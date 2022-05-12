«Серый» импорт может привести к снижению цен на автомобили

При условии, что механизм поставок по параллельному импорту будет отлажен.

Материалы по теме Опубликован список товаров, разрешенных для параллельного импорта





Цены на автомобили будут снижаться, если механизм поставок по параллельному импорту удастся отладить. Об этом ТАСС сообщили эксперты «Открытие Авто» — блока автобизнеса банка «Открытие».

По словам экспертов, ситуация с продажами в первые дни мая ухудшилась, а в апреле, согласно AEB, удалось продать всего 32,7 тыс. автомобилей, что на 78,5% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Если механизм параллельного импорта будет отлажен и авторитейлеры найдут средства на выкуп, таможню, транспортировку и компенсацию неизбежных валютных рисков при конвертации, наш рынок постепенно начнет наполняться новыми машинами зарубежных марок. В перспективе 4–5 месяцев это может привести к снижению нынешних заоблачных цен не только на премиальные, но и на массовые бренды.

До майских праздников Минпромторг опубликовал список разрешенных товаров для параллельного импорта. В том числе в него включены некоторые автомобильные комплектующие и запчасти, а также бренды: GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki, Volvo и другие.

Правда, увеличение серого импорта может негативно повлиять на бизнес тех марок, включая российских, которые стремятся восстановить локальное производство авто и наладить поставки. Они будут вынуждены снижать цены и работать с меньшей долей прибыли.

Но ввезенные по схеме параллельного импорта машины не будут попадать в статистику бизнеса официальных дистрибьюторов иностранных марок. Правда, остается еще статистика регистраций машин в ГИБДД, но мало у кого есть к ней доступ.

Список этот не статичный, он может как пополняться, так и сужаться по мере изменения ситуации, ранее отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: Depositphotos