Можно ли добраться до Луны со скоростью автомобиля? Ответ не так очевиден!

«За рулем» объяснил, от чего зависит необходимая скорость для полета на Луну

Можно ли долететь до Луны со скоростью, скажем, 100 км/ч?

Ответ кажется очевидным: нельзя, конечно. Нужна скорость, приближающаяся ко второй космической – это более 11 км/с. Однако такой ответ неверен.

Высокие скорости необходимы исключительно для экономии топлива, которое, согласно Циолковскому, хорошо бы израсходовать прямо на старте. Остальная часть полета при этом была бы неуправляемой – примерно так летели в снаряде герои Жюля Верна.

Но если предположить, что топлива у нас много, а двигатель постоянно работает, то до Луны можно добраться хоть со скоростью пешехода. Расход горючего будет гигантским, однако в задаче никто и не призывал его экономить.

Простую аналогию можно провести, вспомнив прыжки каскадеров на мотоциклах через пропасть. Они разгоняются до максимально возможной скорости, поскольку в полете такой возможности у них уже не будет. А какой-нибудь мотылек может летать туда-сюда на любой скорости и даже зависать в воздухе.

Приоритет относительных величин над абсолютными в формуле длины окружности доказан тут.