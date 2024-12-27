4 обязательных условия качественного бензина на АЗС

«За рулем» рассказал, как обеспечивается высокое качество топлива, на примере ЛУКОЙЛа

На днях были подведены итоги Бренда года «За рулем» 2024, жюри которого — самое строгое и неподкупное. Это наши читатели, которые отдали свои голоса за лучшие, по их мнению, бренды, представленные в стране. Интерес к премии постоянно растет, число респондентов увеличивается, а потому полученные результаты всё точнее отражают ситуацию на отечественном топливном рынке.

В этом году первое место в номинации «Лучшая АЗС» присуждено ЛУКОЙЛу, за сеть которого проголосовали 31,05% читательского жюри. И мы решили рассказать, почему автомобилисты доверяют топливу компании.

За более чем 30 лет работы ЛУКОЙЛ выстроил уникальную многоуровневую систему контроля качества топлива, рассказ о которой будет не только полезным, но и интересным. Она состоит из четырех этапов.

1. Производство топлива

Компания «ЛУКОЙЛ» уже давно зарекомендовала себя как один из лидеров отрасли, о чем говорит постоянный поток клиентов на АЗС. Приверженцы бренда знают, что особое внимание компания уделяет качеству производимого топлива и постоянно совершенствует технологии, внедряя инновации.

ЛУКОЙЛ одним из первых в России провел масштабную модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов, наладил выпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих строгим стандартам Евро-5.

На каждом этапе производства качество топлива тщательно контролируется, проверяется его соответствие заданным рецептурам и требуемым стандартам, что подтверждают развернутые лабораторные исследования.

Процесс условно можно разделить на пять важных составляющих.

Качество производимой продукции оперативно оценивается при помощи виртуальных анализаторов и верифицируется ходовыми анализами в центральной заводской лаборатории.

На большинстве линий установлены поточные анализаторы – они определяют качественные характеристики будущей продукции.

Посредством интеллектуальной системы задается рецептура смешения той или иной продукции в зависимости от ассортимента, плана производства и сезонности.

Приготовленная по заданной рецептуре продукция направляется в резервуар и паспортизуется ГОСТированными методами.

Система контроля качества выстраивается отдельно по каждой группе, но централизована по сбору, хранению и обработке информации.

Ярким примером высокого качества продукции стало, например, топливо «ЭКТО» с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками. Его использование повышает мощность двигателя на 10% и увеличивает динамику разгона на 7%, а также снижает расход топлива на 6%.

2. Надежное хранение топлива

Качество топлива – это не только результат переработки. Важнейшую роль играет хранение и транспортировка. ЛУКОЙЛ уделяет особое внимание этому этапу.

Нефтебазы компании оснащены по последнему слову техники. Современные системы нижнего налива позволяют исключить попадание атмосферных осадков и других загрязнений в хранилища с топливом. Кроме того, этот способ обеспечивает повышенный уровень промышленной безопасности.

Каждая партия топлива, поступающая на нефтебазу, проходит тщательный лабораторный анализ. Специалисты проверяют такие ключевые параметры как фракционный состав, содержание серы, октановое число и другие. Это позволяет гарантировать, что топливо соответствует всем необходимым стандартам качества. Только после этого партия перекачивается в резервуары.

ЛУКОЙЛ регулярно проводит техническое обслуживание оборудования, своевременную очистку резервуаров и поверку измерительных приборов. Кроме того, на нефтебазах постоянно внедряются новые технологии, направленные на повышение безопасности и эффективности хранения топлива.

Контроль – неотъемлемая часть и этапа транспортировки топлива на автозаправочные станции. И здесь у ЛУКОЙЛа также есть свои ноу-хау.

3. Высокотехнологичная логистика

Транспортировку топлива на все АЗС ЛУКОЙЛа осуществляет специализированный логистический оператор «ВПТ». Каждый бензовоз, используемый для перевозки, оснащен системами контроля.

Электронная пломба исключает возможность несанкционированного доступа к цистерне и замены топлива во время транспортировки.

GPS-трекеры позволяют отслеживать местоположение бензовоза в режиме реального времени, контролировать соблюдение маршрута и скорости движения.

Системы видеонаблюдения обеспечивают полный контроль за процессом транспортировки – от загрузки на нефтебазе до выгрузки на АЗС.

4. Гарантии на АЗС

Меры контроля качества внедрены и на конечной точке реализации нефтепродуктов – автозаправочной станции. Компания ЛУКОЙЛ использует:

современное оборудование для хранения и отпуска топлива , которое проходит регулярное техническое обслуживание с заменой фильтров;

, которое проходит регулярное техническое обслуживание с заменой фильтров; собственные автоматизированные системы учета топлива и мониторинга потерь. Это позволяет отслеживать каждый литр от момента поступления на АЗС до момента отпуска потребителю.

Также проводятся регулярные независимые проверки качества топлива на АЗС (из разных уровней резервуаров). Например, с начала 2024 года было проведено более 18 тысяч экспресс-анализов качества топлива и более 22 тысяч проверок точности работы топливораздаточных колонок. Все данные о качестве топлива собираются в единую систему, что позволяет оперативно выявлять и устранять любые отклонения.

И, конечно же, качество невозможно без круглосуточной поддержки клиентов через Единую горячую линию. Все поступающие сюда обращения обрабатываются в особом порядке и могут быть причиной выезда специалистов для забора проб на проверку.

Два года назад компания ЛУКОЙЛ купила АЗС и завод Shell в России.

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