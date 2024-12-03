Лада Аура: заменит ли она Camry и почему спрос на нее точно будет

Эксперт «За рулем» рассказал о достоинствах новинки АВТОВАЗа Лады Аура

Lada Aura только-только начала поступать к дилерам, но в «За рулем» машину уже не только обкатали, но и готовы поделиться первыми впечатлениями.

Напомним, Аура – это та же Веста, только с длинной базой и дополнительными 60 кг массы. Мотор 1.8 на 122 силы сочетается с вариатором WanLiYang, и все в нем работает слаженно – просто семейная гармония.

Подвеску перенастроили. Амортизаторы теперь имеют увеличенную на 5 мм по высоте колбу, с другими клапанами для хода отбоя и сжатия. Аура едет чуть мягче, чем Веста, но это до тех пор, пока 17-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами справляются с задачей. В базе – 16-дюймовые, на которых ощущения будут мягче. Шумоизоляция тоже значительно улучшена.

Задние боковые двери имеют длину 129 см, что может создать проблемы на тесной парковке. Однако если открыть двери полностью, то и пожилому человеку, и инвалиду будет легко сесть на задний ряд.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Я замерил разгон – 13,4 секунды до 100 км/ч. Это с двумя людьми и багажом в машине. Завод обещает 12,5 с – с одним водителем. Конечно, конкуренты быстрее. Среди них вазовцы рассматривают такие модели, как Chery Arrizo 8, Москвич 6 и JAC J7, а все они оснащены турбомоторами.

Места сзади достаточно: дополнительные 250 мм колесной базы – это реально много. Превратила ли эта вставка нашу Ауру в забугорную Camry?

Нет, ширина салона осталась прежней, отдельного климат-контроля для задних пассажиров нет, и не факт, что он появится. Хотя вазовцы думают о раздельных задних сиденьях, возможно, даже со встроенным массажером.

Нет, себе я бы Ауру не взял. Сзади я не езжу, да и персональным водителем не подрабатываю. Но спрос на Ауру будет, особенно среди госструктур. Минпромторг уже внес Ауру в перечень автомобилей, допущенных к госзакупкам. А вы купили бы?

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Аура комфорта» Максима Кадакова, журнал «За рулем», №12 за 2024 год.

P.S. Пока верстался номер, АВТОВАЗ объявил цены на свой бизнес-седан Lada Aura: 2 599 000 рублей за базовую версию (Premier) с тканевым салоном и 2 799 000 (Status) – за кожаный салон и премиальную аудиосистему.

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