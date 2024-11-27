Рулевое управление в вопросах и ответах

Как избавиться от стука в рулевой рейке? Надо ли менять жидкость в гидроусилителе? Разобраться в нюансах работы рулевого управления поможет технический специалист компании ЭЛТРА.

Внесение изменений в конструкцию рулевого управления, а также неисправности в этой системе могут грозить владельцу автомобиля штрафом и даже запретом эксплуатации.

Как избежать неприятностей и сэкономить на ремонте, советует эксперт компании ЭЛТРА Александр Конов.

Можно ли установить заводской ЭУР на базовую версию автомобиля Лада Гранта?

Технически это возможно. Но придется заменить многие детали рулевого управления, каталожные номера которых для версий с ЭУР и без него различаются. Например, рулевая рейка для машин без ЭУР имеет бóльшее передаточное отношение, чтобы было проще вращать руль. И если установить на нее электроусилитель, руль станет невесомо легким.

Однако помимо технической есть и правовая сторона вопроса. Маловероятно, что инспектор это заметит, но установка ЭУР на автомобиль, изначально им не оснащенный – это изменение в конструкции транспортного средства, которое должно быть согласовано с ГИБДД и внесено в документы. Если эту процедуру не пройти, возможны штраф или отказ в регистрации автомобиля при перепродаже.

Правильно ли убирать стук в рулевой рейке регулировочным винтом?

Если износились элементы рейки, равномерно увеличивающие люфт по всей ее длине (например, пластиковые втулки), подтяжка регулировочного винта на время поможет и не будет иметь негативных последствий.

Если же изношены зубцы шестерни и рейки, максимальная выработка обычно появляется в тех их секторах, которые входят в зацепление при движении по прямой. И если регулировкой уберем люфт в нулевом положении руля, при повороте его может «закусить», так как в зацепление войдут неизношенные секторы, для которых зазор станет недостаточным.

Поэтому прежде чем подтягивать стучащую рейку, надо найти причину стука.

Из-за чего на Ладе Калина появляются хруст и щелчки при вращении руля, если рейка и тяги с наконечниками менялись недавно?

Точную причину установит диагностика. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что износились верхние опорные подшипники амортизаторных стоек. Изношенные опоры подлежат замене, но поскольку для этого требуется снятие и разборка стоек, имеет смысл провести ревизию пружин, амортизаторов, отбойников и пыльников амортизаторов. Вполне возможно, что выгоднее будет заменить стойки в сборе.

Вторая возможная причина – износ крестовин рулевого кардана. Но в этом случае стук на неровностях появляется раньше хруста и щелчков при повороте руля.

Надо ли менять жидкость в гидроусилителе?

Если хотите продлить жизнь механизму – да. Хотя в регламенте техобслуживания некоторых автопроизводителей эта процедура не прописана. Жидкость стареет и загрязняется, что приводит к преждевременному отказу насоса и залипанию золотника распределителя. Оптимально менять жидкость раз в три года или через 60 тысяч км.

Почему гудит насос гидроусилителя?

Если гул появляется только в крайних положениях руля – это нормально. Только не держите руль в «упоре» более 10 секунд – так насос быстрее изнашивается. Причиной постоянного гула может быть недостаток или сильное загрязнение жидкости, завоздушивание системы или износ насоса. Насос на замену можно подобрать в каталоге ПРАМО. Кстати, сейчас мы расширяем ассортимент деталей для отечественных автомобилей.

Имеет ли смысл ремонтировать рулевой механизм?

Ремонт и ребилдинг по заводским технологиям рулевых механизмов любых типов практикуется во всём мире. Вопрос – в экономической целесообразности.

Например, цены на рулевые механизмы для дорогих иномарок могут достигать 350 тысяч рублей. И почти всегда такой узел выгоднее отремонтировать.

Для более простых механизмов для отечественных автомобилей, экономически оправдан лишь мелкий ремонт – например, замена сальников или втулок. Капитальная переборка сопоставима по стоимости с новым узлом. Какой смысл, если новые рулевые механизмы от ПРАМО стоят дешевле оригинальных, при этом имеют гарантию 24 месяца.

Действительно ли, что после замены рулевого наконечника сход-развал делать необязательно? Достаточно завернуть новую деталь на столько же оборотов, на сколько была закручена старая.

Размеры деталей у разных производителей могут немого различаться. А значит, нельзя ориентироваться на глубину закрутки старой детали. Если новая окажется длиннее или короче даже на пару миллиметров, схождение колес уйдет. А значит, ухудшится курсовая устойчивость и управляемость автомобиля, неравномерно будут изнашиваться шины.

Поэтому после замены любых деталей рулевого управления надо проверять углы установки колес. И выполнять эти операции вместе часто дешевле, чем по отдельности. Только предварительно надо устранить все избыточные люфты в подвеске и рулевом управлении.

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