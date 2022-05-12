«Лукойл» покупает АЗС и завод Shell в России

Однако сделку сначала должна одобрить ФАС. Произойти это может уже в этом году.

ПАО «Лукойл» сообщает сегодня о подписании соглашения о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл Нефть», занимающемся розничной продажей нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России. Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы.

Согласно договору, более 350 работников ООО «Шелл Нефть» сохранят трудовые отношения с новым собственником, рассказал представитель Shell.

Ранее в «Шелл нефть» заявляли, что компания временно приостановит работу своей сети АЗС в России и завода в Торжке для обеспечения дальнейшей продажи компании новому владельцу.

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28 февраля Shell в связи со спецоперацией объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая «Северный поток — 2» и проект «Сахалин — 2» по производству СПГ (27,5% акций), а 8 марта сообщила о намерении начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.

Компания прекратила покупать российскую сырую нефть на спотовом рынке и не продлевала долгосрочные нефтяные контракты с российскими поставщиками, сообщает ТАСС.

«Серый» импорт может привести к снижению цен на автомобили, считают эксперты.



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