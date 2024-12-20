Оцинкованный кузов, полный привод, цена 2,5 млн… — 6 причин купить Solaris HС

Под малознакомым названием скрывается очень интересный автомобиль

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге теперь называется «Автомобильный завод АГР». И нет смысла умалчивать, что выпускает он под российским брендом Solaris отечественные аналоги хорошо известных нам корейских моделей, в недалеком прошлом бестселлеров российского рынка. В их числе компактный городской кроссовер Solaris HC.

1 – проверенная конструкция

Именно в этом и заключаются базовые достоинства модели: все прекрасно знают, чего от нее ждать. Даже в небольших городах не возникнет проблем с обслуживанием. Плюс благоприятная ситуация с основными запчастями и расходниками.

Оперативный сервис машин на гарантии тоже легко осуществим.

У молодой марки Solaris количество официальных дилеров уже около 90, и расположены они по всей территории России, от Калининграда до Владивостока. Их число в дальнейшем будет расти наряду с доверием потребителей. Гарантия, кстати, полноценная заводская – 3 года или 100 тысяч км.

2 – цена

Второе и еще более важное преимущество, как ни странно, – цена. Взгляните на ценники вторичного рынка и убедитесь, что за трех-четырехлетние Креты с тем же мотором и той же трансмиссией просят до 3 млн рублей – при небольших пробегах. А у нового Solaris HC цены стартуют с 2,5 млн рублей. Причем это машина с гидромеханическим автоматом – конструктивно более надежным, чем роботизированная коробка или вариатор. А потому и пользующаяся большим доверием у покупателей.

Основные конкуренты Соляриса HC по размерам и оснащению среди новых автомобилей – Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Москвич 3, Changan CS35 Plus, Haval Jolion. Некоторые можно купить дешевле, в частности, с механической трансмиссией. Но давайте копнем глубже. Из них всех полный привод возможен только у Джолиона. Однако у него и еще двух моделей нет простого атмосферного мотора – только турбо. И ни у кого нет классического автомата – вариатор либо робот. Сочетание атмосферника, автомата и 4х4 – только у Solaris HC. И стоит такая версия от 2,6 млн рублей.

На вторичку Solaris HC пока толком не пришел. Но уже сейчас можно предсказать, что ликвидность его будет высока, а падение цены по мере роста возраста и пробега – менее заметное, чем у большинства конкурентов. Отчасти как раз из-за наиболее практичного и ресурсного сочетания двигатель-коробка. Оно, кстати, и в содержании дешевле, нежели «турбо и вариатор».

Покупатель может выбрать Solaris HC на свой вкус и кошелек. Автомобиль предложен в 9 вариантах окраски и в 5 комплектациях (Prime, Classic, Family, Lifestyle, Prestige Smart), отличающихся типом привода, уровнем отделки и набором оборудования.

3 – надежные агрегаты

Двигатель 1.6 (123 л.с.) семейства Hyundai Gamma нам давно знаком. Алюминиевый блок, цепной привод ГРМ, распределенный впрыск, позволяющий спокойно применять бензин АИ-92. Пожаловаться можно лишь на необходимость эпизодически регулировать тепловые зазоры в газораспределительном механизме. Но это компенсируется простотой конструкции, ремонтопригодностью и ресурсом свыше 300 тысяч км – таксисты подтвердят.

Старший мотор 2.0 (150 л.с.) семейства Nu также хорошо известен. После заводских модернизаций стал надежнее и долговечнее – в частности, внедрили масляные форсунки, улучшив охлаждение поршней. По конструкции он очень близок к 1.6, разве что впускной коллектор здесь изменяемой длины. Этот двигатель, так же как 1.6, приемлет АИ-92.

Шестиступенчатый автомат A6GF1/A6F22 был прост и достаточно надежен уже изначально, а после ряда модернизаций почти достиг совершенства. Несложен в ремонте и выдерживает 200-250 тысяч км до капремонта – отличный показатель.

Полный привод – на основе фрикционной муфты. Распределением крутящего момента по осям управляет электроника – обычная схема для городских кроссоверов. У Соляриса HC это подкреплено дорожным просветом 190 мм, системой курсовой устойчивости (ESP) и возможностью принудительной блокировки на скоростях до 60 км/ч – очень ценная вещь.

4 – оснащение

В зависимости от комплектации набор элементов комфорта существенно различается. Но уже в базе Solaris HC располагает медиасистемой с 8-дюймовым экраном и поддержкой Аpple CarPlay и Android Auto, частично светодиодной оптикой, комплексом электронных систем стабилизации (ESP, TCS, EBD, VSM) и помощи при старте на подъеме (HAC). Кондиционер, центральный замок и электростеклоподъемники по кругу – само собой.

На более высоких уровнях комплектации доступны подогревы всего, что только возможно, вплоть до форсунок омывателя, бесключевой доступ, телематическая система с функцией автозапуска, круиз-контроль, датчики парковки и камера заднего вида с динамической разметкой, датчики света и дождя, беспроводная зарядка, рейлинги, дополнительные разъемы USB и так далее – всё не перечислишь. Да и так понятно, что оснащение актуальное и современное, а избыточных и непопулярных опций производитель при этом не навязывает.

5 – потребительские качества

Кроссовер компактный, но это не означает, что салон тесный: просторно и спереди, и сзади, благодаря удачной компоновке. Удивительно, но и багажник при этом не мал – заявлено 433 л «под полкой», в реальности чуть меньше, но и это для машины таких размеров достойный результат.

Подвеска крепкая и адаптирована под российские условия, кузов хорошо противостоит коррозии. Металл, из которого штампуют кузовные детали, оцинкован и дополнительно защищен антикоррозионными составами.

И да – Solaris HC универсален. Уместен и в городе, и за его пределами, и даже на легком бездорожье. То есть подходит широкой аудитории с самыми разнообразными запросами, в том числе адептам активного образа жизни.

6 – репутация

У предыдущей инкарнации Соляриса HC, что продавалась у нас с лета 2021 года, устойчивая репутация надежного и комфортного автомобиля с отличным соотношением цена/качество и современным уровнем безопасности. Не случайно она стала настоящим бестселлером и лидером продаж среди всех кроссоверов, намного опередив таких признанных грандов рынка, как Renault Duster и Toyota RAV4.

Solaris HC конструктивно не отличается от той машины и вполне может претендовать на ту же роль. И самое главное: мы не нашли ни одного сколь-нибудь значимого довода, чтобы не покупать эту модель.