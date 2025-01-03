Как подобрать новый аккумулятор для своего автомобиля взамен старого

Гид по подбору аккумулятора с новогодней скидкой 7%

Знакомая многим автомобилистам ситуация, собрался поехать в гости или на работу после долгих новогодних праздников, а мотор не заводится. Это сел аккумулятор вашего автомобиля за несколько морозных дней. Мороз и время сделали своё дело. Если у вас новый автомобиль и зарядка аккумулятора от зарядного устройства сможет решить эту проблему и позволит вам запустить автомобиль, то это ещё полбеды. А вот если автомобилю уже достаточно лет и проехал он у вас немало километров, то скорее всего время аккумулятора уже пришло и пора его менять на новый.

Если аккумулятор вздулся, это значит, что электролит замерз и его невозможно будет зарядить или восстановить. «Всему есть своё начало и всему есть свой конец», как говорил древний мудрец, но не стоит отчаиваться, сейчас большой выбор всевозможных аккумуляторов, главное подобрать подходящий по параметрам для вашего автомобиля. Если вы не хотите погружаться в поиск по параметрам, то можете подобрать аккумулятор по марке автомобиля воспользовавшись сервисом Akbmag.ru.

Просто выберите марку автомобиля и его модель и затем его поколение или год выпуска. В отдельных случаях нужно также добавить мощность двигателя. А дальше выбирайте из представленных моделей по своим финансовым возможностям. Любой из них подойдет для вашего авто.

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Если хотите, можете заказать доставку аккумулятора и профессиональную установку, что весьма удобно в зимние морозы.

Если вы желаете выбрать и купить аккумулятор для автомобиля самостоятельно, то мы советуем вам воспользоваться следующим гидом:

1. Сначала узнайте параметры ёмкости аккумулятора (Ah), который вам подойдёт, и его пусковой ток (A).

2. Вам надо узнать размер батареи, поскольку аккумулятор должен идеально вписываться в отведенное место в автомобиле. Проверьте размеры и расположение клемм, прямая или обратная полярность (плюс/минус) – это важно для его подключения.

3. Узнайте тип корпуса аккумулятора. Бывает европейский или азиатский тип корпуса.

Европейские клеммы аккумулятора

Азиатские клеммы аккумулятора

4. Выберите технологию автомобильного аккумулятора.

Свинцово-кислотный аккумулятор подходит для большинства моделей автомобилей, выпущенных ранее и выпускаемых в настоящее время, где нет системы START - STOP .

- . EFB аккумуляторы подходят для большинства моделей автомобилей, выпущенных ранее и выпускаемых в настоящее время, где нет системы START-STOP. Это улучшенная свинцовая АКБ, в которой применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности.

аккумуляторы Гелевые AGM аккумуляторы подходят для автомобилей с системой «старт-стоп» и автомобилей с расположением аккумулятора внутри салона. По технологии AGM электролит удерживается абсорбирующим слоем стекловолокна, это дает батареям неоспоримое превосходство в эксплуатации. Автомобильные гелевые аккумуляторы AGM герметичны и не выделяют газ при заряде, обладают повышенной мощностью холодного пуска, даже при низком уровне заряда, более чем в 3 раза устойчивы к циклам разряд/заряд, виброустойчивы и безопасны при переворачивании, продолжают работать в любом положении, их отличает и меньшее время заряда. Аккумуляторные батареи AGM устанавливают на все автомобили премиум класса.

Итак, какой аккумулятор выбрать?

Если у вас стандартный автомобиль → Свинцово-кислотный или EFB

Если ваш автомобиль оснащен системой «старт-стоп» → то выбирайте AGM.

Если у вас много электроники или автомобиль премиум-класса → лучшее решение для вас это AGM.

Какой выбрать бренд аккумуляторной батареи? Совет. Выбирайте надёжный бренд, который даёт максимальную гарантию. Из старых известных марок это Varta, Topla, Mutlu. Howter. Если выбирать по длительности срока гарантии, надёжности и стартовому току, то это однозначно Howter – новый качественный бренд аккумуляторов, производящий батареи из качественного свинца по новейшим технологиям– GRAVITY CASTING (гравитационное литье), CA-CA (Exmet/Concast), 6PACK (эксклюзивная технология YIGIT AKU). На аккумуляторы HOWTER дают самую длительную гарантию на аккумуляторы, в зависимости от модели от 3-х до 4-х лет в зависимости от технологии.

Подобрать лучший аккумулятор для автомобиля по цене со скидкой 7%, набрав промокод «zarulem» при покупке в магазине аккумуляторов akbmag.ru.

Правильно подобранный аккумулятор — это залог долговечной и надежной работы вашего автомобиля!

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