вставшей широкой частью враспор в ресивер, я обеспечил соосность троса и оболочки. Дополнительно смазав трос, получил легкий ход и высокую долговечность.

Делюсь советом только сейчас, когда появилась уверенность, что это действительно эффективно.

Просверленная пробка обеспечила соосность троса и оболочки. Результат– легкий ход педали газа.
Просверленная пробка обеспечила соосность троса и оболочки. Результат– легкий ход педали газа.

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Ревин Алексей
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 111
28.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
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