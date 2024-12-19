Цена экономии: чем опасен поддельный антифриз?

Объем поддельных антифризов в России составляет около 19%

Средний возраст легковых автомобилей в России – 15,2 года, выяснили эксперты агентства «Автостат». По данным автосервисов, россияне стали бережнее относиться к состоянию личного транспорта. При этом расходы на его техобслуживание существенно выросли. Средний чек на ТО для автомобилей старше 15 лет увеличился на 32-35% по сравнению с годом ранее. В условиях глобального роста цен у ряда производителей технических жидкостей возникает соблазн использовать более дешевое сырье. О том, чем может обернуться для автовладельцев эксплуатация контрафактного антифриза, в котором вместо этиленгликоля используется запрещенный метанол, – в нашем материале.

Охлаждающая жидкость для двигателя не менее значима, чем моторное масло. Антифриз – важный элемент системы охлаждения автомобиля, от качества которого зависит стабильная работа и срок службы двигателя. Основным компонентом охлаждающих жидкостей является этиленгликоль. Однако запрещенный ранее метанол значительно дешевле, что делает его привлекательным для недобросовестных производителей, стремящихся снизить себестоимость продукции. Они пренебрегают требованиями технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 030/2012, добавляя в антифризы недопустимое количество (свыше 0,05%) этого компонента. Такие продукты могут нанести серьезный вред автомобилю и владельцу.

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «АВТОДОМ Алтуфьево», отмечает, что метанол – это ядовитое вещество. По его словам, последние годы он не используется в производстве антифризов для автомобилей. Если такой антифриз попал в использование, скорее всего, это контрафакт, констатирует эксперт.

«Метанол оказывает раздражающее воздействие на глаза, кожу и дыхательные пути. Вещество может влиять на центральную нервную систему, привести к потере сознания. Воздействие вещества может привести к слепоте и смертельному исходу», – обращает внимание Тимашов.

Наиболее опасны подделки, представляющие собой смесь метанола и глицерина. Они дешевле аналогов на основе этиленгликоля, но негативно воздействуют на систему охлаждения.

«Глицерин из-за своей высокой вязкости ускоряет износ помпы и способствует образованию коррозии, – говорит Роман Тимашов. – Превышение процентного содержания метанола в антифризах приводит к повреждениям радиатора, разрушению резиновых шлангов, выходу из строя термостата и насоса, а также к износу деталей двигателя. Метанол имеет низкую температуру кипения и легко воспламеняется. При сгорании он испаряется, в результате чего увеличивается вязкость охлаждающей жидкости».

Последствия применения контрафактного антифриза в системе охлаждения двигателя: забитые ржавчиной трубки радиатора и поврежденные коррозией крыльчатки насоса.

Использование метанола в антифризе, помимо прямого вреда для автомобиля, создает серьезные риски для безопасности дорожного движения. При этом в масштабах рынка проблема контрафакта очевидна: объем поддельных антифризов в России составляет, по разным оценкам, около 19%. Фактически сейчас каждый пятый отечественный потребитель покупает антифриз с превышением содержания метанола. Если большинство производителей начнет добавлять метанол в конечный продукт, объем несертифицированной продукции на рынке может увеличиться более чем в 3 раза.

Ситуацию усугубляет то, что охлаждающие жидкости пока не включены в эксперимент Министерства промышленности и торговли по усилению госконтроля за соблюдением ТР ТС. Это оставляет лазейки для использования метанола в недопустимых концентрациях. Обезопасить авторынок от некачественных и потенциально вредных антифризов могло бы их включение в эксперимент Минпромторга. А пока этого не произошло, автовладельцам стоит внимательнее подходить к выбору охлаждающих жидкостей.