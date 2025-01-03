Треть автодилеров разорится в 2025 году: что стоит за этим прогнозом

Эксперт Зиновьев: Ключевая ставка – не основная причина спада авторынка

По данным на ноябрь 2024 года, в России действуют 4040 официальных дилеров различных автомобильных брендов.

По прогнозам Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), треть из них обанкротится в 2025 году, когда рынок сократится на 25%. Основной причиной называют повышение ключевой ставки Банка России до 21%.

Однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев предполагает, что к этой ситуации привел целый ряд факторов, причем ставка ЦБ – не главный из них. Да и стоит ли вообще обычным покупателям переживать из-за того, что ритейлеров станет меньше?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Никто не заставлял дилеров столь интенсивно размножаться. За 2023 год их число выросло на 489, в 2024 году добавилось еще полтысячи.

На рынок приходили новые марки, им требовались новые салоны – хотя очередей и давки в старых салонах не наблюдалось.

Да и откуда им взяться: каждый дилер, в среднем. продал за год около 380 машин, чуть больше одной штуки в день. А в «среднем дилерском центре» трудится около 50 сотрудников. Как они вообще выживают при таком обороте?

В рекордном 2012 году, когда российский рынок автомобилей поглотил 2,9 млн новых легковых машин (почти в два раза больше, чем сейчас), в стране насчитывалось около 4200 дилеров, которые продавали, в среднем, по 690 автомобилей каждый.

Что же произошло: дилеры стали менее эффективными или процесс продажи автомобилей теперь требует больше времени и усилий?

В последнее с трудом верится, поэтому число в 4040 дилеров сегодня выглядит избыточным – вполне логично, что их количество может сократиться.

А о том, как это повлияет на экономику и почему для нее сокращение дилеров фактор негативный, читайте в январском номере «За рулем». Уже в продаже!

Публикация подготовлена по материалам статьи «Убить ключом», опубликованной в журнале «За рулем» №1/2025.

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