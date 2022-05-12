«Серый» импорт может привести к снижению цен на автомобили

Цены на автомобили будут снижаться, если механизм поставок по параллельному импорту удастся отладить. Об этом ТАСС сообщили эксперты «Открытие Авто» — блока автобизнеса банка «Открытие».
По словам экспертов, ситуация с продажами в первые дни мая ухудшилась, а в апреле, согласно AEB, удалось продать всего 32,7 тыс. автомобилей, что на 78,5% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Если механизм параллельного импорта будет отлажен и авторитейлеры найдут средства на выкуп, таможню, транспортировку и компенсацию неизбежных валютных рисков при конвертации, наш рынок постепенно начнет наполняться новыми машинами зарубежных марок. В перспективе 4–5 месяцев это может привести к снижению нынешних заоблачных цен не только на премиальные, но и на массовые бренды.
До майских праздников Минпромторг опубликовал список разрешенных товаров для параллельного импорта. В том числе в него включены некоторые автомобильные комплектующие и запчасти, а также бренды: GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki, Volvo и другие.
Правда, увеличение серого импорта может негативно повлиять на бизнес тех марок, включая российских, которые стремятся восстановить локальное производство авто и наладить поставки. Они будут вынуждены снижать цены и работать с меньшей долей прибыли.
Но ввезенные по схеме параллельного импорта машины не будут попадать в статистику бизнеса официальных дистрибьюторов иностранных марок. Правда, остается еще статистика регистраций машин в ГИБДД, но мало у кого есть к ней доступ.
- Список этот не статичный, он может как пополняться, так и сужаться по мере изменения ситуации, ранее отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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