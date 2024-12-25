Обновленный кроссовер Jaecoo J7: тест и обзор

Трансмиссия с управляемым вектором тяги, телематика и увеличенный багажник — протестировали китайский кроссовер.

Полный привод

Прямая как стрела трасса постепенно перетекла в извилистую дорогу, изобилующую S-образными связками. Накануне подморозило, поэтому во избежание заносов попутные машины перед поворотами изрядно сбрасывали скорость.

Тут можно не притормаживать: обновленный Jaecoo J7 в топ-версии Supreme-V получил уникальную для сегмента полноприводную трансмиссию Torque Vectoring. Индивидуальные муфты на задних полуосях управляют вектором тяги, давая больше момента внешнему колесу. Опираясь на него, J7 демонстрирует завидную устойчивость и стабильность в поворотах. Там, где машина с обычной трансмиссией уже соскочила бы с траектории, «семерка» едет как ни в чем не бывало.

У Torque Vectoring есть преимущества и на бездорожье: при диагональном вывешивании машина невозмутимо продолжает движение – на «заземленном» колесе всегда есть тяга. Модификации с одной муфтой в такой ситуации пришлось бы ждать срабатывания имитации межколесной блокировки, а это потеря времени.

Расход топлива

Помимо прочего, J7 Supreme-V примерно на 5% экономичнее модификаций с обычным полным приводом. Сократить расход топлива помогает отключаемый при помощи пары кулачковых муфт карданный вал. Особенно это заметно на ровных участках загородной трассы.

За версией Supreme-V зарезервирована топ-итерация турбомотора 1.6 – мощностью 186 л. с. Пару ему составляет семиступенчатый «мокрый» робот Getrag. Этот тандем позволяет уверенно разгоняться, достигая 100 км/ч за достойные 9 с. Да и после этой отметки J7 сохраняет бодрость духа. А также высокий акустический комфорт – спасибо ламинированным двухслойным передним стеклам. В этом сегменте такие встретишь не часто.

Мультимедиа

Важным шагом вперед стало оснащение J7 телематической системой. Скачав специальное приложение, владелец получает возможность со смартфона отслеживать местоположение автомобиля (вдруг отпрыск поехал не к бабушке в соседний квартал, а тусит в другом месте?) и его пробег, закрыть/открыть замки в дверях, узнать запас топлива, температуру воздуха в салоне. Можно дистанционно включить климат-контроль и обогрев сидений, руля и ветрового стекла.

В медиасистему инсталлировали сервисы VK: видео и кино; музыка; новости с возможностью воспроизведения вслух; игры; актуальный и подробный прогноз погоды. Ну а встроенный навигатор разработан в сотрудничестве с Яндексом. Интересная фишка – карту с него можно вывести как на центральный экран, так и на панель приборов. При работе навигации на проекционном дисплее появляется стрелка, указывающая направление движения и расстояние до следующего маневра.

На этом фоне встроенный видеорегистратор уже не удивляет. Дизайн интерьера трогать почти не стали – появился черный потолок, добавивший салону нотку премиальности.

Экстерьер тоже остался прежним – за год после дебюта модели он и близко не потерял актуальности. Брутальный Jaecoo J7 привлекает повышенное внимание окружающих. Теперь к видному дизайну, гармоничному шасси и силовому агрегату добавились продвинутая полноприводная трансмиссия и электроника. И картинка в пазле сложилась. Стала полноценной – яркой и насыщенной.

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